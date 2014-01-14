Анонс на 15 января

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием: министра образования и науки Дмитрия Табачника, министра юстиции Елены Лукаш и председателя Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаила Бродского.

* Пресс-конференция на тему: «Государственный долг Украины: тенденции и прогнозы». Участники: директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский; научный консультант Центра Разумкова Владимир Сиденко; эксперт агентства "МПП Консалтинг" Павел Мельник. Будут рассматриваться вопросы тенденций по увеличению государственного долга, состояния золотовалютных резервов страны и потребности в новых внешних заимствованиях.

* В УСПП состоится обсуждение проекта Государственного бюджета на следующий год в части развития предпринимательства, а также налоговых новаций по созданию консолидированной группы налогоплательщиков. Участники: председатель комиссии УСПП по вопросам экономической политики Юлия Дроговоз, зав.сектором денежно-кредитной политики Национального института стратегических исследований, вице-президент УСПП Алексей Молдован, финансовый директор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Татьяна Гужевская, зам.председателя Комиссии по вопросам налоговой политики Общественного совета при Министерстве доходов и сборов Украины Лариса Врублевская , председатель Общественного совета при Министерстве доходов и сборов Украины Ярослав Романчук и др.

* Пресс-конференция на тему: «Бюджет - 2014: системные риски». Участники: Денис Черников, руководитель программ ОО «Лаборатория законодательных инициатив», Иван Сикора, директор Фонда «Открытое общество», Сергей Панцирь, руководитель Центра социального партнерства и лоббирования. Эксперты проанализируют проект государственного бюджета на 2014 год, который усиливает тенденции неэффективной прямой бюджетной поддержки, продолжает порочную практику скудного финансирования малого бизнеса и непредсказуемости в сфере налоговых льгот. Проект бюджета - 2014 ВРУ будет рассматривать 16 января.

* 12-30 - В УНИАН cостоится пресс-конференция на тему: «Зачем киевская власть отключила мониторы в метро? Куда «утекают» отчисления рекламных операторов метрополитена и почему пассажиры вынуждены платить больше за проезд?». В ходе пресс-конференции директор компании-собственника сети мониторов в метро расскажет о прекращении работы сети мониторов в вагонах метро с 24 декабря 2013г. вследствие давления киевских властей, с целью получения весомой рекламной площадки в преддверии выборов и рейдерского захвата бизнеса, в который с начала 2003 года проинвестировано более 5 млн.долларов. Будет поднят вопрос о том, каким образом можно было избежать подорожания стоимости проезда для пассажиров в метро за счет рекламоносителей, если бы городская власть своим решением не отбирала данные бюджеты в стороннюю организацию. Участники: директор «Транс-Медиа» Шорена Кикнадзе и юрист Оксана Маленко. С целью прозрачности, независимости и всесторонности освещения данных тем, "Транс-Медиа" приглашает к участию в пресс-конференции уполномоченных лиц КГГА, Киевского Метрополитена и Киеврекламы, которые смогут дать свои комментарии и ответить на вопросы СМИ (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 067-397-82-47.

* Пресс-конференция на тему: «Бюджет-2014: каких изменений можно ожидать?». Участники: Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-политических исследований CASE Украина, Александр Слобожан, эксперт по вопросам бюджетного законодательства Ассоциации городов Украины, Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ.

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