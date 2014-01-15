ТОП-10 (15 января)

У Азарова подготовили сценарии действия зоны свободной торговли с ЕС

Кабмин свяжет Украину сотрудничеством с Таможенным союзом до 2020 года

Украина подписала соглашение о реверсе газа из Словакии и ждет реакции

Азаров дал Бойко 2 месяца на подготовку переговоров с ЕС

Депутаты предлагают отдать экспорт зерна сельхозпроизводителям

В подземных хранилищах Украины находится 13,1 млрд кубов газа

Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины на уровне 2%

Янукович требует скорейшего принятия бюджета

ЕС продолжает готовить официальную жалобу на "Газпром"

Российские министры призывают к экономическим реформам

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У Азарова подготовили сценарии действия зоны свободной торговли с ЕС

Правительство Украины завершило моделирование практических сценариев действия зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в среду премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание Кабинета министров.

«Вопросы наполнения бюджета и экономического развития Украины непосредственно связаны с нашими интересами на европейском направлении. В Кабинете министров завершилось моделирование практических сценариев действия зоны свободной торговли с Европейским Союзом. Были проведены многочисленные консультации с представителями бизнеса в разных сферах промышленности, аграрного сектора. То есть, осуществлен предварительный секторальный анализ рисков для отечественной экономики в этих условиях», - сказал Азаров.

Он отметил, что, благодаря этому анализу, можно сделать выводы относительно того, какие условия имплементации договора Украина может разрешить с европейскими партнерами.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2013 года правительство Украины своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

29 ноября 2013 года в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

Украинская власть объяснила отказ от запланированного на конец ноября 2013 года подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом недостаточной поддержкой с его стороны для украинской экономики в условиях прогнозируемого блокирования доступа товаров из Украины на российский рынок.

11 декабря премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина нуждается в финансовой помощи в размере 20 млрд евро для компенсации потерь в случае подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Ранее первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов говорил о 10 млрд евро.

14 января на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис сообщил, что в Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что в ближайшее время продолжатся консультации с Европейским Союзом относительно подписания Соглашения об ассоциации.

Он напомнил, что договоренность о проведении таких консультаций была достигнута во время визита в Брюссель первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова. Перебыйнис отметил, что с 20-х чисел декабря и до сегодняшнего дня в Европе и Украине продолжались рождественские и новогодние каникулы, поэтому консультации на уровне МИД не проводились, а на уровне дипломатических учреждений и представительства Украины при ЕС такие консультации продолжаются.

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Кабмин свяжет Украину сотрудничеством с Таможенным союзом до 2020 года

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 15 января, намерен утвердить программу сотрудничества Украины со странами Таможенного союза до 2020 года, которой будет определен четкий план развития торгово-экономических отношений Украины с членами ТС - Россией, Беларусью и Казахстаном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в среду на заседании Кабинета министров.

«Это четкий план развития торгово-экономических отношений по конкретным проектам производственной кооперации: в промышленности, машиностроении, авиа- и судостроении, ТЭК и аграрном комплексе, в космической сфере, в транспортной сфере и туризме», - сказал Азаров.

Напомним, что 14 января пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, ссылаясь на информацию правительственного уполномоченного по вопросам сотрудничества с РФ, СНГ, ЕврАзЭс и другими региональными объединениями Валерия Мунтияна, сообщила, что Украина может получать до 8 млрд. долл. США в год российских инвестиций на реализацию 23-х проектов в приоритетных отраслях экономики, одобренных в рамках Межгосударственной программы инновационного развития сотрудничества стран - участниц Содружества независимых государств (СНГ) на период до 2020 года.

«Хочу сказать, что речь идет о 23-х основных проектах в базовых отраслях экономики, прежде всего, - в авиастроении, двигателестроении, атомной энергетике, космической отрасли, судостроении, транспортной сфере, сельскохозяйственном машиностроении, модернизации газотранспортной системы, связи. Они уже согласованы, их общий объем (по предварительной оценке) составляет около 56,4 млрд. долл. США», - сообщил Мунтиян.

