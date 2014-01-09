Россия планирует к 17 апреля согласовать договор о Евразийском экономическом союзе

Москва . Россия намерена к 17 апреля согласовать с Беларусью и Казахстаном договор о Евразийском экономическом союзе, который должен с 1 января 2015 года заменить Таможенный союз этих стран.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, соответствующее указание дал премьер-министр России Дмитрий Медведев профильным российским министерствам.

«МИД России и Минэкономразвития России обеспечить согласование проекта Договора о Евразийском экономическом союзе с Республикой Белоруссия и Республикой Казахстан и подготовку проекта федерального закона о ратификации указанного договора. Срок – до 17 апреля 2014 года», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств завил, что разногласия по договору о создании Евразийского экономического союза сохраняются, что может затянуть сроки его подготовки к подписанию.

Он подчеркнул, что, к сожалению, имеются факты изменения отдельных статей договора и это может затянуть сроки подготовки договора к подписанию.

По словам Назарбаева, эксперты не выработали единый терминологический словарь, нет общего понимания ключевых терминов договора. Также не согласованы положения договора в части правосубъектности и компетентности, статусов, видов решений и органов будущего союза, соотношения будущего договора с существующими международными обязательствами стран-членов.

Президент Казахстана отметил, что вначале надо подготовить фундамент интеграции, а потом переходить на более глубокие формы интеграции.

Справка УНИАН. С 1 января 2015 года Россия, Беларусь и Казахстан планируют переформатировать ТС и ЕЭП в Евразийский экономический союз, где будет организована свобода передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Сейчас страны ведут переговоры о договоре о Евразийском экономическом союзе, который должен регламентировать деятельность этого союза.