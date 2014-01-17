Рыбак подписал все принятые вчера законы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак заявил, что подписал все принятые вчера законы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Также Рыбак отметил, что депутаты, принимая вчера законы, действовали в соответствии с Регламентом Верховной Рады.

“Все состоялось в рамках закона о Регламенте Верховной Рады Украины”, - сказал спикер.

При этом он подтвердил, что в парламенте зарегистрированы проекты постановлений представителей оппозиции об отмене 10 законов, принятых 16 января.

На уточняющий вопрос журналистов, будут ли рассматриваться эти проекты постановлений, он ответил: “Вчера зарегистрированы проекты постановлений от оппозиции, закончилась сессия, и я все законы подписал, оформил соответствующим образом, зная, что оппозиция будет протесты подавать. Все законы подписаны, оформлены, и у кого будут вопросы, то все смогут рассмотреть — и в судах, и здесь в Верховной Раде”.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 14 января блокировали работу Верховной Рады.

16 января, несмотря на блокировку, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук, без обсуждения приняли 11 законов и 1 постановление.

Большинство законов существенно ограничивают права и свободы граждан.

Также парламент принял государственный бюджет Украины на 2014 год и изменения в Налоговый кодекс об освобождении от НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа.