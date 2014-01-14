ТОП-10 (14 января)

Дефицит внешней торговли товарами Украины снизился на 7,5%

Минэкономразвития: Украина может получать до 8 млрд долл. российских инвестиций в год

Советник Путина рассказал, как Украина сможет погасить российский кредит

Регионалы готовятся к принятию госбюджета без обсуждения

МВФ прогнозирует усиление экономического кризиса в Украине

Правительство предоставит госгарантии для сельхозмашиностроения

Венгрия намерена выполнять все обязательства по «Южному потоку» - Орбан

Янукович обсудил со Ставицким строительство завода по производству синтетического газа

Минагропрод повысил прогноз экспорта зерновых из Украины

Минфин привлек в бюджет 1,15 млрд грн на первом в этом году ОВГЗ-аукционе

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Дефицит внешней торговли товарами Украины снизился на 7,5%

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-ноябре 2013 года составил 12,607 млрд долл., что на 7,51% меньше дефицита за аналогичный период 2012 года, который составлял 13,630 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года экспорт товаров из Украины снизился на 9,2% - до 57,433 млрд долл., импорт - на 8,9%, до 70,040 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-ноябре 2013 года составил 0,82 (в январе-ноябре 2012 года - также 0,82).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 222 стран мира.

По данным Госстата, в январе-ноябре 2013 года дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины - Россией - снизился на 20,18%, до 7,240 млрд долл. против дефицита в январе-ноябре 2012 года, который составлял 9,070 млрд долл.

По итогам января-ноября 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт природного газа снизился на 17,8% - до 10,626 млрд долл., импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) - на 54,8%, до 519,178 млн долл., импорт каменного угля - на 27%, до 1,811 млрд долл.

В январе-ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина сократила экспорт черных металлов на 8,1% - до 13,097 млрд долл., экспорт изделий из черных металлов - на 9,4%, до 2,413 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-ноябре 2013 года против января-ноября 2012 года снизился на 3,8% - до 11,514 млрд долл., экспорт – на 1,5%, до 6,306 млрд долл.

Украина в январе-ноябре 2013 года против аналогичного периода прошлого года сократила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей на 43,8% - до 3,091 млрд долл., импорт - на 23,4%, до 5,449 млрд долл.

Экспорт зерновых в январе-ноябре 2013 года против января-ноября 2012 года снизился на 13,3% - до 5,388 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения снизился на 7,1% - до 7,641 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 9,2% - до 11,537 млрд долл., в том числе экспорт товаров из Украины снизился на 9,4% - до 51,877 млрд долл., импорт - также на 9,4%, до 63,414 млрд долл.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.

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Минэкономразвития: Украина может получать до 8 млрд долл. российских инвестиций в год

Украина может получать до 8 млрд. долл. США в год российских инвестиций на реализацию 23-х проектов в приоритетных отраслях экономики, одобренных в рамках Межгосударственной программы инновационного развития сотрудничества стран - участниц Содружества независимых государств (СНГ) на период до 2020 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, ссылаясь на информацию правительственного уполномоченного по вопросам сотрудничества с РФ, СНГ, ЕврАзЭс и другими региональными объединениями Валерия Мунтияна.

«Хочу сказать, что речь идет о 23-х основных проектах в базовых отраслях экономики, прежде всего, - в авиастроении, двигателестроении, атомной энергетике, космической отрасли, судостроении, транспортной сфере, сельскохозяйственном машиностроении, модернизации газотранспортной системы, связи. Они уже согласованы, их общий объем (по предварительной оценке) составляет около 56,4 млрд. долл. США», - сообщил Мунтиян.

Он отметил, что к реализации некоторых проектов, по которым уже полностью готова документация и проведены все необходимые переговоры, приступят уже в нынешнем году.

«Для нас это очень важно, так как Украина может получать до 8 млрд. долл. в год инвестиций РФ» - подчеркнул Мунтиян.

Как сообщал УНИАН, Украина ожидает от российских банков кредит в размере 6 млрд долларов на развитие отечественной атомной энергетики. Договоренность о возможности получения кредита была достигнута в ходе заседания российско-украинской межгосударственной комиссии 17 декабря 2013 года.

