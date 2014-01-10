ТОП-10 (10 января)

Беларусь временно запретила ввоз свинины из Луганской области

Украина может получить от банков РФ 6 млрд долл. кредита на развитие атомной энергетики

Администрация морпортов Украины сможет предоставлять свое имущество в концессию

Россельхознадзор обвинили в дискриминации норвежских рыбных компаний

Нехватки минеральных удобрений в Украине нет – Минагропрод

Минфин в ноябре разместил ОВГЗ на 3,2 млрд грн и 821 млн долл.

Украина за год сократила импорт российского газа на 15%

За минувший год Украина увеличила транзит газа в Европу на 3%

Азаров хочет убедить ЕС вступить в трехсторонние переговоры по ассоциации

Госпродкорпорация хочет купить 10 судов за счет китайского кредита

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Беларусь временно запретила ввоз свинины из Луганской области

Минск. Департамент ветеринарного и продовольственного надзора (ДВПН) Минсельхозпрода Беларуси распространил указания, в которых говорится о временном ограничении ввоза свинины из Луганской области Украины в связи с зафиксированным там случаем заболевания африканской чумой свиней (АЧС).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующие указания опубликованы на официальном сайте ДВПН.

В частности, в документе говорится, что с 9 января вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из Луганской области Украины живых свиней, свинины, в том числе мяса диких кабанов, продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней.

ДВПН указывает на необходимость принятия дополнительных мер контроля для обеспечения биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, а также свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.

Кроме этого, отменяются все выданные ранее разрешения на ввоз вышеуказанных товаров с территории Луганской области Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 января вирус африканской чумы свиней был выявлен в Станично-Луганском районе в Луганской области на границе с Россией. Вирус был диагностирован в тушке дикого кабана.

Ранее Луганская облгосадминистрация сообщила о намерениях усилить защитные меры по предотвращению заражения скота АЧС в регионе ввиду выявления случаев гибели животных от АЧС на пограничных территориях Ростовской области (Россия).

До этого вспышка АЧС в Украине произошла в 2012 году в Запорожской области.

Вчера, 9 января, Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины ввела запрет на вывоз живых свиней, свинины и продуктов ее переработки из сел Камышное, Колесниковка, Югановка Луганской области в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС).

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.

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Украина может получить от банков РФ 6 млрд долл. кредита на развитие атомной энергетики

Украина может получить от российских банков кредит в размере 6 млрд долларов на развитие отечественной атомной энергетики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, об этом сообщил правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами - участниками СНГ, Евразийского экономического сообщества и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян.

По его словам, договоренность о возможности получения кредита в этом объеме была достигнута в ходе заседания российско-украинской межгосударственной комиссии 17 декабря 2013 г.

«Комиссия дала поручение правительствам двух стран принять безотлагательные меры, которые будут способствовать росту объемов инвестиций в 2014 году. И одна из основных отраслей - ядерная энергетика. В частности, предлагается продолжить мероприятия по организации в Украине производства ядерного топлива для реакторов ВВР-1000, также подготовить предложения по сооружению 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС», - сообщил Мунтиян.

Он также отметил, что в ходе заседания комиссии были приняты решения по отраслевому сотрудничеству и восстановлению кооперационных связей.

“Это дает возможность привлечь инвестиции и осуществлять софинансирование уже согласованных совместных проектов. Речь идет о таких проектах, как строительство Каневской ГАЭС, расширение Каховской ГЭС, завершение строительства второй очереди Днестровской ГАЭС, строительство предприятий на основе Новоконстантиновского месторождения урановых руд, Ташлыкской ГАЭС и в целом энергетического комплекса Южно-Украинской АЭС, завода по производству ядерного топлива по российским технологиям”, - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 г. по итогам заседания российско-украинской межгосударственной комиссии было подписано соглашение о снижении цены газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров, достигнуты договоренности о снятии ограничений в двусторонней торговле и о предоставлении Украине кредита в объеме 15 млрд долл.