Он отметил, что к реализации некоторых проектов, по которым уже полностью готова документация и проведены все необходимые переговоры, приступят уже в нынешнем году.

Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2020 года была принята 18 октября 2011 года на заседании Совета глав правительств Содружества.

Координационный центр по вопросам выполнения межгоспрограммы в правительстве Украины возглавил вице-премьер-министр Константин Грищенко.

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Украина подписала соглашение о реверсе газа из Словакии и ждет реакции

Правительство Украины ждет реакцию Словакии по проекту соглашения о реверсных поставках газа в Украину из Европы через территорию Словакии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в среду сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Он отметил, что украинская сторона уже подписала соответствующее соглашение и направила его словацкой стороне.

«Мы подписали (соглашение - УНИАН) и направили в Словакию», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил 9 января, что Украина, получив на треть более дешевый российский газ с нового года, прекращает реверсные поставки газа из Европы.

Ранее Украина получала газ в реверсном режиме из Польши и Венгрии и планировала подписать соглашение о поставках газа из Словакии до конца декабря 2013 года.

Напомним, что вопрос организации реверсных поставок газа из Словакии, как одного из ключевых альтернативных маршрутов поставок топлива в Украину, активно обсуждался в течение всего 2013 года.

В сентябре прошлого года о сложностях реверса из Словакии говорил глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский. По его словам, Словакия на тот момент не имела полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ, а согласовать реверс необходимо со всеми участниками процесса.

25 октября 2013 года министр Ставицкий заявил после переговоров в Брюсселе с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером, что Украина, несмотря на противодействие российского "Газпрома", практически согласовала со Словакией реверсные поставки газа, однако сможет приступить к запуску проекта после того, как в течение ноября решит технический вопрос. Оговоренный на тот момент потенциальный объем поставок составлял 10 млрд кубометров в год. Предположительным сроком начала поставок назывался сентябрь 2014 года.

В конце ноября 2013 года Украина получила подписанный Словакией договор о возможности прокачки газа по ее территории.

17 декабря во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

В то же время, министр Ставицкий отмечал, что Украина до конца 2013 года намерена подписать договор по реверсным поставкам газа из Словакии, поскольку вопрос диверсификации поставок топлива в страну остается актуальным, несмотря на достигнутые договоренности с Российской Федерацией о скидке на импортируемый из РФ газ.

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Азаров дал Бойко 2 месяца на подготовку переговоров с ЕС

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил межведомственной комиссии во главе с вице-премьер-министром Украины Юрием Бойком в течение двух месяцев подготовить конкретные предложения по имплементации положений Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Азаров дал на заседании Кабинета министров.

«Поручаю создание межведомственной рабочей группы, во главе с вице-премьер-министром Украины Юрием Бойко. На основе сделанного анализа в течение не больше чем двух месяцев наработать конкретные позиции Украины для переговоров по имплементации Соглашения об ассоциации», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2013 года Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства».

29 ноября Президент Украины Янукович в Вильнюсе не подписал Соглашение об ассоциации, что вызывало акции гражданского протеста по всей стране.

12 декабря первый вице-премьер украинского правительства Сергей Арбузов после переговоров с Фюле в Брюсселе заявил, что Украина имеет политическую волю к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и будет готова подписать документ, как только будут сняты проблемные вопросы.

9 января 2014 года премьер Азаров заявил, что Украина должна начать практические переговоры с Европейским Союзом об условиях подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.

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Депутаты предлагают отдать экспорт зерна сельхозпроизводителям

Народные депутаты Олег Кулинич (фракция Партии регионов), Михаил Апостол (ВО «Батькивщина») и Игорь Сабий (ВО «Свобода») предлагают Верховной Раде ограничить круг лиц, имеющих право экспортировать зерновые из Украины, только сельхозпроизводителями и государственным агентом, который обеспечивает экспорт и импорт зерна и продуктов его переработки.

