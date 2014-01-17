В США предложили распространить "акт Магнитского" на все страны

Сенаторы США Джон Маккейн и Бен Кардин 16 января внесли на рассмотрение Конгресса законопроект, который распространяет действие "акта Магнитского" на все страны.

Законопроект Маккейна и Кардина предполагает, что лица, которые, по мнению американского Конгресса, нарушают права человека, будут включаться в глобальный список санкций США, передает РИА «Новости».

"США должны поддерживать свое глобальное лидерство в борьбе против коррупции и нарушений прав человека, где бы они ни происходили, - заявил Кардин. - Этот подготовленный обеими партиями законопроект дает нам инструменты, чтобы помешать будущим нарушениям по всему миру, и защищает нашу стратегическую финансовую инфраструктуру от тех, кто хочет использовать ее для отмывания или сокрытия незаконно нажитых средств".

"Крупные нарушители прав человека от Зимбабве до Украины и от Гондураса до Папуа- Новой Гвинеи предупреждены, что они не смогут избежать последствий своих действий, даже если их собственная страна не сможет принять меры", - заключил сенатор Кардин.

Маккейн также заявил, что законопроект соответствует национальным интересам США и отвечает американским ценностям.

Так называемый "список Магнитского" из 18 граждан России, против которых действуют визовые и экономические санкции, был опубликован Минфином США в апреле 2013 года. В ответ Москва обнародовала свой список из 18 граждан США, которым запрещен въезд в РФ.