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Администрация морпортов Украины сможет предоставлять свое имущество в концессию

Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) получило возможность принимать участие в концессионных проектах, предоставляя свое имущество в пользование частных инвесторов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМПУ, соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 января.

Согласно постановлению, Перечень объектов права государственной собственности, которые могут предоставляться в концессию, дополнен находящимися на балансе Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины».

«Включение объектов, находящихся на балансе АМПУ в перечень потенциальных объектов концессии — вполне логично и необходимо для того, чтобы создать максимально комфортные и понятные условия для инвестирования и работы в портах эффективных стивидорных компаний», - цитирует пресс-служба председателя АМПУ Юрия Васькова.

По его словам, в концессию могут предоставляться объекты портовой инфраструктуры, определенные статьей 23 Закона «О морских портах Украины» — причалы, железнодорожные и автомобильные подъездные пути (до первого разветвления за пределами порта), линии связи, средства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерные коммуникации.

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Как отметил Васьков, все стратегическое имущество - объекты портовой инфраструктуры общего пользования, системы навигации, каналы, акватории и т. п.— останутся в государственной собственности.

«Например, если в целях развития планируется предоставить в концессию морской терминал, который функционирует с использованием конкретного причала, то совершенно логично, что целесообразно вместе с морским терминалом отдать в концессию этот причал. При этом, конечно, причал остается в государственной собственности, а его поддержание и реконструкция ложатся на плечи инвестора. Инвестор же сокращает свои риски, связанные с инвестированием и последующей работой. В любом случае подобные решения принимаются на основании детального ТЭО», — пояснил Васьков.

Это касается как концессионеров, которые планируют развивать стивидорные мощности, так и тех, которые заинтересованы в развитии круизного туризма. В результате реформы на баланс ГП «АМПУ» перешли также и пассажирские терминалы, большинство которых требует скорейшей модернизации. В первую очередь это касается Ялты и Севастополя.

«Принятие этого Постановления — очередной важный этап портовой реформы, который открывает возможности для практической реализации инвестиционных проектов в форме концессии. Проведение первых концессионных конкурсов, которое становится возможным благодаря принятию этого Документа, расширит инвестиционные возможности портовой отрасли, позволит привлечь дополнительные средства в развитие портовой инфраструктуры, значительно улучшит инвестиционный климат и доверие инвесторов к Украине», - говорится в сообщении АМПУ.

В пресс-службе АМПУ также напомнили, что сегодня в Украине уже успешно продолжается реализация инвестиционных проектов на условиях государственно-частного партнерства не только в форме концессии. В частности, в Одесском порту продолжается строительство причала № 35 (1-з) с перегрузочным комплексом зерна (совместный проект с компанией ООО «Бруклин-Киев») и строительство контейнерного терминала на Карантинном молу (совместный проект с ДП «ГПК-Украина»). Введен в эксплуатацию железнодорожный разъезд «12 км» участка Черноморская — Береговая Одесской магистрали (совместный проект Одесской железной дороги и ООО «Трансинвестсервис» по увеличению пропускной способности участка Черноморская — Береговая).

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года Госпредприятие «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) заявляло о рассмотрении возможности передачи района нефтегавани крупнейшего в Украине Одесского морского порта в концессию.

Компания Royal Caribbean (США) в 2008 году заявляла о своих намерениях управлять на правах концессии пассажирской инфраструктурой Ялтинского и Севастопольского портов с целью развития круизных мощностей, но не приступила к проекту в связи с тем, что ей «не смогли озвучить конкретных концессионных условий».

Справка УНИАН. Администрация морских портов Украины (АМПУ) начала свою работу 13 июня 2013 г., объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.

