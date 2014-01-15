Президент Румынии заявляет, что страна может вмешаться во внутреннюю ситуацию в Молдове

Румыния может вмешаться во внутреннюю ситуацию в Молдавии, чтобы противостоять попыткам увести ее с европейского пути. С таким заявлением выступил на ежегодном собрании аккредитованных в Бухаресте дипломатов президент страны Траян Бэсеску, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы не можем оставаться политически равнодушными в случае, если из Приднестровья или из Гагаузии начнутся провокации, которые несут риск прервать европейский путь Молдавии. В этой ситуации Румыния сделает этой стране политическое предложение", - подчеркнул Бэсеску. Он дал понять, что это предложение будет заключаться в блокировании возможностей Молдавии присоединиться к формирующемуся Евразийскому Союзу.

Президент Румынии подверг критике ЕС и другие международные организации за недостаточную поддержку молдавского руководства. "Все мы декларативно поддерживаем суверенитет Молдавии, но немногие имеют смелость говорить о неэффективности переговорного формата "5+2" по Приднестровью, /в нем вместе с Кишиневом и Тирасполем участвуют посредники от ОБСЕ, России, Украины и наблюдатели от США и ЕС/. Как и о той поддержке, которую получают гагаузы на юге Молдавии для укрепления своей автономии", - сказал Бэсеску.

В начале нынешнего года Бэсеску выступил с нашумевшими заявлениями о том, что "Молдавия - это румынская земля" и "воссоединение двух государств должно стать третьим национальным проектом Румынии после вступления в НАТО и ЕС". Это вызвало критику в Кишиневе - премьер Молдавии Юрий Лянкэ считает, что "неуместные заявления главы Румынии могут дестабилизировать ситуацию в Молдавии. А председатель молдавского парламента Игорь Корман заметил, что "эти заявления Бэсеску омрачают отношения двух стран и не вписываются в здравый смысл".

Как сообщал УНИАН, Молдавия 29 ноября п.г. на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе парафировала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предполагает возможность создания зоны свободной торговли. Однако для этого необходимо выполнить ряд условий и формальностей, поэтому ввозить молдавские товары в европейские страны без уплаты пошлины реально было бы возможно не ранее 2015 года. Принятая директива о введении торговых преференций для Молдавии предполагает "отмену всех тарифов для промышленной продукции и облегчение доступа на рынок ЕС ее сельскохозяйственных товаров".

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