Также по итогам заседания межгоскомиссии достигнута договоренность о снижении цены газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров, об отмене ограничений в двусторонней торговле и развитии кооперационных связей.

Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2020 года была принята 18 октября 2011 года на заседании Совета глав правительств Содружества.

Координационный центр по вопросам выполнения межгоспрограммы в правительстве Украины возглавил вице-премьер-министр Константин Грищенко.

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Советник Путина рассказал, как Украина сможет погасить российский кредит

Москва. Объем совместных программ Украины и Российской Федерации, которые президенты двух стран договорились активизировать по итогам заседания межгосударственной комиссии 17 декабря 2013 года в Москве, составляет около 50 млрд долл., что позволит активизировать рост экономики Украины и погасить российский кредит.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал советник Президента России Сергей Глазьев.

«Объем совместных украинско-российских программ в авиапроме, ракетно-космической отрасли, в атомной промышленности, в металлургии, машиностроении – железнодорожном и транспортном, составляет не менее 50 млрд долл.», - сказал Глазьев, отвечая на вопрос, за счет чего, по мнению российской стороны, Украина сможет погасить кредит в размере 15 млрд долл.

По его словам, если эти совместные программы будут запущены и Украина вернется к евразийской интеграции, эта даст ей возможность получать дополнительно порядка 12 млрд долл. в год чистых доходов для бюджета, позволит избавиться от дефицита платежного баланса, получить дополнительные доходы от экономического роста и увеличить налоговую базу.

При этом Глазьев считает, что внутренние политические проблемы в Украине «слишком преувеличены, и если поинтересоваться мнением людей, которые реально определяют экономический потенциал Украины – производителей во всех сферах экономики, к уже сказанному – это агропромышленный комплекс, химико-металлургический комплекс – все они за Таможенный союз».

Он убежден, что противниками ТС в Украине являются люди, которые «очень далеки от экономики».

По его словам, многие из них руководствуются политическими мифами, а некоторые отрабатывают деньги спонсоров.

«Это мифический туман, который рассеется, как только наши совместные проекты дадут результаты», - уверен Глазьев.

Советник Путина сообщил, что правительство Украины готовит дорожную карту по реализации проектов и со стороны российского правительства есть поручения активизировать роботу по этим совместным проектам.

«Над этими проектами работали очень долго, вопрос заключается в том, чтобы политический импульс трансформировался в бизнес решения», - сказал Глазьев.

Он отметил, что российский кредит предназначен в первую очередь для балансировки бюджета Украины, который сводится правительством с дефицитом, и нуждается в источниках финансирования.

При этом он подчеркнул, что очень важно, чтобы «налогово-фискальная политика была не только фискально-дефицитной, но и стимулирующей, ориентированной на оживление и подъем экономики».

«Для этого важно не ограничиваться этой финансовой помощью, а идти дальше, о чем собственно договорились президенты и премьер-министры Украины и России – идти дальше и как можно быстрее развернуть весь тот задел программ в отраслях экономики, начиная от высокотехнологических до дорожного строительства.

Он уверен, что все это нужно сделать, чтобы не допустить дальнейшего провала украинской экономики, так как это невыгодно никому и угрожает серьезными социально-экономическими последствиями.

«Нам нужно сделать все возможное, что та стабилизационная пауза, которая благодаря российскому кредиту возникла, была использована для реанимации экономического роста», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года в Москве в ходе заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством Президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

По итогам шестого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии подписано 14 совместных документов.

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Регионалы готовятся к принятию госбюджета без обсуждения

Принятие проекта бюджета на 2014 год может пройти без обсуждения в случае, если работа парламента будет и далее заблокирована, заявили в комментарии УНИАН народные депутаты от Партии регионов Ярослав Сухой, Владимир Макеенко и Олег Царев.

«Решение фракции есть. Критические замечания к проекту бюджета должны быть устранены. Без обсуждения проект может быть принят только в одном случае - если вот эта толпа и дальше будет стоять», - сказал Сухой. По его мнению, у фракции Партии регионов есть много замечаний к проекту бюджета, в т.ч. по доходной части и макропоказателям. «Бюджет должен быть сбалансирован по доходной и расходной части. Мы видим, что доходная часть «дутая». Мы предлагаем назвать источники доходов. Если их не будет - надо пересматривать и все обсуждать», - добавил Сухой. При этом он отметил, что принятие бюджета могло состояться даже сегодня, если бы на то была воля парламента. «Если будет нормальная работа — будем обсуждать каждую поправку», - резюмировал Сухой.

