Азаров: «мы с Президентом сделаем все, чтобы 2014-й стал годом выхода из кризиса»

2014 год в Украине станет годом выхода из кризиса, заявил премьер-министр Николай Азаров, выступая перед сторонниками Партии регионов на митинге в Мариинском парке в центре Киева.

«Несмотря на то, что трудная ситуация остается, 2014 год будет лучше 2013-го. Мы с Президентом сделаем все, чтобы 2014 год стал годом выхода из кризиса», - сказал Азаров.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер поблагодарил участников митинга за поддержку народных депутатов от Партии регионов, которым сегодня «удалось обеспечить принятие закона о бюджете на 2014 год».

Премьер отметил, что госбюджет принят для всей страны, а не для отдельных западных или восточных регионов.

Он подчеркнул, что принятие госбюджета позволит обеспечить выполнение всех социальных обязательств, а также обеспечить развитие страны.

Также Азаров критически высказался в адрес оппозиции, которая, по его мнению, пытается дестабилизировать ситуацию и не допустить улучшения, используя принцип «чем хуже, тем лучше».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада на заседании в четверг, 16 января, приняла без обсуждения закон о госбюджете на 2014 год. За это решение проголосовали 249 народных депутатов (при необходимом минимуме в 226 голосов) из 261, зарегистрированных в сессионном зале. Депутаты одобрили во втором чтении законопроект №3000 от 19 декабря 2013 года с предложениями бюджетного комитета от 16 января текущего года.