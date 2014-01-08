Анонс на 9 января

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием: вице-премьер-министра Александра Вилкула, министра молодежи и спорта Равиля Сафиуллина и председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Михаил Болотских.

* Пресс-конференция на тему: «Отказ Украины от европейского газа: причины и последствия». Участники: Геннадий Рябцев, зам.директора научно-технического центра «Психея», Ильдар Газизуллин, директор программы «Экономическая политика и бизнес» Украинского института публичной политики, Валентин Землянский, независимый эксперт по вопросам энергетики.

* В Министерстве экономического развития и торговли с 9 января будет работать "горячая линия" по евроинтеграции. Телефон "горячей линии", куда можно обратиться по четвергам с 14:00 до 17:00 с вопросом по евроинтеграции: (044) 596-67-05.

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