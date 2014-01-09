ТОП-10 (9 января)

"Нафтогаз" и "Газпром" подписали соглашение о снижении цены газа

Промышленная кооперация с Россией в феврале должна заработать на полную мощность - Азаров

Минфин в январе намерен сократить число аукционов ОВГЗ до трех

Кабмин профинансировал выплату пенсий в объеме 6 млрд грн

Азаров хочет начать практические переговоры с ЕС об условиях подписания ассоциации

Украина сократила импорт газа на 15,5%

Украина за месяц почти в два раза увеличила импорт нефти

Украинцы смогут реструктуризировать задолженность за услуги ЖКХ

Кабмин предлагает закрепить за владельцами право на компенсацию при утилизации авто

Продолжение переговоров зависит от позиции украинских властей – МВФ

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"Нафтогаз" и "Газпром" подписали соглашение о снижении цены газа

НАК «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» подписали дополнительное соглашение по определению коэффициента, позволяющего обеспечить цену газа для Украины в первом квартале текущего года в размере 268,5 доллара за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Он не уточнил дату подписания документа, но отметил, что подписание произошло после праздников. «Практически после праздников», - сказал Ставицкий.

Министр также не уточнил величину коэффициента, подчеркнув, что он обеспечит цену газа на первый квартал в размере 268,5 доллара.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

До этого Украина долго и безуспешно вела переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.

Напомним, что согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе, а среднегодовая цена за 2013 год – около 400 долл. за тыс. кубометров.

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Промышленная кооперация с Россией в феврале должна заработать на полную мощность - Азаров

Программа промышленной кооперации с Россией должна в феврале этого года заработать на полную мощность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая сегодня заседание правительства.

«Экономика, которая опирается на промышленность, где во многих секторах на 75% оборудование изношено, не имеет никакой перспективы в глобальной конкуренции. Мы в этом убедились в прошлые годы… Что надо сделать немедленно? Во-первых, уже с февраля запустить на полную мощность программу промышленной кооперации с Россией, которая дает нам в ближайшие годы сотни тысяч рабочих мест и гарантии для бюджетов всех уровней, что будет финансовой базой для развития нашего отечественного рынка», - сказал премьер.

Также Азаров подчеркнул необходимость работы ЗСТ между странами СНГ на полную мощность, что важно для отечественной экономики.

«За это лично отвечает вице-премьер-министр (Юрий) Бойко», - добавил Азаров.

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия по итогам заседания украинско-российской межгосударственной комиссии 17 декабря 2013 г. подписали «дорожную карту» относительно постепенной отмены всех ограничений при взаимной торговле.

Также во время двусторонней встречи с Виктором Януковичем в Москве в рамках заседания украинско-российской межгоскомиссии Президент РФ Владимир Путин отметил, что две страны могут теснее сотрудничать на международной арене, в частности, по вопросам региональной безопасности.

Кроме того, он подчеркнул, что оборонные мощности экономики Украины могут быть использованы для потребностей Вооруженных сил России.

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Минфин в январе намерен сократить число аукционов ОВГЗ до трех

Министерство финансов Украины в январе намерено провести всего три аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма, после проведения 4 плановых и 4 внеплановых аукционов в декабре 2013 года, сообщается на сайте Минфина.

Согласно графику, аукционы планируется провести 14, 21 и 28 января. На всех трех аукционах Минфин намерен предложить инвесторам гривневые ОВГЗ сроком обращения 9 месяцев, 5 и 7 лет. Также на аукционе 21 января Минфин намерен предложить 2-летние облигации, номинированные в валюте.

Как сообщал УНИАН, Минфин в декабре 2013 года провел 4 плановых и 4 внеплановых аукциона по продаже ОВГЗ, в результате которых в госбюджет привлечено 7,776 млрд грн и 733,267 млн долл. (13,637 млрд грн в эквиваленте по курсу Нацбанка).

По состоянию на 3 января 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 252,378 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 147,054 млрд грн, в собственности банков — 81,048 млрд грн, нерезидентов — 11,970 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 30 декабря, с начала года в госбюджет поступило 150,513 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 79,804 млрд грн, на обслуживание госдолга - 31,687 млрд грн.

В 2012 году Минфин в результате аукционов по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года ранее составлял 483 млрд грн (30-31% ВВП), 19 декабря Верховная Рада Украины внесла изменения в закон и повысила предельный уровень на 19,396 млрд грн.

