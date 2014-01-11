Минюст обнародовал данные из госреестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения

Министерство юстиции Украины с 1 января обнародовало на своем официальном веб-сайте сведения из Единого государственного реестра лиц, которые совершили коррупционные правонарушения.

Как сообщается на сайте Минюста, обнародованию на официальном веб-сайте подлежат сведения о лицах, которые привлечены к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и относительно которых судами приняты соответствующие решения, которые вступили в законную силу, а также ведомости о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения, начиная с 1 января 2014 года.

С этой целью между Министерством юстиции Украины и Государственной судебной администрацией Украины согласован механизм оперативного обмена сведениями о принятых судебными органами Украины решениях по делам о коррупционных правонарушениях и о вступлении таких решений в законную силу.

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Размещение (обновление) информации на веб-сайте осуществляется на протяжении трех рабочих дней со дня внесения соответствующей информации в вышеупомянутый Реестр.

Поиск информации о лице, которое привлечено к ответственности за совершение коррупционного правонарушения, осуществляется по фамилии, имени, отчеству такого лица.

Открытыми для бесплатного круглосуточного доступа являются следующие сведения о лице, которое привлечено к ответственности за совершение коррупционного правонарушения:

1) фамилия, имя, отчество, место работы, должность на время совершения коррупционного правонарушения;

2) состав коррупционного правонарушения и вид наказания (взыскание);

3) способ совершения дисциплинарного проступка и вид дисциплинарного взыскания.

Совершить поиск информации о лице, которое привлечено к ответственности за совершение коррупционного правонарушения, можно по ссылке на соответствующем баннере, размещенном на сайте Министерства юстиции Украины (www.minjust.gov.ua), а также по электронному адресу (http://corrupt.informjust.ua).

Кроме того, получить информацию можно по ссылке на соответствующем баннере, размещенном на сайте Госинформюста (www.informjust.ua) в разделе „На нашем сайте” в рубрике „Ведомости из Единого государственного реестра лиц, которые совершили коррупционные правонарушения”.

Функционирование Единого государственного реестра лиц, которые совершили коррупционные правонарушения, введено Законом Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции».

Основной целью ведения Реестра является обеспечение единого учета лиц, которые совершили коррупционные правонарушения и проведения специальной проверки сведений о лицах, которые претендуют на занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Ведение Реестра начато с 1 февраля 2012 года.

По состоянию на 20 декабря 2013 года в Реестр внесено 7 087 записей о лицах, которые совершили коррупционные правонарушения.