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Россельхознадзор обвинили в дискриминации норвежских рыбных компаний

Россельхознадзор совместно с российскими рыбными компаниями поэтапно предпринимает усилия для выдавливания с российского рынка норвежских экспортеров рыбы. Об этом пишет Dagens Næringsliv со ссылкой на июльское расследование Федеральной антимонопольной службы РФ, передает Лента.ru.

По данным газеты, в отчете ФАС указывается, что Россельхознадзор злоупотреблял своей властью в пользу российских компаний. Анализы, указывающие на несоответствие норвежской рыбы российским стандартам, стали результатом заключения соглашения между ведомством и импортерами из РФ, отмечает издание.

В докладе ФАС уточняется, что Россельхознадзор оказался не в состоянии предоставить лабораторные образцы, доказывающие, что продукция из Норвегии была низкокачественной.

Глава норвежской компании Ocean Quality Арне Орхус (Arne Aarhus) рассказал Dagens Næringsliv, что в РФ его вынуждали вступать в эксклюзивные партнерские отношения с российскими импортерами. «Нам сказали, что если подпишем контракты, то никогда не будем иметь проблем с российской ветеринарной инспекцией [Россельхознадзором]. И наоборот: если не подпишем, результаты лабораторного исследования продукции могут оказаться плохими, и экспорт с наших заводов в Россию может быть запрещен», — сообщил руководитель.

С 1 января 2014 года Россельхознадзор временно запретил ввоз в Россию норвежской рыбы с нескольких десятков предприятий. Глава ведомства Сергей Данкверт объяснял введение ограничений тем, что местная ветеринарная служба не контролирует безопасность поставок, а производители не исполняют российские ветеринарно-санитарные требования.

В конце декабря ФАС РФ выписала штрафы первым участникам картеля на рынке поставок лосося из Норвегии в Россию. Компанию «СК Ритейл» оштрафовали на 40,2 миллиона рублей, группу «Русское море» — на 100 тысяч рублей. Сообщалось также, что по факту правонарушения проводится проверка, и полиция может возбудить уголовное дело. Антимонопольщики завершили расследование деятельности картеля в июле 2013 года. Тогда сообщалось, что Россельхознадзор признан нарушителем закона о защите конкуренции.

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Нехватки минеральных удобрений в Украине нет – Минагропрод

Украинские аграрии полностью обеспечены минеральными удобрениями для проведения первой подкормки озимых, а повышение стоимости на них является традиционным для зимнего периода.

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела общего земледелия, химизации и мелиорации земель департамента земледелия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Анатолий Рудюк.

«Нехватки удобрений в данное время нет. Есть только желание заработать. Сейчас просто идет игра на повышение», - сказал он.

По словам Рудюка, заводы, занимающиеся производством минеральных удобрений, работают в первую очередь с агрохолдингами и крупными трейдерами, из-за чего мелким сельхозпроизводителям сложно закупить удобрения у производителя.

«Заводы работают с крупными производителями, которые закупают большие объемы, а с мелкими работать не хотят, отправляя их к трейдерам, которые тоже хотят заработать», - пояснил он.

При этом Рудюк подчеркнул, что повышение цен на минеральные удобрения в середине зимы является традиционным в Украине, так как аграрии начинают активно закупать их только с февраля, а производители не могут позволить работать себе в убыток, из-за чего зачастую повышают цену на свою продукцию в период низкого спроса. По его словам, уже с середины марта цены на минеральные удобрения в стране начнут снижаться.

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Аграрии просят Кабмин отменить спецпошлину на минеральные удобрения

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2013 года аграрные ассоциации обратились к премьер-министру Николаю Азарову с просьбой препятствовать росту цен на минеральные удобрения и привести их к экономически обоснованному уровню.

Позже аграрии также попросили Кабмин отменить специальную пошлину на импортные минеральные удобрения ввиду резкого роста цен на них на внутреннем рынке. Аграрные ассоциации заявили, что если правительство не примет мер, то в стране возможен дефицит минеральных удобрений и, как результат, сокращение урожая зерновых и масличных в 2014 году, а также падение валового производства продукции агропромышленного комплекса.