Законопроект о госбюджете на 2014 год, представленный Кабмином на рассмотрение Верховной Рады 19 декабря, предполагает предельный уровень госдолга на 2014 год на уровне 35% ВВП (порядка 578,55 млрд грн).

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Кабмин профинансировал выплату пенсий в объеме 6 млрд грн

По состоянию на 9 января объем пенсионных выплат за январь составил 6 млрд грн, что соответствует плановому графику выплаты пенсий, сообщил премьер-министр Николай Азаров, открывая заседание Кабинета министров.

«Несмотря на длительные выходные, на 9 января уже профинансировано более 6 млрд грн пенсий – абсолютно все, что предусмотрено на эту дату», - отметил глава правительства. По его словам, пенсии выплачиваются в плановом порядке. Кроме того, по состоянию на конец 2013 года была ликвидирована задолженность по социальной помощи и зарплатам бюджетников.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2013 года состоялось очередное повышение прожиточного минимума, в связи с чем повышен размер всех пенсионных выплат. Минимальная пенсия составляет 949 грн. Средний объем ежемесячных отчислений на пенсионные выплаты составляет порядка 20,5-20,6 млрд грн. Бюджет пенсионного фонда на 2014 год, как ожидается, будет утвержден в рамках общего процесса утверждения государственного бюджета на 2014 год, проект которого на текущий момент находится на рассмотрении в Верховной Раде.

В 2013 году Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.

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Азаров хочет начать практические переговоры с ЕС об условиях подписания ассоциации

Украина должна начать практические переговоры с Европейским Союзом об условиях подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.

«Мы должны начать практические переговоры относительно условий подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и зоне свободной торговли с ЕС. Я поручил под руководством вице-премьер-министра Юрия Бойко провести углубленный секторальный анализ последствий создания этой зоны свободной торговли для отечественной экономики. Нам не нужны предположения», - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что с европейскими партнерами необходимо «говорить на языке фактов, цифр, неопровержимых аргументов» .

«Потому что на весах – само существование Украины, которая развивает собственную современную экономику, а не экономику других стран. Пренебречь любым риском нельзя. И я убежден, что факты найдут понимание у наших европейских партнеров, когда мы положим на стол пакет условий имплементации Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли. Эту работу также нужно выполнить в очень сжатые сроки. Подчеркиваю персональную ответственность за это министров Прасолова, Короленко, Присяжнюка, Ставицкого, Темника, Козака. И вообще это дело каждого члена Кабинета министров», - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства».

29 ноября Президент Украины Янукович в Вильнюсе не подписал Соглашение об ассоциации, что вызывало акции гражданского протеста по всей стране.

14 декабря премьер-министр Азаров заявил, что Украине необходима компенсация от Европейского Союза для развития при подписании Соглашения об ассоциации, поскольку экономика Украины на сегодняшний день фактически «обескровлена» из-за высоких цен на газ.

Также Азаров заявлял, что Украине необходима финансовая помощь в размере 20 млрд евро для компенсации потерь от снижения объемов торговли со странами Таможенного союза, в частности РФ, в случае подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

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Украина сократила импорт газа на 15,5%

Украина в январе-ноябре 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 15,5% - до 25,669 млрд куб. м. Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, в ноябре 2013 года импорт газа сократился по сравнению с ноябрем 2012 года на 11,4% - до 2,319 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства доходов и сборов, Украина в январе-ноябре 2013 года импортировала газа в денежном выражении на общую сумму 11,069 млрд долл.

В 2013 году поставками газа в Украину занимались: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (с территории РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (Польша, РФ).

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

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Украина за месяц почти в два раза увеличила импорт нефти

Украина в ноябре 2013 года на фоне ряда факторов, в том числе и запуска Одесского нефтеперерабатывающего завода, увеличила импорт нефти в 1,8 раза - до 152,9 тыс. тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, импорт нефти за 11 месяцев 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза — до 659,1 тыс. тонн.

Поставки нефти (собственной добычи и импорт) на нефтеперерабатывающие заводы Украины за ноябрь 2013 года увеличились по сравнению с ноябрем 2012 года на 28,9% - до 349,7 тыс. тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в ноябре 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 14,9% - до 397,9 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Одесский нефтеперерабатывающий завод возобновил работу в конце сентября 2013 года после трехлетнего простоя.

Украина в октябре 2013 года по сравнению с октябрем 2012 года увеличила импорт нефти в 2 раза - до 189,9 тыс. тонн, при этом в январе-октябре 2013 года сократила импорт нефти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 514,2 тыс. тонн.

