ТОП-10 (8 января)

МВФ заявил о намерении в ближайшее время повысить прогноз роста мировой экономики

Международный валютный фонд намерен повысить прогноз роста мировой экономики в 2014 году. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард 7 января.

«Мы пересмотрим в сторону повышения прогноз глобального экономического подъема примерно в ближайшие три недели», - цитирует Лагард агентство Bloomberg.

К этому решению Фонд подтолкнуло более оптимистическое настроение в отношении перспектив американской экономики в 2014 году.

В своем выступлении Лагард отметила, что экономический подъем в развитых странах повышает угрозу возникновения турбулентности на развитых рынках, что может оказать влияние на emerging markets.

«На фоне нормализации финансовых условий в развитых странах, риск повышения волатильности на финрынках может создать новые угрозы для emerging markets», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2014 году до 3,6% с 3,8%.

Украина приостановила импорт газа из Европы

Украина, которая 17 декабря 2013 года договорилась с Россией о снижении цены газа на треть - до 268,5 долл. за 1 тысячу кубометров, с 1 января 2014 года не осуществляет закупки газа на рынках Европы.

Об этом свидетельствуют оперативные данные операторов газотранспортных систем Венгрии и Польши.

Согласно обнародованным данным, общий импорт природного газа по итогам 2013 года с территории этих стран составил 1,977 млрд куб. м.

Так, по данным венгерской компании FGSZ Ltd, Украина за 2013 год импортировала с территории Венгрии 1,127 млрд куб. м природного газа. В декабре закупки газа по венгерскому маршруту упали до минимальных 93,8 млн куб. м.

Согласно данным польской компании PGNiG, в декабре 2013 года через Польшу в Украину ушло около 23 млн кубометров газа, что почти в 4 раза меньше, чем в ноябре. В декабре суточные поставки газа составляли от 0,3 до 1,4 млн кубометров. Прокачка газа через польский коридор в декабре осуществлялась 25 из 31 дней. Всего по итогам 2013 года Украина импортировала по польскому маршруту около 850 млн куб. м газа.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

Министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий 18 декабря заявил, что Украина в 2014 году намерена импортировать порядка 30-33 млрд кубометров природного газа, как того требует экономика страны.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

В 2013 году поставками газа в Украину занимались: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии и Польши), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (с территории РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (Польша, РФ).

Базовая инфляция в Украине четвертый месяц подряд составляет 0,1%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в декабре 2013 года по сравнению с ноябрем 2013 года четвертый месяц подряд сохраняется на уровне 0,1% (БИПЦ – 100,1%), сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в декабре 2013 года против декабря 2012 года впервые за текущий год зафиксирована инфляция 0,1% (БИПЦ – 100,1%) после нулевого или отрицательного показателя инфляции в предыдущие месяцы. За январь-декабрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года инфляция сохраняется на уровне 0,2% (БИПЦ - 100,2%).

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2013 года ускорилась до 0,5% по сравнению с инфляцией в ноябре 2013 года в 0,2%, в годовом выражении зафиксирован рост потребительских цен на 0,5% (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года). В целом за 12 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года зафиксирована дефляция на 0,3%, при этом отрицательный рост цен в измерении год к году зафиксирован впервые за последние 12 лет, с 2002 года.

По итогам 2012 года дефляция составила 0,2%, при этом снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Кабмин распорядился с 1 января снизить тарифы на тепло для населения

Кабинет министров Украины рекомендовал Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), с 1 января 2014 года пересмотреть тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение с учетом новых цен на газ, а центральным и местным органам власти - обеспечить снижение стоимости газа и теплоснабжения для населения.

Соответствующее поручение содержится в постановлении Кабмина №951 от 30 декабря 2013 года.

Кроме того, данным постановлением Кабмин рекомендовал Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики (НКРЭ), снизить тарифы на газ для некоторых категорий потребителей, что комиссия и сделала 30 декабря 2013 года.

В документе также указано, что НКРЭ, при регулярном пересмотре предельных цен на газ, будет учитывать не только курс гривни к доллару, но и средневзвешенную цену импортного газа.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2013 года НКРЭ, в связи со снижением цены на импортируемый из России газ на треть до уровня 268,5 долл. за тысячу кубометров, приняла решение снизить с 1 января 2014 года предельную цену на газ для промышленных потребителей на 10% - до 3113 грн за тысячу кубометров и для государственных учреждений – на 29%, до 2448 грн за тысячу кубометров.

Уже 31 декабря Нацкомуслуг приняла решение с 1 января 2014 года снизить тарифы на теплоснабжение для бюджетных организаций в среднем на 22% - до 599 грн за Гкал, а для коммерческих организаций - на 12% - до 683 грн за Гкал.

При этом глава Нацкомуслуг Валерий Саратов утверждал, что оснований для пересмотра тарифов на услуги по теплоснабжению для населения нет, так как при расчете тарифов на тепловую энергию, которая предназначена для нужд населения, используется стоимость природного газа украинской добычи.

«Центрэнерго» привлечет кредит на 571 млн грн для реконструкции Змиевской ТЭС

Энергогенерирующая компания «Центрэнерго», которая осенью прошлого года запустила два из четырех поврежденных после пожара блока Углегорской ТЭС, объявила тендер на привлечение кредита в размере 571 млн грн для реконструкции энергоблока №1 Змиевской ТЭС.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки».

Согласно тендерной документации, кредитные средства планируется привлечь сроком на 5 лет.

Конечный срок подачи предложений — 5 февраля 2014 года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 25 декабря 2013 года утвердил технико-экономическое обоснование реконструкции энергоблока №1 Змиевской ТЭС общей стоимостью 810 млн грн.

