ТОП-10 (16 января)

Верховная Рада Украины приняла закон о бюджете на 2014 год

Парламент принял закон об отмене НДС на импорт газа

Кабмин задним числом уменьшил план приватизации так, чтобы выполнить его на 101%

Госбюджет на 2014 год принят с дефицитом в 70 млрд грн

США призывают Украину восстановить активные переговоры с МВФ

Украина планирует 30 мая подписать соглашение о доступе к трубопроводному транспорту СНГ

Предприятия теплокоммунэнерго задолжали за газ 24,8 млрд грн

Кабмин дополнительно направил 3,3 млрд грн на покрытие дефицита «Нафтогаза»

Чистая покупка валюты населением в декабре выросла на 20%

Делегация Европарламента посетит Украину 26-29 января

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Верховная Рада Украины приняла закон о бюджете на 2014 год

Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании приняла без обсуждения закон о госбюджете на 2014 год, за решение проголосовали 249 народных депутатов из 261 зарегистрированных в сессионном зале (при необходимом минимуме в 226 голосов).

Как передает корреспондент УНИАН, заседание парламента открыл с места в сессионном зале первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Игорь Калетник, и предложил главе бюджетного комитета Евгению Геллеру представить заключение комитета со своего места в правительственной ложе в связи с тем, что «парламент не может работать в нормальном режиме».

Глава бюджетного комитета Евгений Геллер представил заключение бюджетного комитета со своего места в правительственной ложе.

«Комитет принял решение предложить парламенту принять законопроект о госбюджете на 2014 год (№3000 от 19 декабря 2013 года - УНИАН) за основу и в целом как закон с учетом предложений комитета», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 декабря 2013 года представил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год. Рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета ВР и принятие его в целом было запланировано на 16 января 2014 года. При этом депутаты от оппозиции блокировали работу парламента, не давая рассмотреть проект госбюджета.15 января лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что бюджет подготовлен, и 16 января его можно принимать в целом. Он не исключил возможности выездного заседания ВР из-за создания оппозицией “нестерпимых условий” работы.

Бюджетный комитет, согласно обнародованному на сайте парламента заключению от 16 января, принял решение предложить парламенту принять законопроект о госбюджете на 2014 год с учетом предложений комитета.

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Парламент принял закон об отмене НДС на импорт газа

Верховная Рада приняла закон об отмене взимания НДС при импорте природного газа, за решение проголосовали 235 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Принятие закона проходило путем поднятия рук.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ разработан во исполнение поручения Президента Украины от 27 декабря 2013 года.

Также в документе отмечается, что НДС на импорт газа вводится с 1 января 2014 года.

Как ранее сообщал УНИАН, 9 января Кабинет министров Украины одобрил законопроект об отмене взимания НДС при импорте природного газа.

Украина с 1 января 2014 года возобновила взимание налога на добавленную стоимость с операций по ввозу на свою территорию природного газа (вступил в силу закон №713-VII от 19 декабря 2013 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно ставок отдельных налогов". Этим законом с 2014 года отменяется п. 14 ст. 197 Налогового кодекса, которым операции по ввозу на территорию Украины природного газа освобождались от НДС).

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Кабмин задним числом уменьшил план приватизации так, чтобы выполнить его на 101%

Кабинет министров Украины откорректировал план поступлений от приватизации за 2013 год, уменьшив его с 10 млрд 900 млн грн до 1 млрд 455 млн грн, сообщили УНИАН в Фонде государственного имущества Украины.

Таким образом, как отметили в Фонде госимущества, по итогам 2013 г. с учетом внесенных правительством изменений план поступлений был выполнен на 101,7% и составил 1 млрд 479 млн грн.

Как отметили во ФГИУ, постановление, вносящее изменения в план поступлений от приватизации, было принято правительством в декабре прошлого года.ФГИУ также по итогам 2013 г. получил 1,47 млрд грн от аренды, что составляет 126% от установленного плана, 125 млн грн дивидендов – 178% от запланированного.

Как сообщал УНИАН, всего в 2013 году ранее планировалось получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн.

По итогам 2012 года поступления от приватизации составили 6 млрд 763 млн грн, или 67,6% годового плана.

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Госбюджет на 2014 год принят с дефицитом в 70 млрд грн

Государственный бюджет Украины на 2014 год принят Верховной Радой с показателями дефицита на уровне 70 млрд грн, или 3,6% ВВП, сообщили сегодня журналистам народные депутаты от Партии регионов.

Как сообщил народный депутат от Партии регионов Михаил Чечетов, накануне голосования за проект бюджета народные депутаты получили заключение бюджетного комитета и сравнительные таблицы с дополнениями. Собственно текст бюджета с корректировками депутатам не раздали. Однако, это не помешало депутатам от ПР изучить материалы. «Да, мы «пробежали» все и были готовы голосовать», - сказал он.