Согласно внесенному ими законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно поддержки отечественного сельскохозяйственного производителя)» №3882, зарегистрирован 14 января, право поставлять зерно на внешние рынки предлагается оставить компаниям, которые занимаются производством зерна, и лицам, которые аффилированы с ними или же связаны отношениями контроля.

В пояснительной записке к законопроекту, депутаты отмечают, что на сегодняшний день сельхозтоваропроизводители вынуждены работать со множеством посредников, которые закупают у них зерно, но сами его не производят. В результате, производители становятся все менее заинтересованы в экспорте зерна и несут финансовые убытки.

«Именно сельскохозяйственные товаропроизводители испытывают существенные финансовые потери за счет вынужденного снижения экспортных мощностей и последующего падения рентабельности производства», - сказано в записке.

Как сообщал УНИАН, по прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2013/2014 маркетинговом году (июль 2013 – июнь 2014 года) может экспортировать рекордные для страны 33 млн тонн зерновых.

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В подземных хранилищах Украины находится 13,1 млрд кубов газа

В подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию на 15 января 2013 года находится 13,1 млрд кубометров газа, что на 5% меньше показателей в январе 2013 года, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

Согласно сообщению, потребление природного газа Украиной составляет 195,2 млн куб. м в сутки. Из них химическая и металлургическая промышленность потребляют соответственно 14,8 и 10,8 млн куб. м в сутки, фонды областных исполкомов - 134,3 млн куб. м в сутки.

«Аномально теплый зимний период 2013-2014 гг. позволил уменьшить отбор газа из подземных хранилищ в среднем на 37% и составил 60 млн куб. м ежесуточно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, в украинских ПХГ по состоянию на 25 декабря 2013 года было накоплено 16,5 млрд кубометров газа.

К началу отопительного сезона – в середине октября – Украина планировала закачать в ПХГ порядка 20-21 млрд кубометров газа, включая 6-7 млрд кубометров собственной добычи и 6,5 млрд кубометров, которые будут закачивать структуры украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, остальное - российский газ. К середине октября объем закачанного газа составлял порядка 18 млрд кубометров. Вместе с тем, в ноябре «Нафтогаз» начал отбирать газ из хранилищ и закупок топлива не вел. Однако с 15 ноября «Нафтогаз» возобновил закупку российского газа в соответствии с контрактом.

17 декабря во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

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Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины на уровне 2%

Всемирный банк сохранил октябрьский прогноз роста экономики Украины в 2014 году на уровне 2%, но ухудшил оценку роста экономики страны в 2013 году до «минус» 1,1% с ранее планировавшегося «нулевого» роста.

Об этом говорится в исследовании банка («Глобальные экономические перспективы» (Global economic perspectives)), опубликованном на сайте ВБ.

Этот прогноз соответствуют так называемому пессимистическому сценарию развития экономики Украины, оговоренному экспертами банка в октябре 2013 года. Тогда, в октябре, Всемирный банк рассматривал два сценария экономического развития Украины. Первый сценарий - «отложенная коррекция» - предполагал улучшение ситуации в мире при неизменной ситуации в Украине. Второй - безотлагательное внедрение структурных реформ, в том числе повышение тарифов на газ для населения, при одновременной оптимизации системы адресной помощи малообеспеченным гражданам, а также введение гибкого валютного курса и повышение инвестиционной привлекательности страны.

По первому сценарию Всемирный банк прогнозировал рост ВВП на 2% в 2014 г., спад ВВП на 1% в 2015 г. и нулевой рост ВВП в 2016 году. Также в рамках этого сценария Всемирный банк предполагал инфляцию на уровне 2% в 2014 г., 11% в 2015 г. и 7% в 2016 году. Дефицит платежного баланса оценивался в 9% ВВП в 2014 г., 5,5% в 2015 г. и 4,2% в 2016 г. Дефицит госбюджета - 4,4% ВВП в 2014 г., 3,2% в 2015 г. и 2,4% в 2016 году. Внешний долг, по прогнозам Банка, должен достичь 68,1% ВВП в 2014 г., 77,5% в 2015 г. и 75,2% в 2016 г.