Эту же мысль подтвердил и Макеенко. «У нас под 3 тысячи поправок. Когда я возглавлял комитет (Бюджетный комитет Верховной Рады — УНИАН), то было и до 5 тысяч поправок к проекту госбюджета. Это предмет постоянной работы. Бюджет нужно принимать, и он будет принят, надеемся, что в четверг», - отметил Макеенко. При этом он заявил, что в случае продолжения блокирования работы парламента, голосование по бюджету все равно состоится. «Мы найдем выход, над этим и думаем, предлагайте», - сказал Макеенко, обращаясь к журналистам.

В свою очередь, Царев также отметил, что бюджет будет проголосован, как и запланировано, и фракция поддержит документ. «Если оппозиция не заблокирует парламент, все пройдет как положено. Заблокирует — мы найдем возможность проголосовать. Бюджет будет принят», - сказал Царев.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 19 декабря представил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год, согласно которому прогнозируется инфляция на уровне 4,3%, рост ВВП на 3%, дефицит на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% от ВВП.

Верховная Рада Украины приняла постановление “Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2014 год”, согласно которому рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета ВР и принятие его в целом запланировано на 16 января 2014 года.

По мнению народного депутата, члена бюджетного комитета Татьяны Слюз (фракция «Батькивщина»), госбюджет 2014 года по данному проекту не будет выполнен, и бюджетный дефицит составит не менее 100 млрд грн или вдвое больше планового.

В настоящее время депутаты от оппозиции продолжают блокировать работу парламента, и председатель Верховной Рады Владимир Рыбак объявил перерыв в работы Верховной Рады до 16-00 для проведения переговоров между фракциями.

По словам народного депутат от “Батькивщины” Сергея Соболева, во время перерыва состоится заседание Согласительного совета, на котором предложат обсудить вопрос отставки правительства, персональной ответственности министра внутренних дел Виталия Захарченко, законопроект о запрещении деятельности военных формирований, в частности спецподразделению “Беркут”.

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МВФ прогнозирует усиление экономического кризиса в Украине

Экономика Украины, наряду с экономиками ряда других стран развивающейся Европы, в частности, Турции, Сербии, Венгрии и Хорватии, останется уязвимой в 2014 году, а перспектива оттока капитала с рискованных рынков вследствие сокращения политики финансовых стимулов в развитых странах, в частности в США, может лишь усилить экономический кризис в Украине, заявил в интервью агентству Reuters заместитель директора европейского департамента Международного валютного фонда Аазим Хусейн.

«Крайне уязвимые те страны, что продемонстрировали самую сильную реакцию в середине 2013 года, - Турция, Украина, Сербия. В будущем я ожидаю, что они же останутся более уязвимыми, - сказал Хусейн. - …По меньшей мере, им грозит более сильный кризис, если рынки отреагируют в подобной рефлекторной манере на будущее сокращение стимулов".

Кроме того, Хусейн спрогнозировал, что общий рост развивающихся экономик Европы окажется ниже показателей восстановления стран с развитой экономикой. По мнению экономиста, развивающаяся Европа пока далека от стабильного восстановления, так как потоки капитала все еще ниже докризисных уровней, зарубежные банки, господствующие в регионе, запасают капитал, а инвестиции остаются слабыми.

«Я ожидаю, что рост будет в районе 2,5% в 2014 году», - сказал представитель МВФ.

В конце декабря 2013 года Международный валютный фонд прогнозировал спад экономики Украины по итогам 2013 года на 0,3% и ухудшил прогноз роста в 2014 году до 1%, тогда как в октябре 2013 года прогнозировал рост на 0,4% в 2013 году и на 1,5% в 2014 году.

