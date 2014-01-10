Анонс на 13 января

* Брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций".

* Пресс-конференция на тему: "Да будет газ!", в ходе которой эксперты будут анализировать, какие угрозы скрываются для Украины в отказе от реверсного газа, вопросы газовой безопасности и цены. Участники: директор специальных проектов НТЦ "Психея" Г.Рябцев и председатель Бюро комплексного анализа и прогнозов С.Дяченко.

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