По второму сценарию Всемирный банк прогнозировал рост ВВП на 1,5% в 2014 г., на 3% в 2015 г. и 4% в 2016 году. Также, в рамках этого сценария, Всемирный банк предполагал инфляцию на уровне 12% в 2014 г., 6,6% в 2015 г. и 4% в 2016 году. Дефицит платежного баланса по прогнозу в рамках сценария составлял бы 5,4% ВВП в 2014 г., 4,5% в 2015 г. и 3,1% в 2016 г. Дефицит госбюджета прогнозировался на уровне 2,5% ВВП в 2014 г., 2% в 2015 г. и 1,7% в 2016 году. Внешний долг, по прогнозам банка, должен был достичь 76,8% ВВП в 2014 г., 75,8% в 2015 г. и 73,7% в 2016 г.

Кроме того, в своем нынешнем исследовании Всемирный банк поместил Украину в число стран, подверженных наиболее острому риску ухудшения торговых позиций и возможному оттоку капитала.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 года Украина улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса (Doing business - 2014) сразу на 25 пунктов – до 112 места. По итогам аналогичного рейтинга в 2013 году Украина занимала 137 место. При этом эксперты ВБ отмечали, что наша страна имеет большой нереализованный потенциал, в том числе треть мирового чернозема, выгодное географическое расположение, достаточно большой внутренний рынок и вполне развитую инфраструктуру, и индустриальную базу. В то же время, по мнению экспертов, несмотря на то, что Украина внедрила больше реформ, чем любая другая страна в мире, надо сделать значительно больше.

В январе 2014 года эксперты ВБ обратили внимание властей страны на необходимость срочных преобразований, в первую очередь в частном секторе, включающих усовершенствование регуляторной политики, сокращение неэффективных проверок, введение реальных механизмов борьбы с коррупцией и предоставлении доступа к финансовым ресурсам, поскольку эти факторы являются основными проблемами на пути развития частного сектора, включая малый и средний бизнес.

При этом директор представительства ВБ в Беларуси, Молдове и Украине Чимяо Фан отмечал, что большинство рекомендаций банка – не новость и не сюрприз для Украины. По мнению Фана, Украина сегодня демонстрирует крайне слабый рост экономики, который объясняется крайне слабым ростом частного сектора. А слабый рост частного сектора объясняется недостаточно развитым инвестиционным климатом, который включает в себя проблемы в регуляторной политике, недостаточном доступе к финансовым ресурсам и общую олигархическую структуру экономики.

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Янукович требует скорейшего принятия бюджета

Президент Украины Виктор Янукович считает, что правительство должно наладить работу с парламентом для скорейшего принятия государственного бюджета на 2014 год.

Об этом глава государства сказал во время встречи с премьер-министром Николаем Азаровым, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Я считаю, что вам нужно работать с парламентом, чтобы завтра бюджет был принят. Если он не будет принят - вы знаете, какие последствия. Это сокращение заработных плат, прежде всего, доплат, какие мы планировали уже с января этого года», - сказал Янукович. Президент выразил убеждение, что этого допускать нельзя.

По словам главы государства, на этот год запланирован рост экономики, увеличение инвестиций, повышение социальных выплат, заработных плат, пенсий. «Очень важно, чтобы народные депутаты поняли ответственность перед избирателями», - сказал Янукович, обратив внимание на важность своевременного финансирования социальных выплат, зарплат, пенсий в январе.

Он напомнил, что всегда накануне голосования за бюджет правительственные чиновники встречались с фракциями, выслушивали замечания, предложения, вносились коррективы в бюджет. Глава государства подчеркнул необходимость проведения таких встреч правительства с парламентскими фракциями.