Кроме того, Совет директоров Международного валютного фонда 20 декабря 2013 года вышел с заявлением о том, что макроэкономическая политика, проводимая властями Украины, усиливает значительные внешние и фискальные дисбалансы, а также во многом углубляет рецессию. По мнению директоров МВФ, Украине нужна фискальная консолидация и значительное сокращение бюджетных расходов с одновременной рационализацией работы сектора государственных закупок, а также проведение существенных реформ в энергетическом секторе, в первую очередь, в сфере тарифного образования.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году в Украине работали несколько миссий Фонда, однако ни один из визитов не привел к возобновлению кредитования экономики Украины в рамках программы stand-by в объеме порядка 15 млрд долл. При этом, вплоть до конца декабря 2013 года МВФ являлся ключевым кредитором Украины, поскольку средства Фонда считались единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины. Кроме того, сам факт сотрудничества с Фондом открывал Украине доступ к внешним займам на мировом рынке заемного капитала, а также служил сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества с Украиной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.

Однако 17 декабря 2013 года в Москве президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились о предоставлении Украине кредита в объеме 15 млрд долл. в обмен на евробонды правительства Украины.

10 января 2014 года заместитель главы департамент внешних связей МВФ Уильям Мюррей в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, имеет ли МВФ планы по переговорам с Украиной, сказал, что продолжение переговоров по программе кредитования украинской экономики зависит от позиции украинских властей по этому вопросу.

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Правительство предоставит госгарантии для сельхозмашиностроения

Кабинет министров на законодательном уровне намерен урегулировать механизм и условия предоставления госгарантий предприятиям негосударственного сектора экономики для выполнения Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы в части реализации инвестиционных проектов по развитию машиностроения для АПК.

Как сообщается на сайте правительства, премьер-министр Николай Азаров поручил Министерству финансов, Министерству экономического развития и торговли и Министерству доходов и сборов подготовить предложения по урегулированию этих вопросов в течение месяца.

Также ответственные министерства должны подготовить правительственное решение об установлении степени локализации производства зерноуборочных комбайнов «Скиф-Тукано-440» на НПЦ «Херсонский машиностроительный завод».

“Это будет способствовать развитию отечественного комбайностроения и обеспечит эффективное производство товарного зерна за счет обновления технического парка зерноуборочными комбайнами «Скиф-Тукано-440» и «Скиф», производительностью 9-12 кг/сек. Реализация проекта потребует финансирования в сумме 223,8 млн грн. По состоянию на 10 января 2014 года профинансировано 73,8 млн грн”, - отмечают в пресс-службе правительства.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день изготовлено 4 зерноуборочных комбайна «Скиф-Тукано-440» (стоимостью 2050 тыс. грн за единицу), которые проходят испытания и сертификацию.

Всего до 2018 года запланировано выпустить 7 688 зерноуборочных комбайнов.

В августе 2013 г. в правительстве заявляли о возможности предоставления госгарантий единственному в Украине производителю сложной сельскохозяйственной техники «Херсонскому машиностроительному заводу», который совместно с немецкой компанией CLAAS начал выпуск современных комбайнов.

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Венгрия намерена выполнять все обязательства по «Южному потоку» - Орбан

Венгрия намерена выполнять все свои обязательства по строительству участка газопровода «Южный поток» на своей территории, контракт на проектирование которого был подписан 12 декабря.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

«В отношении «Южного потока» Венгрия намерена выполнять все взятые на себя обязательства и выполнить все те положения, которые прописаны в договоре», - сказал Орбан.

Разработку технических разделов проектной документации для определения маршрута газопровода на территории Венгрии планируется завершить в I квартале 2014 года. В ходе переговоров при подписании контракта было подтверждено, что строительство венгерского участка газопровода начнется в апреле 2015 года, а первые поставки газа в Венгрию - в начале 2017 года.

Строительству «Южного потока» в Венгрии присвоен статус «проекта национального значения».

Справка УНИАН. «Южный поток» - инфраструктурный проект «Газпрома» по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м в страны Южной и Центральной Европы в обход территории Украины.

Газопровод общей протяженностью порядка 2400 км пройдет через акваторию Черного моря от российского побережья до Болгарии и далее через Сербию, Венгрию и Словению в Италию. От основного маршрута будут построены отводы в Хорватию и Республику Сербскую (государственное образование на территории Боснии и Герцеговины).

