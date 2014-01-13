Рыбак рассказал, когда Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке Кабмина

Вопрос об отставке правительства Верховная Рада Украины может рассмотреть не раньше 4 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге председатель ВР Владимир Рыбак, комментируя заявления оппозиции о необходимости рассмотрения вопроса отставки правительства.

Он напомнил, что на текущей сессии, работа которой завершается на этой неделе, уже рассматривался вопрос о выражении недоверия правительству, и он не получил необходимого количества голосов депутатов.

Как сказал Рыбак, “никто, по закону, этот вопрос на этой сессии рассматривать не будет”.

Он напомнил, что “4 февраля начинается следующая сессия, и будет постановление, будет предложение конкретное - то этот вопрос может рассматриваться в Верховной Раде Украины”.