«Безусловно, нужно говорить с оппозицией. Нужно уже выходить из этого тупика», - сказал Президент.

Янукович отдельно подчеркнул, что таким выходом могут быть переговоры правительства с оппозицией при участии парламентского большинства.

Во время встречи с премьер-министром глава государства напомнил, что лидеры оппозиционных фракций предложили председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку создать рабочую группу по этому вопросу. Президент подчеркнул важность эффективной работы этой группы и предостерег от политизации и популизма.

По убеждению главы государства, парламент должен вернуться к решению социальных вопросов.

«Принципиальной является моя позиция в подведении итогов за 2013 год. Нам не нужно скрывать любые наши недостатки. Нам нужна справедливая, объективная дискуссия, что нам не удалось сделать, почему и кто за этим стоит. Я имею в виду и министров, и руководителей из регионов», - прибавил Президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 января, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что бюджет подготовлен и завтра его можно принимать в целом.В то же время, депутаты от оппозиции блокируют работу ВР, требуя, в частности, отставки главы МВД Украины Виталия Захарченко, расформирования спецподразделения "Беркут", отчета в Верховной Раде генерального прокурора Виктора Пшонки по поводу закона об амнистии участников массовых акций, который не работает.

В свою очередь, Ефремов не исключил возможность выездного заседания ВР из-за создания оппозицией “нестерпимых условий” работы.

“Если наши коллеги (от оппозиции - УНИАН) создадут какие-то нестерпимые условия работы в сессионном зале, тогда мы будем принимать какие-то решения. Но пока никаких других форматов проведения нашей работы вне сессионного зала мы на данный момент не рассматривали”, - сказал Ефремов.

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ЕС продолжает готовить официальную жалобу на "Газпром"

Европейский союз по-прежнему работает над официальной жалобой по делу "Газпрома", несмотря на переговоры с российской энергетической компаний.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам конкуренции Хоакин Альмуния, сообщаеют Вести Экономика.

"Мы работаем над заявлением возражений", - заявил Альмуния.

Такой шаг может быть вызван началом юридического процесса, который может привести к высокими штрафам против "Газпрома".

"Газпром" представил проект предложений к регуляторам ЕС по ценообразованию на газ в прошлом месяце. Первоначально Альмуния был оптимистичен относительно переговоров, оценивая их как "конструктивные".

"Но мы до сих пор рассматриваем вариант, при котором мы продолжаем работать над официальной жалобой, в качестве основного", - сказал он в среду.

Европейская комиссия 4 сентября 2012 года объявила о начале антимонопольного расследования в отношении "Газпрома" по трем возможным случаям нарушения конкуренции. Во-первых, "Газпром", предположительно, разделил рынки газа, затруднив свободные поставки в страны-члены ЕС. Во-вторых, компания, возможно, препятствовала диверсификации поставок газа. Наконец, "Газпром" мог установить несправедливые цены для своих клиентов, увязав их с ценами на нефть.На "Газпром" пожаловалась Литва, которая считает цены "несправедливыми" и требует от российской компании почти $2 млрд в виде компенсации. По данным ЕК, Литва платит за газ больше, чем любая другая страна ЕС.

Если начнется антимонопольный процесс, то в отношении "Газпрома" может быть применен ряд наказаний, включая штраф, который может достигнуть 10% годовой выручки.

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Российские министры призывают к экономическим реформам

Министры экономического блока правительства дружно выступили против смягчения денежно-кредитной и бюджетной политики ради стимулирования экономического роста в РФ, тормозящего на фоне восстановления мировой экономики, и призвали к реформам, улучшению инвестклимата и пересмотру госрасходов, сообщает Reuters.

