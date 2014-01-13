Анонс на 14 января

* Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул проведет рабочее совещание по реализации государственных программ доступного жилья и проверит готовность нового жилого дома по ул.Ломоносова, построенного согласно государственной целевой программе «Доступное жилье: 30/70». А.Вилкул также обсудит вопросы обеспечения всем необходимым для комфортного проживания, в частности, наличие и функционирование объектов инфраструктуры. Проверит детскую и спортивную площадки, транспортные развязки, наличие социально-бытовых объектов, вручит ключи от квартир новым жителям.

* Пресс-конференция на тему: «Протянет ли бюджет-2014 спасительную руку для агросектора или агросектор протянет ноги?». Участники: президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса; президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, председатель Совета директоров ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр Бакуменко, первый вице-президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрыжак.

* Пресс-конференция директора Украинского института экологии человека М.Курика на тему "Живая" и "мертвая" вода: что пьем?"

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Трагические последствия принятия проекта Госбюджета - 2014 для ряда категорий граждан». Независимые члены профсоюзов и оппозиционные народные депутаты бьют тревогу: принятие проекта Закона о Государственном бюджете Украины на 2014 год для ряда категорий граждан станет настоящей трагедией. В ходе пресс-конференции ее участники расскажут об очередных «улучшениях», заложенных в проекте Госбюджета -2014 и объяснят, почему нужно не допустить его принятия. Участники: Михаил Волынец, председатель Конфедерации вольных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины, Татьяна Слюз, народный депутат Украины, Андрей Павловский, народный депутат Украины, Олег Панасенко, председатель Вольного профсоюза медицинских работников Украины, Алексей Мазур, председатель молодежного комитета Конфедерации свободных профсоюзов Украины Харьковской области, Валерий Беляков, член правления Всеукраинского объединения ветеранов Чернобыля (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится презентация результатов нового исследования «Проблемы и перспективы развития частного сектора в Украине», которое было подготовлено Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией (МФК). Авторы нового исследования определяют три важных препятствия для роста малых и средних предприятий (​​МСП), а именно - слабая нормативно-правовая среда, ограниченный доступ к финансированию и низкий уровень конкуренции, а также приводят ряд рекомендаций относительно возможных реформ для устранения этих препятствий. Новый отчет представят эксперты: Чимяо Фан, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы; Марчин Пьятковски, старший экономист Всемирного банка и соавтор Отчета; Алекс Паньков, координатор программ Департамента развития частного и финансового сектора Представительства Всемирного в Украине, Беларуси и Молдове.

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