В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

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Украинцы смогут реструктуризировать задолженность за услуги ЖКХ

Кабинет министров Украины одобрил проект закона, позволяющий реструктуризировать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, которая возникла на 1 января 2013 года.

Об этом сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Александра Вилкула.

«Правительство создает возможности для уменьшения долгов населения за коммунальные услуги. В частности, за 2013 год долг населения за коммунальные услуги уменьшился на 5% (с 12,7 млрд грн до 12,1 млрд грн)», - цитирует Вилкула пресс-служба.

По его словам, реструктуризация задолженности населения за услуги ЖКГ позволит людям постепенно, в течение до 60 месяцев погашать долги коммунальщикам при условии полной уплаты текущих платежей.

Согласно законопроекту, для реструктуризации задолженности граждане должны заключить с предприятиями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, договоры о ежемесячном равномерном погашении задолженности.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем выросла на 4,2% и по состоянию на 1 декабря 2013 года составила 12,062 млрд грн.

Также сообщалось, что за 11 месяцев 2013 года с населением было заключено 66,2 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 214,4 млн грн.

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Кабмин предлагает закрепить за владельцами право на компенсацию при утилизации авто

Кабинет министров Украины предлагает законодательно закрепить право владельцев транспортных средств, которые передают автомобили на утилизацию, на получение компенсации в виде возмещения их стоимости в порядке и на основании методики начисления, установленных правительством.

Об этом говорится в законопроекте №3845 о внесении изменений в Закон "Об утилизации транспортных средств», который был зарегистрирован в Верховной Раде 27 декабря 2013 года. Однако его текст был обнародован позже.

Инициаторами законопроекта являются премьер-министр Николай Азаров и Кабмин.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Юрию Бойко изучить предложение автопроизводителей компенсировать автовладельцам часть средств от уплаты утилизационного сбора при покупке нового отечественного автомобиля при сдаче старого.

Министерство экономического развития и торговли подготовило законопроект, которым на законодательном уровне предлагается закрепить право и возможность собственникам автомобилей получать возмещение по уплате утилизационного сбора при сдаче транспортного средства на утилизацию.

Президент Украины Виктор Янукович 2 августа 2013 года подписал Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств”. Документ вступил в силу 1 сентября прошлого года и затронул все сегменты автомобильного рынка, все бренды, все модели. Величина утилизационного сбора для конкретного транспортного средства рассчитывается с учетом базовых ставок и корректирующих коэффициентов, привязанных к объему двигателя и в зависимости от того, новое оно или подержанное.

В частности, суммы утилизационного налога составляют: для новых легковых автомобилей (в зависимости от объема двигателя) – от 4 730 до 30 250 грн; для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (в зависимости от полной массы) – от 8 800 грн.

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Продолжение переговоров зависит от позиции украинских властей – МВФ

Продолжение переговоров между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) по программе кредитования украинской экономики зависит от позиции украинских властей по этому вопросу, сообщил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заместитель главы департамент внешних связей МВФ Уильям Мюррей.

«Мы не располагаем какими-либо деталями обсуждения программы кредитования. Мы ожидаем позиции властей Украины по программе stand-by», - сказал Мюррей.

Ранее, в декабре, председатель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о готовности МВФ финансово помочь Украине, но отметила, что украинское правительство должно выполнить ряд требований, в частности, провести реформу ценообразования на энергоносители и реформу в валютной сфере. В это же день (10 декабря) Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина готова возобновить переговоры с МВФ о предоставлении кредита, но только в случае, если Фонд согласится на пересмотр условий его предоставления.

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Как сообщал УНИАН, в 2013 году в Украине работали несколько миссий Фонда, однако ни один из визитов не привел к возобновлению кредитования экономики Украины в рамках программы stand-by в объеме порядка 15 млрд долл. При этом, вплоть до конца декабря, МВФ являлся ключевым кредитором Украины, поскольку средства Фонда считались единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины.

Кроме того, сам факт сотрудничества с Фондом открывал Украине доступ к внешним займам на мировом рынке заемного капитала, а также служил сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества с Украиной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро. Однако 17 декабря в Москве президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились о предоставлении Украине кредита в объеме 15 млрд долл. в обмен на евробонды правительства Украины.

Также в конце декабря Международный валютный фонд спрогнозировал спад экономики Украины по итогам 2013 года на 0,3% и ухудшил прогноз роста в 2014 году до 1%, тогда как в октябре текущего года прогнозировал рост на 0,4% в 2013 году и на 1,5% в 2014 году.

УНИАН