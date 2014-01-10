Азаров хочет убедить ЕС вступить в трехсторонние переговоры по ассоциации

Премьер-министр Николай Азаров надеется на то, что Украине удастся договориться с Европейским Союзом о проведении трехсторонних переговоров (Украина-ЕС-Россия) для подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе общения с пользователем сети Facebook, который высказался в поддержку проведения таких переговоров.

“Спасибо за поддержку нашей идеи о проведении трехсторонних переговоров. Теперь в своих разговорах с представителями Евросоюза, я буду, в том числе, ссылаться и на Ваше мнение, и буду убеждать их согласиться на проведение этих трехсторонних переговоров”, - сообщил премьер.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство Украины своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС.

Кабмин предложил Евросоюзу и России провести трехсторонние переговоры в формате ЕС – Россия - Украина. Россия согласна принимать участие в таких переговорах, Евросоюз - нет.

29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

20 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать вопрос ассоциации Украины на саммите Россия - ЕС в январе 2014 года в Брюсселе, и некоторые министры иностранных дел стран Евросоюза готовы к трехстороннему формату консультаций, несмотря на отказ еврочиновников.

Лавров сообщил, что 16 декабря в Брюсселе в ходе встречи со всеми 28 министрами иностранных дел ЕС некоторые из них говорили, что одобряют идею трехсторонних консультаций, которые действительно представляют собой правильный, безконфронтационный путь.