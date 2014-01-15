Азаров дал Бойко 2 месяца на подготовку переговоров с ЕС

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил межведомственной комиссии во главе с вице-премьер-министром Украины Юрием Бойком в течение двух месяцев подготовить конкретные предложения по имплементации положений Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Азаров дал на заседании Кабинета министров.

«Поручаю создание межведомственной рабочей группы, во главе с вице-премьер-министром Украины Юрием Бойко. На основе сделанного анализа в течение не больше чем двух месяцев наработать конкретные позиции Украины для переговоров по имплементации Соглашения об ассоциации», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2013 года Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства».

29 ноября Президент Украины Янукович в Вильнюсе не подписал Соглашение об ассоциации, что вызывало акции гражданского протеста по всей стране.

12 декабря первый вице-премьер украинского правительства Сергей Арбузов после переговоров с Фюле в Брюсселе заявил, что Украина имеет политическую волю к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и будет готова подписать документ, как только будут сняты проблемные вопросы.

9 января 2014 года премьер Азаров заявил, что Украина должна начать практические переговоры с Европейским Союзом об условиях подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.