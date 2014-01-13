Казахстан может вступить в ВТО в 2014 году

Переговорный процесс по вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию (ВТО) близок к завершению. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил заместитель министра экономики и бюджетного планирования страны Тимур Жаксылыков, пишет ИТАР-ТАСС.

"На сегодняшний день в рамках переговорного процесса остались два вопроса, связанные с тарифной гармонизацией при вступлении Казахстана в ВТО", - заявил Жаксылыков.

"У нас есть понимание с нашими странами-переговорщиками о том, в каком направлении эти вопросы будут решаться, и мы полагаем, что в течение этого года есть все возможности завершить переговоры и вступить в ВТО", - добавил он.

Он также сообщил, что вступление в ВТО подразумевает завершение переговорных процессов по четырем направлениям - это двусторонние переговоры по товарам, услугам, сельскому хозяйству и системным вопросам. "На сегодняшний день переговоры по товарам, по услугам, по системным вопросам, по сельскому хозяйству практически завершены", - проинформировал замглавы минэкономики.

Говоря об ожиданиях от вступления Казахстана в ВТО, Жаксылыков заявил, что значительно будет упрощен доступ казахстанских товаров на рынки стран-участниц организации. "Прежде всего, мы будем пользоваться режимом наибольшего благоприятствования, то есть к нам не будут применяться дискриминационные условия при торговле, также это касается условий транзита наших товаров по территории этих государств", - заключил замминистра.