По словам депутата, ключевыми макропоказателями госбюджета должны стать рост ВВП в 3%, дефицит госбюджета в 3,6% ВВП и инфляция на уровне 4,7%. «Я бы не сказал, что бюджет может удовлетворить все «хотелки»... Бюджет также не идеальный с точки зрения ресурсов, но он прагматичный... темп роста ВВП составляет 3%... второй параметр - дефицит бюджета - 3,6%... третий параметр - инфляция - 4,7%», - сказал он.

Народный депутат от Партии регионов Виталий Хомутынник назвал показатели доходов, расходов и дефицита. «Доходы остались на уровне 500 млрд грн, расходы - 570 млрд грн, хотя да этого были 560 млрд. Дефицит составил порядка 70 млрд грн», - сказал он.

При этом депутат назвал «достижением» тот факт, что из проекта бюджета были исключены все изменения в налоговое законодательство. «Мы исключили налоговые нормы и приняли отдельным законом, пока только одну позицию, по льготе на импорт газа», - добавил Хомутынник.

По словам народного депутата от КПУ Оксаны Калетник, курс гривни в госбюджете закладывается на стабильном уровне в 8,4-8,5 грн за доллар.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании приняла без обсуждения закон о госбюджете на 2014 год, за решение проголосовали 249 народных депутатов из 261 зарегистрированных в сессионном зале. Депутаты одобрили во втором чтении законопроект №3000 от 19 декабря 2013 года с предложениями бюджетного комитета от 16 января текущего года.

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США призывают Украину восстановить активные переговоры с МВФ

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что МВФ и Украина должны возобновить активные переговоры о предоставлении Киеву кредита stand-by в размере 15 миллиардов долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Нуланд заявила на слушаниях относительно политического кризиса в Украине в комитете по иностранной политике Сената США.

"МВФ предлагает Украине доказанную опытом - возможно нелегкую - долговременную диету, чтобы Украина могла вернуться к хорошему здоровью. Это потребует работы и жертвенности. Но вознаграждение будет большим... Мы призываем Украину возобновить консультации с Международным валютным фондом сейчас», - сказала Нуланд на сенатском комитете.Она также объяснила, почему раньше МВФ не выделил кредит Украине, когда Киев принимал решение относительно подписания Соглашения об ассоциации с ЕС осенью прошлого года, сказав: "Консультации с МВФ были, но не такие интенсивные, чтобы МВФ мог решить по кредиту. Реформы, которые требует МВФ, вместе с ассоциацией с ЕС должны идти рядом, но это не то, что думали украинцы".

Напомним, Украина и МВФ уже несколько лет ведут переговоры о 15-миллиардном долларовом кредите. В то же время, Киев принял предложение России о кредите на такую же сумму путем выпуска евробондов.

МВФ ожидает от Украины повышения цен на газ для населения, замораживания заработной платы и решения вопроса относительно курса гривни.

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Украина планирует 30 мая подписать соглашение о доступе к трубопроводному транспорту СНГ

Украина планирует, что соглашение о доступе к трубопроводному транспорту стран Содружества независимых государств будет подготовлено к подписанию 30 мая 2014 года на заседании глав правительств СНГ, которое пройдет в Киеве.

Соответствующий пункт содержится в плане мер по обеспечению председательствования Украины в СНГ в 2014 г., утвержденном распоряжением Кабинета министров №8 от 9 января 2013 г.

Кроме того, планом предусмотрено в течение 2014 года подписать соглашение о свободной торговле услугами и протокол о поэтапной отмене экспортных пошлин.

Как сообщал УНИАН, страны - участники зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ начали переговоры о подготовке соглашения о транзите трубопроводным транспортом в конце января 2013 года. Это соглашение, в частности, позволит Украине получить доступ к российской газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

13 февраля 2013 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и компания «Туркменгаз» подписали меморандум о поставках туркменского газа в Украину.

По мнению экспертов энергетического рынка, Россия пустит туркменский газ в Украину при условии создания двустороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.

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Предприятия теплокоммунэнерго задолжали за газ 24,8 млрд грн

Предприятия теплокоммунэнерго по состоянию на январь 2014 года задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 24,8 млрд грн за потребленный газ за последние три года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на селекторном совещании в Кабинете министров заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Валентин Франчук.

«За 2011 год предприятия теплокоммунэнерго задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 1,6 млрд грн, за 2012 год — 5,3 млрд грн, за 2013 год — 14,9 млрд грн. В целом же общая задолженность предприятий ТКЭ составила 24,8 млрд грн», - сказал Франчук.

По его словам, «Нафтогаз» в 2013 году продал 10 млрд кубических метров газа предприятиям ТКЭ на общую сумму 22,5 млрд грн.

