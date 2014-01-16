Саммит Евросоюз - Россия сократили до одного дня

Брюссель. Саммит Евросоюз - Россия пройдет в Брюсселе в течение одного дня, 28 января, вместо запланированных двух дней, и лидеры ЕС и России среди прочего обсудят вопрос их общих соседей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на брифинге сообщила Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

"Мы сейчас можем подтвердить, что саммит состоится 28 января, здесь, в Брюсселе. Действительно, саммит будет иметь немного видоизмененный формат, потому что наши лидеры (ЕС) согласовали с Президентом Путиным, что саммит должен сосредоточиться на обсуждении принципов и природы нашего стратегического партнерства", - сказала Косьянчич.

"В этом смысле дискуссия сосредоточится на наших общих интересах, а также и на разногласиях, в частности в свете соответствующих региональных интеграционных инициатив, на наших соседях, на торговых вопросах, на обязательствах в рамках ВТО, а также, конечно, на международных обязательствах в ключевых внешнеполитических вызовах", - сказала она

Ранее планировалось, что саммит ЕС-Россия продлится 27-28 января. Сейчас же на 28 января запланированы переговоры в узком кругу, рабочий обед и пресс-конференция руководителей ЕС и России.

Глава миссии России при Евросоюзе Владимир Чижов заявлял ранее, что российское руководство готово обсуждать тему Украины на саммите ЕС-Россия.

Президент Европарламента Мартин Шульц также ранее заявил, что Россия должна определиться, считает она ЕС партнером или конкурентом.