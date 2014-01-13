ТОП-10 (13 января)

Верховная Рада планирует рассмотреть проект госбюджета 16 января

Добыча угля в Украине за год сократилась на 2,6%

Активные операции банков Украины за 2013 год выросли в 2,5 раза

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта подсолнечного масла из Украины

Бернард Кейси возглавил Американскую торговую палату в Украине

Кабмин предлагает продлить действие нулевого НДС при операциях с зерном до 2016 года

Пиковые платежи Украины по долгу МВФ припадут на январь, апрель и июль

Покупатель «Волыньоблэнерго» перечислил Фонду госимущества 462 млн грн

«Украгролизинг» за год поставил аграриям техники на 87 млн грн

Россия готова обсуждать тему Украины на саммите с ЕС в январе

***

Верховная Рада планирует рассмотреть проект госбюджета 16 января

Проектом расписания пленарных заседаний Верховной Рады предусмотрено рассмотрение 16 января законопроекта о государственном бюджете Украины на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, первое нынешнее пленарное заседание ВР 14 января планируется начать с рассмотрения вопроса о расписании заседаний на 14-17 января и проекта постановления о календарном плане проведения 4-й сессии.

Также предусмотрено принять решение по обсужденному вопросу - законопроекту о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором о предоставлении Украине макрофинансовой помощи Евросоюза в сумме до 610 млн евро.

Депутаты также должны рассмотреть ряд законопроектов о ратификации международных соглашений, вопросы назначения отдельных внеочередных местных выборов и вопросы избрания и увольнения судей.

Кроме того, на этой неделе планируется рассмотреть во втором чтении законопроект о внесении изменений в законы “О Кабинете министров Украины” и “О центральных органах исполнительной власти” (относительно деятельности министерств и центральных органов исполнительной власти).

В пятницу, 17 января, в парламенте планируется проведение Часа вопросов к правительству и объявление о завершении работы сессии.

***

Добыча угля в Украине за год сократилась на 2,6%

Угледобывающие предприятия Украины в 2013 году сократили добычу угля по сравнению с 2012 годом на 2,6% - до 83,697 млн тонн.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, добыча угля государственными угледобывающими предприятиями в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократилась на 2,9% - до 24,147 млн тонн.

В декабре 2013 года добыча угля в Украине увеличилась на 4,6% по сравнению с декабрем 2012 года - до 7,539 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в марте 2013 года заявил, что для обеспечения топливного баланса страны Украине необходимо ежегодно добывать 100-105 млн тонн угля.Угледобывающие предприятия Украины по итогам 2012 года увеличили добычу угля по сравнению с 2011 годом на 4,75% - до 85,745 млн тонн с 81,859 млн тонн.

В последние два года Украина декларировала переход на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и планы по его частичному замещению отечественным углем.

В конце 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» привлекла у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долларов на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

***

Активные операции банков Украины за 2013 год выросли в 2,5 раза

Активные операции банков Украины за 2013 год выросли на 140 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем за 2012 год, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Активные операции банков за год выросли на 140 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем за 2012 год. Большую часть этого роста составили кредиты в экономику», - приводятся в сообщении слова директора департамента нормативно - методологического обеспечения банковского регулирования и надзора НБУ Натальи Иваненко. Информация об объемах активов на начало 2014 года не сообщается.

Представитель Нацбанка отметила, что за указанный период кредитование реального сектора экономики выросло на 90 млрд грн, что втрое больше, чем за 2012 год. Большинство кредитов предоставлялись в национальной валюте.

За 2013 год ресурсная база банков выросла на 126 млрд грн, что в 2 раза больше, чем за 2012 год, при этом рост также произошел за счет национальной валюты. Объем вкладов физлиц вырос на 70 млрд грн, средства юрлиц - на 36 млрд грн.

Также сообщается, что регулятивный капитал банков за указанный период вырос на 26 млрд грн, уставный капитал - на 10 млрд грн.

«Итоги деятельности банковской системы за 2013 год еще раз продемонстрировали стабильность и достаточный запас прочности банковского сектора Украины», - отметила Иваненко.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем выросли на 22 млрд грн, или на 1,77%, - до 1,266 трлн грн, в январе-ноябре рост активов составил 139 млрд грн, или 12,33%. Общие активы банков в ноябре по сравнению с октябрем выросли на 22 млрд грн, или на 1,6%, - до 1,400 трлн грн, в январе-ноябре - на 132 млрд грн, или 10,41%.

По состоянию на 1 декабря 2013 года лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имел 181 банк Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% по сравнению с 2011 годом - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.

***

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта подсолнечного масла из Украины

Министерство сельского хозяйства США в январском отчете оценивает экспорт подсолнечного масла из Украины в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2013 – август 2014 года) на уровне 4,1 млн тонн, что на 5,5% больше прогноза, сделанного ведомством в декабре.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте ведомства, прогноз экспорта семян подсолнечника в январском отчете министерство оставило без изменений – 300 тыс. тонн.