"Россия начиная с прошлого года вошла в противофазу с мировым развитием... Мы бывали в противофазе, когда был низкий мировой рост и высокий российский, но мы впервые в противофазе, когда мир демонстрирует темпы роста в районе 3,5 процентов, а мы в лучшем случае получим 2,5 процента в 2014-15 и, возможно, последующие годы. Это очень серьезный вызов", - сказал на Гайдаровском форуме министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Осенью 2013 года Минэкономразвития снизило оценки развития экономики РФ до 2030 года, в соответствии с которыми средние темпы роста ВВП в ближайшие 17 лет не превысят 2,5 процента вместо планировавшихся ранее 4,0 процентов.

Однако ускорение роста с помощью денежно-кредитной политики не представляется решением проблемы, и гнаться за кратковременным положительным эффектом не имеет смысла; нужны реформы:

"Это было бы временным решением, за которым последовала бы разбалансировка основных институциональных и структурных процессов в экономике", - сказал Улюкаев.

"Денежно-кредитная политика никак не решает вопрос ускорения производительности труда, скорее, наоборот. В этих условиях, конечно, для России одним из вызовов являются структурные реформы, снижение инфляции и развитие длинных денег", - согласилась с ним первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.

"Принципиальное решение - это меньшая зависимость от факторов нестабильности глобальной экономики и обеспечение роста на основе трансформации внутренних сбережений", - сказал Улюкаев.

По его мнению, долгосрочный рост должен быть основан на создании качественных институтов и комфортной среды для инвестиций, а также преодолении роста издержек.

"Если национальные сбережения аккумулируются в капиталопотоки из страны вовне и заканчиваются вложениями в иностранные активы - это свидетельство некачественной политики внутри страны, то, что мы не создаем для инвесторов нормальных условий", - сказал Улюкаев.

"Устойчивый долгосрочный рост, основанный на качественных институтах, комфортной среде для инвестиций, преодоление механизма роста издержек и снятие ограничений по предложению - это является главным вызовом. Должна быть постоянная практическая работа. Знаете, когда какая-то проблема, предлагают разные решения, говорят: "А вы поработать не пробовали?" Вот, может быть, попробовать поработать?!", отметил он.

"Что нам сулит 2014 год? У нас есть как внутренние риски, так и внешние. С точки зрения бюджета, это амбициозные планы по темпам роста. Мы заложили в бюджет рост экономики на 3 процента, от выполнения будут зависеть и доходы бюджета", - сказал на форуме министр финансов Антон Силуанов.Глава Минфина говорит, что риски заставят власти пересмотреть обязательства по расходам.

"Основной риск - ценовой: цены на нефть, газ. Есть риск снижения цены на нефть до уровня $90-80 за баррель, а это уже изменение параметров бюджета", - сказал Силуанов.

Бюджет-2014 верстался, исходя из цены на нефть $101 за баррель.

"Мы достигли пика ресурсных возможностей, вопрос в качественном пересмотре расходов и отказе от тех обязательств, которые мы напринимали в последние годы, а может быть, и десятилетие", - сказал Силуанов.

"Мы видим, что если сегодня доля нефтегазовых доходов в бюджете составляет 37 процентов ВВП, то в 2030 году эта цифра уменьшится почти на 6 процентов ВВП, и общий объем расходов тоже должен уменьшиться на этот объем. С одной стороны, это хорошо, потому что мы снижаем нашу зависимость от нефти и газа, сокращаем бюджетные риски, но с другой стороны, нам нужны ресурсы для инфраструктурных решений, для стимулирования роста, для малого бизнеса. Поэтому нам необходимо работать на улучшение сбора доходов - не путем увеличения налоговой нагрузки, а путем сокращения теневого сектора и получения дополнительных доходов от этой части экономики, которая не платит".

Силуанов также считает необходимым повысить возраст выхода на пенсию.

"Вопрос о пенсионном возрасте должен обсуждаться и его необходимо ставить. Без решения этого вопроса балансировка пенсионной системы не сможет быть осуществлена", - сказал Силуанов.

УНИАН