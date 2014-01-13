ЕС пока не рассматривает введение санкций против руководства Украины – пресс-секретарь Эштон

Брюссель. Европейский Союз в настоящее время не рассматривает вопрос введения санкций против представителей руководства Украины, несмотря на призывы лидеров украинской оппозиции и обращения со стороны киевского Евромайдана.

Об этом УНИАН заявила Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

"Санкции - это крайняя мера. Они вводятся лишь после тщательного изучения ситуации. Этот вопрос также требует единогласного решения всех 28 членов Европейского Союза", - сказала Косьянчич.

"В настоящее время вопрос санкций на этой стадии не рассматривается", - прибавила она.

Как сообщалось, 12 января во время Народного вече на Евромайдане в Киеве было поддержано обращение к руководителям США и Европейского Союза о введении санкций против министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и других представителей украинской власти из-за применения силы против участников Евромайдана и избиения бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко возле Киево-Святошинского суда в конце прошлой недели.

Сенат США будет рассматривать вопрос о ситуации в Украине в среду, 15 января.