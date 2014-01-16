Анонс на 17 января

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Запрет Евромайдана в Киеве: граждане в ответ готовят самое массовое в истории обращение в суд". Правозащитники обнародуют результаты "кропотливой" деятельности судов по запретам евромайдановв и антимайданов, озвучат общее количество запретов и назовут ТОП-5 украинских городов, в которых судьи наиболее массово и вызывающе игнорируют право на свободу мирных собраний. Также эксперты расскажут о массовой акции обжалования постановления Окружного административного суда города Киева о запрете мирных акций в центре города до 8 марта 2014 года. Сбор подписей стартует на Евромайдане в Киеве сразу после окончания пресс-конференции (информационная палатка, возле Лядских ворот). Участники: Роман Куйбида, заместитель председателя правления, Центр политико-правовых реформ; Максим Лацыба, руководитель программы развития гражданского общества, Украинский независимый центр политических исследований; Михаил Каменев, правозащитник, эксперт, Институт " Республика" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: ( 097 ) 441 19 41.

* При участии руководства города и представителей Киевской организации Национального союза писателей Украины состоится круглый столна тему: «Тарас Шевченко и современность».

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «АнтиАвтомайдан о поставленных целях и запланированных мероприятиях». Представители организаций-участников АнтиАвтомайдана выскажут свое мнение о ситуации в стране, расскажут о целях своих организаций и о своих планах на ближайший период. Участники: Евгений Жилин, общественная организация "ОПЛОТ", Виктор Андреев, общественная организация "За порядок!" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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