Анонс на 10.01.14

Пресс-конференция на тему: «Причины аномально теплой зимы в Украине»

* Пресс-конференция на тему: «Причины аномально теплой зимы в Украине». Участники: Татьяна Адаменко, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра, Наталья Диденко, главный метеоролог портала Opogode.ua, Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги. *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

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