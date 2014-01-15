Анонс на 16 января

* Профсоюз работников НАН Украины проведет акцию протеста против крайне ограниченного финансирования НАН Украины, что привело к падению престижа научного труда, быстрому старению и разрушению материально-технической базы науки, резкому сокращению численности научных кадров. Основные требования: увеличить на 503,6 млн грн объем расходов Академии по общему фонду в проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», из них - 350 млн грн расходы на фонд оплаты труда; пересмотреть помесячный предельный объем ассигнований НАН Украины в I кв. 2014г., установив их на уровне соответствующих показателей января-марта 2013 года. Участники акции проведут пикетирование КМУ и ВРУ, поскольку именно в этот день предусматривается утверждение госбюджета на 2014 год.

* Вице-премьер-министр Александр Вилкул проведет всеукраинское селекторное совещание с целью контроля за прохождением отопительного сезона и процессом пересмотра тарифов на услуги теплоснабжения с учетом снижения цены на газ. Во время совещания будут рассмотрены также вопросы состояния расчетов предприятий теплокоммунэнерго за природный газ и тепловую энергию. В совещании примут участие: министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Темник, зам.министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, руководители НАК «Нафтогаз Украины», Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, Госинспекции по контролю за ценами, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, а также профильные руководители регионов.

* Пресс-конференция на тему: «Стабильность на рынке нефтепродуктов: надолго ли?». В работе примет участие директор ООО "Консалтинговая группа" А-95 "Сергей Куюн.

* Круглый стол на тему: "Макроэкономические тенденции-2014: прогнозы и сценарии". Вопросы: Насколько предсказуема в сегодняшней Украине экономическая и финансовая политика? Прогнозы роста ВВП на 2014 год. Как отразятся в 2014 году на украинской экономике недавние договоренности с Китаем и Россией? Вырастут ли доходы населения в следующем году? Валютный рынок – факторы стабильности? Насколько реалистичен и выполним Госбюджет-2014?

* Пресс-конференция на тему: "Перспективы развития зернового рынка Украины в 2014 маркетинговом году". Организаторы: Украинская Зерновая Ассоциация, "АПК-Информ". Участники: Владимир Клименко, президент Украинской Зерновой Ассоциации, Юрий Скичко, директор ООО "Гермес-Трейдинг". Вопросы: Восстановление Днепра как важнейшей транспортной артерии Украины. Первая международная конференция "Украинское зерно - миру!"

* Министерство доходов и сборов Украины в редакции журнала «Вестник Министерства доходов и сборов Украины» проведет прямую телефонную линию на тему: «Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль предприятий». В работе примет участие начальник отдела рассмотрения обращений Управления методологии налога на прибыль предприятий Департамента координации нормотворческой и методологической работы по вопросам налогообложения - Светлана Тимощук.

* Пресс-конференция заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины Валентины Никитенко на тему: «Итоги деятельности органов Пенсионного фонда Украины в 2013 году».

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