«Живых денег «Нафтогаз» в прошлом году получил всего 7,769 млрд грн. Из этой суммы 3,1 млрд грн гасился долг предыдущих лет», - отметил Франчук.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на ноябрь 2013 года долг предприятий теплокоммунэнерго перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный природный газ составлял более 17 млрд грн.

«Нафтогаз Украины» в 2012 году получил чистый убыток в размере 10,271 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Кабмин дополнительно направил 3,3 млрд грн на покрытие дефицита «Нафтогаза»

Кабинет министров увеличил расходы государственного бюджета 2013 года на 3,309 млрд грн для покрытия дефицита Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении от 27 ноября 2013 года, опубликованном в четверг 16 января.

Согласно документу, всего на покрытие дефицита «Нафтогаза» в 2013 году направленно 13,974 млрд грн, из которых на компенсацию разницы между ценами закупки импортного природного газа и его реализации для производства тепловой энергии, потребляемой населением, направленно 5,084 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, предприятия теплокоммунэнерго по состоянию на январь 2014 года задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 24,8 млрд грн за потребленный газ в течение последних трех лет.

«Нафтогаз Украины» в 2012 году получил чистый убыток в размере 10,271 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

***

Чистая покупка валюты населением в декабре выросла на 20%

Чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в декабре 2013 года составила 940,2 млн долл., что на 157,6 млн долл., или на 20,14%, больше показателя за предыдущий месяц в 782,6 млн долл., сообщил Национальный банк Украины на официальном сайте.

По информации НБУ, покупка наличной валюты населением в декабре превысила ее продажу пятый месяц подряд после обратной тенденции в апреле-июле 2013 года.

В декабре объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 3,516 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,288 млрд долл., продали - на 2,228 млрд долл.

В то же время, по итогам января-декабря 2013 года чистая покупка валюты населением составила 2,880 млрд долл. (в эквиваленте), что в 3,5 раза ниже показателя также чистой покупки населением валюты за аналогичный период 2012 года в 9,977 млрд долл. в эквиваленте.

Также сообщается, что банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в декабре сократились на 191,2 млн долл., и по состоянию на 1 января 2014 года составили 22,605 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистая покупка наличной валюты населением в ноябре 2013 года составила 782,6 млн долл., что в 3,6 раза больше показателя за предыдущий месяц. По итогам января-ноября чистая покупка составила 1,940 млрд долл. (в эквиваленте), что в 5 раз ниже показателя за аналогичный период прошлого года (9,977 млрд долл. в эквиваленте).

Золотовалютные резервы Нацбанка на 1 января 2014 года составили 20,416 млрд долл., что на 8,53%, или на 1,604 млрд долл. больше показателя на 1 декабря 2013 года в 18,812 млрд долл., рост резервов произошел за счет поступлений средств от размещения государственных ценных бумаг в объеме 3 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл.

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Делегация Европарламента посетит Украину 26-29 января

Брюссель. Члены Комитета Европейского парламента по иностранным делам обсудили на своем заседании ситуацию в Украине, не затрагивая вопрос о введении персональных санкций против украинских высокопоставленных должностных лиц.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил депутат Европарламента от Польши Павел Коваль, добавив что делегация Европарламента в составе 12 евродепутатов посетит Украину 26-29 января.

"Мы обсудили Украину и ситуацию в ней. Решено направить высокую делегацию, которая будет последней из этой каденции европарламента. Она будет иметь встречи и с оппозицией, и с властью. Думаю, будет встреча с Президентом Януковичем. Я также предложил, чтобы мы встретились с представителями украинских церквей", - сказал Коваль.

"Но тема санкций на заседании комитета не рассматривалась. Прозвучало это в словах одного-двух евродепутатов, но санкции не обсуждались, эта тема не получила широкого обсуждения", - добавил Коваль.

Чешский евродепутат Любор Ручек на заседании комитета призвал украинскую власть воздержаться от применения силы против участников Евромайдана.

"Мы - с людьми, которые выходят на демонстрации с поддержкой более тесных связей с ЕС. Мы поедем в Украину с призывом - в демократическом государстве политическая цель может достигаться лишь диалогом и сотрудничеством", - сказал Ручек.

"В демократии все имеют право свободно высказывать свои мнения. Наоборот, насилие приводит к более глубокой поляризации общества", - добавил он.

Польский евродепутат Кшиштоф Лисек подчеркнул важность ведения Евросоюзом диалога не только с украинской оппозицией, но и с властью.

"Украину все еще хотят видеть среди государств, которые хотят тесного сотрудничества с ЕС. Для этого нужна воля не только оппозиции и народа, но и власти. То же мы бы хотели спросить у украинской власти и у Президента, каким они видят будущее своего государства", - сказал Лисек.