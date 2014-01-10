Президент Чехии назначит главой правительства Богуслава Соботку

Президент Чехии Милош Земан объявил, что на будущей неделе назначит главой правительства лидера Социал-демократической партии Богуслава Соботку.

Об этом сообщает ВВС Украина.

Предыдущее правительство Чехии ушло в отставку в июне 2013 года после шпионского скандала, к которому был причастен премьер-министр Петр Нечас.

Ожидается, что Соботка возглавит левоцентристскую коалицию.

На выборах, которые состоялись в октябре, социал-демократы набрали самое большое количество голосов.