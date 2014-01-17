Западные страны введут санкции против украинских чиновников в случае репрессий – эксперт

Западные страны введут санкции против украинских высокопоставленных должностных лиц, если власть применит к участникам акций протеста репрессивные методы, предусмотренные принятыми 16 января законами.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение председатель правления Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко выразил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Если все-таки будут массовые аресты и будут применяться те репрессии, которые приняты законодательно, то тогда предупреждения о санкциях со стороны международного сообщества станут реальными. Слушания, которые были в Сенате США, – это предупреждение», - считает эксперт.

Фесенко убежден, что оппозиционные политики, которые ранее призывали Запад ввести санкции против украинских высокопоставленных должностных лиц, сделали «определенную тактическую ошибку», потому что тогда оснований для санкций не было.

«Вот сейчас поводы для санкций могут возникнуть, потому что может начаться переход к тем правовым и политическим действиям, которые неприемлемы для цивилизованного мира. Это должны понимать проголосовавшие за это люди, которые будут воплощать это в жизнь. В этом случае, действительно, руководство страны может столкнуться с определенным противодействием, в разных формах, со стороны Запада», - убежден эксперт.

Он назвал вчерашнюю ситуацию в Верховной Раде, когда провластные депутаты без обсуждения, поднятием рук принимали законы, «кризисом украинского парламентаризма, который перешел в качественную фазу «клинической смерти», потому что сам парламент ничего не решает, а только принимает (законы) такой нелегитимным способом».

«То, что мы увидели, – это «парламент в заключении». В добавление к выборочному правосудию мы получаем еще выборочное законодательство, потому что проголосованное может действовать только отдельно против определенных групп граждан, и это тоже неприемлемая сущность произошедшего», - прибавил эксперт.

Также Фесенко считает, что политический кризис в Украине продолжится.

«Попытка полицейскими методами разрешить кризис только переведет его в другую форму – или будет новая активная фаза противостояния на улицах, или кризис просто может перейти в скрытые формы со вспышками насилия», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 14 января блокировали работу Верховной Рады.

16 января, несмотря на блокирование, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук без обсуждения приняли ряд законов, которые существенно ограничивают права и свободы граждан.