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Минфин в ноябре разместил ОВГЗ на 3,2 млрд грн и 821 млн долл.

Министерство финансов Украины в ноябре 2013 года разместило облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) на сумму 3,2 млрд грн в национальной валюте и 821 млн долл., говорится в отчете Национального банка Украины, обнародованном на его официальном сайте.

Всего в январе-ноябре 2013 года Минфин разместил облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) на сумму 55,79 млрд грн в национальной валюте, 4,57 млрд долл. и 61 млн евро, говорится в отчете Национального банка Украины, обнародованном на его официальном сайте.

Платежи по погашению и выплате дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме и за январь-ноябрь 2013 составили 57,34 млрд грн, в том числе основной долг - 37 млрд грн, уплата дохода - 20,3 млрд грн.

На организованном вторичном рынке государственных ценных бумаг объем заключенных сделок за январь-ноябрь 2013 г. составил 295,98 млрд грн, тогда как за соответствующий период 2012 г. - 154,68 млрд грн. Средневзвешенный уровень доходности, по которому заключались эти соглашения в январе-ноябре 2013 г., колебался в пределах 10,13-12,17%, а в аналогичном периоде прошлого года - 11,11-15,85%.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов в течение января-ноября 2013 г. увеличился на 3,56 млрд грн и на 1 декабря 2013 г. составил 9 млрд грн, или 3,73% от общей суммы ОВГЗ, находящихся в обращении. В течение аналогичного периода прошлого года объем ОВГЗ в собственности нерезидентов уменьшился на 1,49 млрд грн и по состоянию на 1 декабря 2012 года составлял 5,95 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам октября Минфин привлек в госбюджет 3,097 млрд грн и не привлекал валюту, в то время как в сентябре в госбюджет привлечено 2,747 млрд грн, 5 млн долл. и 61,112 млн евро.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

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Украина за год сократила импорт российского газа на 15%

Украина в 2013 году сократила импорт российского газа по сравнению с 2012 годом на 15,1% - до 28,1 млрд куб. м.

«По оперативным данным центрального диспетчерского департамента «Укртрансгаз», с начала 2013 года Украина сократила объемы поступления импортируемого газа из Российской Федерации на 4,9 млрд куб м или на 15,1 %», - говорится в сообщении оператора украинской газотранспортной системы госкомпании «Укртрансгаз».

Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики Украины Эдуарда Ставицкого, Украина в 2014 году намерена импортировать порядка 30-33 млрд кубометров природного газа, как того требует экономика страны.

Также министр заявил, что на данном этапе Украина намерена импортировать природный газ лишь из Российской Федерации и не осуществлять импорт в реверсном режиме из Европы, поскольку цена российского газа ниже.

С 1 января Украина прекратила закупки природного газа на европейских рынках.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

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За минувший год Украина увеличила транзит газа в Европу на 3%

Объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, по итогам 2013 года увеличился на 3,2% по сравнению с 2012 годом - до 86,1 млрд куб. м.

Об этом говорится в сообщении госкомпании «Укртрансгаз» - монополиста по транспортировке и хранению природного газа в Украине.

Согласно сообщению, всего за январь-декабрь 2013 года, компания «Укртрансгаз» транспортировала 130 млрд куб. м природного газа, что на 2,6 % меньше показателей 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в проспекте эмиссии суверенных евробондов, размещение которых состоялось 23 декабря, сообщалось, что вопрос тарифов на транзит российского газа через территорию Украины находится в стадии обсуждения между Украиной и Россией. Как отмечалось, Украина связывала необходимость пересмотра тарифа на транзит российского газа с введением «Газпромом» в работу обходного газопровода «Северный поток» и (как следствие) падением объемов прокачки топлива через украинскую ГТС. Однако, по словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, Украина уже не рассчитывает на изменение ставки на транзит российского газа в 2014 году, поскольку действующий тариф уже заложен во взаиморасчеты с российским газовым монополистом «Газпромом».