В апреле 2013 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), включила 380 млн грн в тариф на электроэнергию “Центрэнерго” для реконструкции энергоблока №1 Змиевской ТЭС.

Компания «Центрэнерго» в январе-марте 2013 года получила чистую прибыль в размере 76,574 млн грн, в то время как аналогичный период прошлого года компания закончила с чистым убытком в 174,385 млн грн.

В 2012 году компания «Центрэнерго» увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом в 6,6 раза - до 233,766 млн грн с 35,23 млн грн.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».

Остаток средств на едином счете Госказначейства вырос до 1,7 млрд грн

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в декабре 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем, ноябрем 2013 года, вырос на 542 млн грн, или на 45,22%, - до 1,739 млрд грн, сообщается на сайте Госказначейства.

Согласно сообщению, по итогам декабря 2013 года в годовом выражении, по сравнению с декабрем 2012 года, остаток средств на едином счете Госказначейства вырос в 3,8 раза, или на 1,281 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Госказначейства в ноябре 2013 года вырос в 3 раза - до 1,2 млрд грн, по сравнению с октябрем 2013 г., в годовом выражении, по сравнению с ноябрем 2012 года, остаток средств на едином счете Госказначейства снизился в 7,4 раза, или на 7,636 млрд грн, с начала года остаток вырос в 8,9 раза.

По информации Госказначейства, объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется. Рост происходит во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, снижение - во время пиковых нагрузок по расходам.

В Луганской области на границе с РФ выявлен вирус африканской чумы свиней

Вирус африканской чумы свиней (АЧС), который последний раз в Украине был зафиксирован в 2012 году в Запорожской области, на днях обнаружен в Луганской области на границе с Россией, сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

По данным ведомства, в Станично-Луганском районе выявлена тушка дикого кабана с диагностированным вирусом АЧС.

«При исследовании отобранного биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе 6 января 2014 года был поставлен диагноз африканской чумы свиней», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, для локализации и недопущения дальнейшего распространения возбудителя инфекции 7 января решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Станично-Луганской райгосадминистрации утвержден план мероприятий по ликвидации и недопущению распространения заболевания АЧС на территории Комышненского сельского совета. Также для координации действий и оказания помощи при проведении мероприятий в Луганскую область выехали представители Госветфитослужбы Украины.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Луганская облгосадминистрация сообщила о намерениях усилить защитные меры по предотвращению заражения скота АЧС в регионе ввиду выявления случаев гибели животных от АЧС на пограничных территориях Ростовской области (Россия).

В 2012 году случаи возникновения АЧС были зафиксированы на территории Российской Федерации, а 31 июля 2012 года аналогичный случай произошел в селе Камышеватка Запорожской области.

В мае 2013 года Украина запретила ввоз свинины из Беларуси в связи с сообщениями СМИ о случаях гибели животных из-за АЧС.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.

«Энергорынок» возьмет у «Ощадбанка» кредит на 800 млн грн для погашения долгов

Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, возьмет у «Ощадбанка» кредит на сумму 800 млн грн для осуществления расчетов с энергогенерирующими компаниями.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки».

Как отмечено в тендерной документации, конкуренцию государственному «Ощадбанку» составил «Первый Украинский Международный Банк» (ПУМБ).

Согласно сообщению, кредитные средства планируется привлечь сроком на 1 год.

Конечный срок заключения договора — 7 февраля 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 года «Энергорынок» привлек кредит у «Ощадбанка» на сумму 500 млн грн.

Кабинет министров разрешил «Энергорынку» осуществить закрытый выпуск пятилетних облигаций на сумму 1,5 млрд грн сверх утвержденного показателя сметы на 2013 год.

Государственное предприятие «Энергорынок» за январь-сентябрь 2013 года снизило чистую прибыль на 43% - до 20,6 млн грн с 36,456 млн грн за аналогичный период прошлого года. В тоже время, чистый доход компании от реализации продукции за первые 9 месяцев 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% - до 62,121 млрд грн с 60,66 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Энергорынок" исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.

Группа «ЕВРАЗ» передала акции Днепродзержинского коксохима офшорным компаниям

Российская горно-металлургическая группа «ЕВРАЗ» через материнскую компанию Lanebrook Limited (Кипр) распределила 94,56% (645,175 млн штук акций) уставного капитала коксохимического завода "Евраз-Днепродзержинский коксохимический завод" равными долями между четырьмя компаниями, расположенным на Кипре и Британских Виргинских островах.

Об этом говорится в сообщении завода, обнародованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Lanebrook передала по 161,294 млн акций (23,64% уставного капитала) Днепродзержинского коксохимического завода кипрским компаниям Мastinto Trading Ltd, Salurex Ltd, Мisandaiko Holdings Ltd, а также Altana Ltd (Британские Виргинские острова).

Как сообщал УНИАН, "Евраз-Днепродзержинский коксохимический завод" в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличил чистый убыток в 4,6 раза - до 247,165 млн грн с 53,834 млн грн.

Справка УНИАН. «Евраз Днепродзержинский КХЗ» специализируется на производстве кокса, смолы сульфата аммония и продуктов переработки.

Евраз приобрел 93,83% акций «Днепродзержинский КХЗ» в конце 2007 года

"Евраз Груп" является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией, а также производителем ванадия с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке.

«Евраз Груп» принадлежат три украинских коксохимических предприятия – коксохимический завод «Евраз Баглейкокс», «Евраз Днепродзержинский коксохимический завод», «Евраз ДМЗ им. Петровского», а также горно-обогатительный комбинат «Евраз Сухая Балка».