Вместе с тем, Минсельхоз США повысил оценку урожая подсолнечника в Украине в 2013 году на 8,7% по сравнению с декабрьским прогнозом – до 12,5 млн тонн. Прогноз производства подсолнечного масла а текущем МГ министерство повысило до 4,7 млн тонн, что на 4,4% больше, чем ведомство прогнозировало месяцем ранее.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу профильной ассоциации «Укролияпром», Украина в 2013/2014 маркетинговом году может произвести 4 млн тонн подсолнечного масла, экспортировать – более 3,5 млн тонн.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.

***

Бернард Кейси возглавил Американскую торговую палату в Украине

Специалист в области ветроэнергетики, гражданин США Бернард Кейси возглавил Американскую торговую палату в Украине, объединяющую более 600 крупнейших инвесторов, работающих в нашей стране, сменив на этом посту Хорхе Зукоски, заявившего о своей отставке осенью 2013 года.

Как отмечается в официальном пресс-релизе АТП, текстом которого располагает УНИАН, к своим обязанностям новый президент Палаты приступит с 31 января 2014 года.

«Бернард Кейси сменил Хорхе Зукоски, который покинул свой пост после 15-летнего служения интересам международного бизнес сообщества в Украине», - сообщили в АТП. «В течение последних месяцев господин Зукоски непосредственно возглавлял поиск преемника. До конца января Зукоски будет работать вместе с Кейси, чтобы как можно лучше ввести нового президента Палаты в курс дел и обеспечить плавный переход Палаты к деятельности под новым руководством», - говорится в сообщении.

Как отмечается, господин Кейси имеет более чем 20-летний опыт стратегического и тактического планирования в стартап-проектах, а также подразделениях развития предпринимательства в крупных, в том числе государственных компаниях и корпорациях. «На предыдущих должностях Кейси отвечал за управление деятельностью американских, азиатских и европейских компаний, включая оперативную деятельность, продажи, маркетинг, финансы, техническое и технологическое развитие. Кроме того, он принимал активное участие в развитии промышленности стран бывшего СССР, начиная с 1994 года», - подчеркнули в АТП.

Как отметил по этому поводу глава Совета директоров АТП Брайан Дишер, руководство Палаты убеждено, что именно Кейси станет тем лидером, который продолжит работу Американской торговой палаты, направленную на постоянное улучшение бизнес-среды в Украине. «В ближайшие месяцы Совет директоров будет активно поддерживать Кейси в вопросах организационного управления и определения основных направлений повышения эффективности его работы», - цитирует Дишера пресс-служба АТП.

Сам Кейси назвал свое назначение в столь непростой для Украины период «большой честью». «Приоритеты деятельности Палаты соответствуют моим желаниям и далее развивать деловую среду в Украине для содействия привлечению прямых инвестиций, необходимых для реализации экономического потенциала страны», - цитирует Кейси пресс-служба АТП.

Как сообщал УНИАН, Американская торговая палата в Украине объединяет компании, большинство из которых являются крупными стратегическими инвесторами. Палата активно сотрудничает с органами власти в Украине, принимает участие в разработке экономической политики государства в целом и отдельных тематических законопроектов в частности.

Особое внимание АТП уделяет развитию аграрного рынка, энергетической отрасли, сфере повышения конкурентоспособности Украины. АТП была и остается в числе организаций, искренне приветствующих евроинтеграционный выбор Украины.

Хорхе Зукоски работал в Украине с 1996 года. В течение двух лет развивал проекты Корпуса мира в Харькове, работая над реформированием законодательства для улучшения бизнес-климата под эгидой проекта Newbiznet. С 1998 года занимал должность президента Американской торговой палаты в Украине. Являлся членом Совета отечественных и иностранных инвесторов и Комитета экономических реформ при Президенте Украины, а также одним из учредителей Украинского института бизнеса и членом Совета директоров Киевской школы экономики. Зукоски во многом способствовал тому, чтобы количество членов АТП выросло со 150 компании до более чем 600.

***

Кабмин предлагает продлить действие нулевого НДС при операциях с зерном до 2016 года

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде продлить действие нулевого налога на добавленную стоимость (НДС) при операциях с зерновыми и техническими культурами до 1 января 2016 года, тогда как согласно действующему законодательству эта норма должна была быть отменена 1 января 2014 года.

Соответствующее предложение закреплено правительственным законопроектом №3863 «О внесении изменений к Налоговому кодексу Украины относительно обложения налогом на добавленную стоимость некоторых операций с зерновыми и техническими культурами», который зарегистрирован в Раде 11 января.

Согласно пояснительной записке к документу, отсрочка взимания НДС обусловлена необходимостью сохранения бюджетного ресурса страны.

«С 1 января 2014 года фактически весь экспорт зерна и технических культур, который производится в Украине, будет облагаться с применением нулевой ставки НДС с правом на бюджетное возмещение, что не будет способствовать сохранению ресурса бюджета», - сказано в записке.

Кроме того, в Кабмине считают, что таким способом можно, в частности, избежать разбалансированности украинского бюджета.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2013 года Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, согласно которым аграрии получили право на возмещение НДС при операциях с зерном с 1 января 2014 года.

