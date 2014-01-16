Делегация Европарламента посетит Украину 26-29 января

Брюссель. Члены Комитета Европейского парламента по иностранным делам обсудили на своем заседании ситуацию в Украине, не затрагивая вопрос о введении персональных санкций против украинских высокопоставленных должностных лиц.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил депутат Европарламента от Польши Павел Коваль, добавив что делегация Европарламента в составе 12 евродепутатов посетит Украину 26-29 января.

"Мы обсудили Украину и ситуацию в ней. Решено направить высокую делегацию, которая будет последней из этой каденции европарламента. Она будет иметь встречи и с оппозицией, и с властью. Думаю, будет встреча с Президентом Януковичем. Я также предложил, чтобы мы встретились с представителями украинских церквей", - сказал Коваль.

"Но тема санкций на заседании комитета не рассматривалась. Прозвучало это в словах одного-двух евродепутатов, но санкции не обсуждались, эта тема не получила широкого обсуждения", - добавил Коваль.

Чешский евродепутат Любор Ручек на заседании комитета призвал украинскую власть воздержаться от применения силы против участников Евромайдана.

"Мы - с людьми, которые выходят на демонстрации с поддержкой более тесных связей с ЕС. Мы поедем в Украину с призывом - в демократическом государстве политическая цель может достигаться лишь диалогом и сотрудничеством", - сказал Ручек.

"В демократии все имеют право свободно высказывать свои мнения. Наоборот, насилие приводит к более глубокой поляризации общества", - добавил он.

Польский евродепутат Кшиштоф Лисек подчеркнул важность ведения Евросоюзом диалога не только с украинской оппозицией, но и с властью.

"Украину все еще хотят видеть среди государств, которые хотят тесного сотрудничества с ЕС. Для этого нужна воля не только оппозиции и народа, но и власти. То же мы бы хотели спросить у украинской власти и у Президента, каким они видят будущее своего государства", - сказал Лисек.