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Янукович обсудил со Ставицким строительство завода по производству синтетического газа

Президент Украины Виктор Янукович 14 обсудил с министром энергетики и угольной промышленности Эдуардом Ставицким строительство завода по производству синтетического газа из угля в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Кроме этого, в сообщении отмечается, что глава государства и министр энергетики также обсудили строительство Каневской гидроаккумулирующей электростанции и снижение тарифов на газ для промышленных потребителей и госучреждений.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина совместно с Китаем разрабатывает большой инвестиционный проект по строительству четырех заводов по производству синтетического газа.

В конце 2012 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Госбанк развития КНР подписали соглашение, предусматривающее возможность открытия для Украины специальной кредитной линии на сумму 3 млрд 656 млн долл. для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

Проект строительства Каневской ГАЭС был разработан в 1985 году Харьковским институтом «Укргидропроект» (г.Харьков, Украина). Проект обосновывал возможность сооружения гидроаккумулирующей электростанции в центральной части Объединенной энергосистемы Юга СССР и предусматривал строительство ГАЭС с суточным и недельным регулированием графика нагрузки энергосистемы мощностью 3 600 МВт в составе 16 обратимых гидроагрегатов мощностью 225 и 250 МВт в генераторном и насосном режимах соответственно.

Работы по строительству ГАЭС начались, но были приостановлены в 1992 году вследствие дестабилизации экономики Украины. Более того, под влиянием общественности и непосредственно на тот момент Министерства энергетики Украины, на строительство объекта был наложен мораторий, который удалось снять только в 1999 году.

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Минагропрод повысил прогноз экспорта зерновых из Украины

Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает, что в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 – июнь 2014 года) украинские аграрии поставят на внешние рынки 33 млн тонн зерновых, что на 1,5% больше предыдущего прогноза министерства, сказано в сообщении ведомства.

«Поскольку урожай зерновых 2013 уже в зачетном весе составил около 63 млн тонн, повысилась планка экспортного потенциала. Так, по текущим оценкам, до 1 июля Украина сможет поставить на внешние рынки около 33 млн тонн зерна. И на сегодня уже поставлено за границу более 20 миллионов тонн», - цитирует пресс-служба главу министерства Николая Присяжнюка.

По словам министра, в ноябре и декабре Украина экспортировала 4,6 млн тонн зерна, что стало рекордом для страны.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод прогнозировал экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 32,5 млн тонн.

Урожай зерновых в 2013 году Минагропрод оценивает в 61,5 млн тонн в чистом весе, что станет рекордом для независимой Украины. Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году, когда было собрано 56,7 млн тонн зерновых.

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Минфин привлек в бюджет 1,15 млрд грн на первом в этом году ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины во вторник, 14 января, привлекло в государственный бюджет 1,15 млрд грн на первом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в текущем году, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, наибольшая доля средств в сумме 1,127 млрд грн привлечена в результате размещения 5-летних облигаций под 14,25% годовых в результате удовлетворения всех 5 поданных заявок. Также Минфин привлек 23,464 млн грн в результате размещения облигаций сроком обращения 9 месяцев под 8,75% годовых по 1 заявке из 14 поданных заявок.

Размещение ОВГЗ в иностранной валюте не проводилось.

Как сообщал УНИАН, Минфин в декабре 2013 года провел 4 плановых и 4 внеплановых аукциона по продаже ОВГЗ, в результате которых в госбюджет привлечено 7,776 млрд грн и 733,267 млн долл. (13,637 млрд грн в эквиваленте по курсу Нацбанка).

В январе Минфин намерен провести еще два аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма - 21 и 28 января.

По состоянию на 3 января 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 252,378 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 147,054 млрд грн, в собственности банков - 81,048 млрд грн, нерезидентов - 11,970 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 30 декабря, с начала года в госбюджет поступило 150,513 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 79,804 млрд грн, на обслуживание госдолга - 31,687 млрд грн.

В 2012 году Минфин в результате аукционов по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года ранее составлял 483 млрд грн (30-31% ВВП), 19 декабря Верховная Рада Украины внесла изменения в закон и повысила предельный уровень на 19,396 млрд грн.

Законопроект о госбюджете на 2014 год, представленный Кабмином на рассмотрение Верховной Рады 19 декабря, предполагает предельный уровень госдолга на 2014 год на уровне 35% ВВП (порядка 578,55 млрд грн).

УНИАН