Вместе с тем, проект госбюджета на 2014 год предусматривает продление действия нулевого НДС при операциях с зерновыми и техническими культурами.

На протяжении года аграрные ассоциации неоднократно выступали с просьбой к властям вернуть НДС при экспортных операциях с зерном, заявляя о том, что отсрочка возврата этого налога аграриям может расцениваться как препятствование свободной торговле.

Нулевой НДС для операций с зерном действует с 2011 года. При этом с упразднением НДС было упразднено и возмещение этого налога зернотрейдерам.

***

Пиковые платежи Украины по долгу МВФ припадут на январь, апрель и июль

Пиковые платежи Украины по долгу Международному валютному фонду (МВФ) в 2014 году приходятся на январь, апрель и июль, говорится графике платежей, размещенном на официальном сайте Фонда.

По данным МВФ, в январе, апреле и июле Украине предстоят три платежа по 422 млн SDR (650 млн долл. по текущему курсу SDR) в месяц.

В целом, в 2014 году Украина должна заплатить МВФ 2,42 млрд SDR (3,7 млрд долл.), из которых 2,39 млрд SDR сумма погашения основного долга и 26,1 млн SDR - процентные платежи по долгу.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 12 ноября 2013 года перечислил Международному валютному фонду 359,2 млн долл., обеспечив полное выполнение обязательств перед Фондом на 2013 год.

Согласно графику погашения заимствований, за 2013 год Украина осуществила выплаты МВФ на сумму 5,603 млрд долл.

***

Покупатель «Волыньоблэнерго» перечислил Фонду госимущества 462 млн грн

Компания «Укристгаз», являющаяся покупателем 75% «Волыньоблэнерго», перечислила государству всю сумму за приобретенный пакет акций в размере 462 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

«Средства от приватизации «Волыньоблэнерго» в полном объеме поступили в Государственный бюджет Украины», - отметили в Фонде.

Как отметили в пресс-службе, на данный момент Фонд госимущества и «Укристгаз» подписали акт приемки-передачи инвестору акций предприятия.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины признал малоизвестную киевскую компанию «Укристгаз» победителем приватизационного конкурса по продаже 75% госпакета акций «Волыньоблэнерго».

В ходе состоявшихся 24 декабря 2013 г. аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета «Волыньоблэнерго» - компаниями «Укристгаз» и «С.Энерджи – Житомир» - было проведено одношаговое повышение цены с размером одного шага в 5 млн грн, в результате чего «Укристгаз» предложил за 75% акций «Волыньоблэнерго» наивысшую цену в 462 млн

***

«Украгролизинг» за год поставил аграриям техники на 87 млн грн

Национальная акционерная компания «Украгролизинг» в 2013 году предоставила аграриям сельскохозяйственной техники на сумму 87 млн грн, что почти на 30% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, в целом в прошлом году украинские сельхозпроизводители приобрели 14 тыс. сельхозмашин, в том числе почти 4 тыс. тракторов, более 1 тыс. зерноуборочных комбайнов, 2 тыс. почвообрабатывающей и 1,4 тыс. посевной техники.

Как сообщал УНИАН, по данным Кабмина, для стабильного увеличения объемов производства сельхозпродукции необходимо обновление парка сельхозмашин, которое предусматривает ежегодное введение в эксплуатацию 7,5 тыс. зерноуборочных комбайнов, 35 тыс. тракторов, более 2,5 тыс. посевных комплексов в агрегате с тракторами и другой сельскохозяйственной техники.

***

Россия готова обсуждать тему Украины на саммите с ЕС в январе

Брюссель. Глава миссии России при Европейском Союзе Владимир Чижов заявляет, что Москва готова обсуждать тему Украины на следующем саммите ЕС-Россия в конце января, и отметил, что не должно быть соревнований двух интеграционных проектов - Евросоюза и Таможенного союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чижов заявил на конференции, организованной Центром европейской политики в Брюсселе.

"Отношения между Россией и ЕС в действительности лучше, чем временами изображают масс-медиа. Отношения между Россией и ЕС не нужно сводить только к Украине. Однако Украина - это суверенная страна, которая принимает собственные решения и проводит собственную политику. Мы готовы обсуждать любую тему на саммите, которая обоюдно интересна", - сказал Чижов.

"Мы также готовы к переговорам в трехстороннем формате, но ЕС отказался от этой идеи, сказав, что танго втроем не танцуют", - прибавил он.

"Мы должны найти пути гармонизации ЕС и евразийского интеграционного процесса. Мы должны говорить о сопоставимости двух интеграционных проектов. Наилучшим путем был бы путь укрепления связей между двумя интеграционными группировками", - сказал российский дипломат.

Следующий саммит ЕС-Россия должен состояться в Брюсселе 28 января. Руководители ЕС критиковали Россию за давление на Украину, результатом чего стало неподписание Киевом Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите "Восточного партнерства" в конце ноября в Вильнюсе.

УНИАН