По итогам 2012 года транзит российского газа через территорию Украины сократился до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.

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Азаров хочет убедить ЕС вступить в трехсторонние переговоры по ассоциации

Премьер-министр Николай Азаров надеется на то, что Украине удастся договориться с Европейским Союзом о проведении трехсторонних переговоров (Украина-ЕС-Россия) для подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе общения с пользователем сети Facebook, который высказался в поддержку проведения таких переговоров.

“Спасибо за поддержку нашей идеи о проведении трехсторонних переговоров. Теперь в своих разговорах с представителями Евросоюза, я буду, в том числе, ссылаться и на Ваше мнение, и буду убеждать их согласиться на проведение этих трехсторонних переговоров”, - сообщил премьер.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство Украины своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС.

Кабмин предложил Евросоюзу и России провести трехсторонние переговоры в формате ЕС – Россия - Украина. Россия согласна принимать участие в таких переговорах, Евросоюз - нет.

29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

20 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать вопрос ассоциации Украины на саммите Россия - ЕС в январе 2014 года в Брюсселе, и некоторые министры иностранных дел стран Евросоюза готовы к трехстороннему формату консультаций, несмотря на отказ еврочиновников.

Лавров сообщил, что 16 декабря в Брюсселе в ходе встречи со всеми 28 министрами иностранных дел ЕС некоторые из них говорили, что одобряют идею трехсторонних консультаций, которые действительно представляют собой правильный, безконфронтационный путь.

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Госпродкорпорация хочет купить 10 судов за счет китайского кредита

Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) в рамках кредитного соглашения с Экспортно-импортным банком Китая планирует закупить порядка 10 судов грузоподъемностью не менее 55 тыс. тонн.

Об этом в интервью телеканалу «Бизнес» сообщил первый заместитель председателя правления корпорации Роберт Бровди.

Мы ведем интенсивные переговоры о приобретении порядка 10 пароходов, первая часть которых будет построена в 2015, а вторая – в 2016 году», - сказал он.

По словам Бровди, ориентировочная стоимость одного такого судна составляет около 30 млн долл.

Первый заместитель председателя правления ГПЗКУ также сообщил, что в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 – июнь 2015 года) корпорация должна поставить в Китай в рамках достигнутых договоренностей 4,5 млн тонн зерна.

«В будущем маркетинговом году корпорация по китайским контрактам намеревается поставить 4,5 млн тонн зерновых», - сказал Бровди.

Он также отметил, что нехватку собственных перевалочных мощностей ГПЗКУ компенсирует за счет использования коммерческих зерновых терминалов, расположенных в порту Южный (Одесская обл.). При этом Бровди сообщил, что корпорация рассматривает возможность модернизации имеющихся у нее терминалов, а также строительства нового зернового терминала для полного обеспечения себя перевалочными мощностями.

По словам Бровди, сейчас ГПЗКУ проводит модернизацию Николаевского зернового элеватора, которая будет завершена в первом полугодии текущего года, после чего его перевалочная мощность увеличится на 35%.

Что касается второй, товарной части китайского кредита на сумму 1,5 млрд долл., то Бровди сообщил, что корпорация получит доступ к ним в случае закупки китайских товаров и услуг в течение ближайших 5 лет. При этом средства будут выделяться траншами по 300 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ГПЗКУ и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 1,5 млрд долл., которые планировалось направить на форвардные и спотовые закупки 4 млн тонн зерна для дальнейшей поставки в Китай. Первый транш компания получила в начале 2013 года. Со стороны Китая по данному контракту оператором выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов.

ГПЗКУ заявляла о планах в ближайшие годы нарастить поставки зерновых в Китай до 6 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,461 млн тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – 2,380 млн тонн зерновых грузов в год.

УНИАН