Анонс на 13 января
16:51, 10 января 2014Разное
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13.01.2014 Брифинг: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине" Пресс-конференция: "Да будет газ!"
* Брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций".
* Пресс-конференция на тему: "Да будет газ!", в ходе которой эксперты будут анализировать, какие угрозы скрываются для Украины в отказе от реверсного газа, вопросы газовой безопасности и цены. Участники: директор специальных проектов НТЦ "Психея" Г.Рябцев и председатель Бюро комплексного анализа и прогнозов С.Дяченко.
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