МИД: В ближайшие месяцы станет ясно, когда мы подпишем соглашение с ЕС

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что в ближайшее время продолжатся консультации с Европейским Союзом относительно подписания Соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время такие консультации будут продолжены", - сказал Перебийнис.

Он напомнил, что договоренность о проведении таких консультаций была достигнута во время визита в Брюссель первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова. Перебийнис отметил, что с 20-х чисел декабря и до сегодняшнего дня в Европе и Украине продолжались рождественские и новогодние каникулы, поэтому консультации на уровне МИД не проводились, а на уровне дипломатических учреждений и представительства Украины при ЕС такие консультации продолжаются.

Отвечая на вопрос о перспективах подписания Соглашения об ассоциации, Перебийнис сказал, что МИД исходит из того, что европейская интеграция остается стратегическим приоритетом Украины и безальтернативным курсом государства, поскольку на этом завязаны все реформы, которые проходят в государстве.

“Поэтому мы стремимся подписать это соглашение как можно скорее, как только обе стороны будут готовы к этому. Когда именно будет подписано соглашение, я думаю, что это должны показать ближайшие месяцы, когда будут проходить консультации и стороны смогут обсудить свои позиции на переговорах”, - сказал Перебийнис.

Он отметил, что для Украины приоритетным вопросом является достижение взаимовыгодной договоренности об имплементации этого соглашения, которая не навредит экономическим интересам.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2013 года правительство Украины своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС.

29 ноября 2013 года в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.