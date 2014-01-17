Фюле: власть в Украине нарушила обязательства по ассоциации с ЕС

12:45, 17 января 2014
Разное
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Брюссель. Проведенные в четверг через голосование поправки к украинскому законодательству ограничивают гражданские свободы и противоречат европейским устремлениям Украины и обязательствам, взятым ею в Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом написал в своем микроблоге на Twitter комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле.

"Украина: сильно обеспокоен новым законодательством, которое ограничивает свободы, противоречит европейским устремлениям Украины и обязательствам, вытекающим из Соглашения об ассоциации", - отметил Фюле.

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