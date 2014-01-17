ТОП-10 (17 января)

Предельный дефицит госбюджета 2014 года составит 4,3% ВВП

Минфин в 2013 году нарастил объем размещения гособлигаций в 1,6 раза

Строительные предприятия Украины за год сократили объемы работ почти на 15%

Россия ограничила поставку свинины из Луганской области

Темпы роста депозитов в 2013 году превысили темпы роста кредитов

Президент подписал закон о госбюджете на 2014 год

Спад промпроизводства в Украине за год ускорился до 4,7%

Fitch улучшило прогноз курса гривни до 8,3 грн за доллар

Соглашения на поставки газа из Словакии в Украину не существует - словацкий оператор ГТС

Украина и Словакия не изменили планов по реверсу газа – пресс-секретарь ЕС

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Предельный дефицит госбюджета 2014 года составит 4,3% ВВП

Предельный дефицит государственного бюджета, принятого Верховной Радой 16 января, составит 4,3% ВВП, при этом доходная часть составит 392,6 млрд грн, включая доходы общего фонда бюджета 342,7 млрд грн, а расходная – 409,4 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, размещенном на его официальном сайте.

«В государственном бюджете на 2014 год предусматривается проведение стимулирующей налогово-бюджетной политики, направленной на продолжение постепенного повышения уровня жизни населения», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в течение года в бюджете предусмотрено поэтапное повышение прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада Украины приняла проект государственного бюджета на 2014 год без обсуждения в течение нескольких минут. Вместе с тем, впервые сверстанный проект бюджета был представлен в парламент 19 декабря 2013 года – в нарушение всех возможных сроков подачи проекта бюджета и его рассмотрения, прописанных Бюджетным кодексом. Первоначально бюджет формировался на основе таких показателей: инфляция на уровне 4,3% и рост ВВП — 3%, номинальный ВВП - 1 трлн 653 млрд грн, доходная часть сводного госбюджета — 498,9 млрд грн, общий фонд госбюджета — 389,7 млрд грн, дефицит бюджета на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% от ВВП. Предусматривалось, что Пенсионный фонд получит из бюджета 87,4 млрд грн, доход от приватизации составит 17 млрд грн.

В то же время после голосования опрошенные УНИАН депутаты от Партии регионов заявили, что госбюджет на 2014 год предполагает рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 4,7%, доходы в 500 млрд грн, расходы - 570 млрд грн, дефицит на уровне 70 млрд грн, или 3,6% ВВП, курс гривни на уровне 8,4-8,5 грн за доллар.

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Минфин в 2013 году нарастил объем размещения гособлигаций в 1,6 раза

Министерство финансов Украины с начала 2013 года разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 65,2 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ), что в 1,6 раза превышает объемы 2012 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, данные показатели включают размещение ОВГЗ, выпущенных для увеличения/формирования уставного капитала компаний «Нафтогаз Украины», «Украинское Дунайское пароходство», «Аграрный фонд» и «Ощадбанк».

В 2013 году Минфин выпустил облигации для пополнения уставного капитала компаний «Нафтогаз Украины» на 8,0 млрд грн с доходность 14,3% годовых, «Аграрный фонд» - на 5,0 млрд грн с доходностью 14,25%, «Украинское Дунайское пароходство» - на 0,3 млрд грн с доходностью 9,5%, «Ощадбанк» - на 1,4 млрд грн с доходностью 9,5%.

Также сообщается, что в результате проведенных аукционов по размещению ОВГЗ в декабре в госбюджет поступило 7,7 млрд грн, 0,7 млрд долл. и 0,05 млрд евро (всего в 2013 году - 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро).

Средневзвешенная доходность ОВГЗ на первичном рынке в декабре составила в национальной валюте 13,78% годовых, в долларах США - 6,24%, в евро - 4,80% (всего за 2013 год - 12,96%, 7,63% и 4,80% соответственно).

Как сообщается, погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала года составил 64,0 млрд грн, в том числе основной долг - 41,7 млрд грн, уплата дохода - 22,3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Минфин в 2012 году привлек в госбюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро, а также выпустил облигации для пополнения уставного фонда компаний «Нафтогаз Украины» на 6 млрд грн и «Укргидроэнерго» на 1 млрд грн.

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Строительные предприятия Украины за год сократили объемы работ почти на 15%

Строительные предприятия Украины в 2013 году сократили объемы работ по сравнению с 2012 годом на 14,5% - до 58,88 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в прошедшем году строительные предприятия уменьшили объем работ по строительству зданий на 9,3% - до 27,835 млрд грн.

При этом объем работ по строительству жилых зданий увеличился на 6,6% - до 10,206 млрд грн, а по строительству нежилых зданий - сократился на 16,4% - до 17,629 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений снизился на 18,8% - до 31,045 млрд грн.

Госстат отмечает, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-ноябре т.г. составили 81,4% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 11,2%, а по текущему ремонту - 7,4%.

По данным Госстата, строительные предприятия Киева в 2013 году снизили объемы работ на 21,2% - до 12,025 млрд грн, выполнив 20,4% от общего объема работ в стране.

Госстат отмечает, что для обеспечения объективности данных из-за сжатых сроков подачи отчетности (на пятый день после отчетного периода) крупными, средними и значительными по объемам малыми предприятиями проводится уточнение показателей за предыдущий отчетный период.

Согласно уточненным данным, в январе-ноябре 2013 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, стройпредприятия Украины снизили объемы работ на 14,3%.

По данным Госстата, в 2012 году по сравнению с 2011 годом объемы работ стройпредприятий в Украине снизились на 14% - до 62,28 млрд грн.

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Россия ограничила поставку свинины из Луганской области

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела ограничения на поставку живых свиней и продукции свиноводства из Луганской области Украины из-за возникновения на этой территории в январе 2014 года африканской чумы свиней (АЧС). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Планируется, что ограничения коснутся ввоза свиней, их генетического материала и свиноводческой продукции, которые не прошли соответствующую термическую обработку. Эти правила также распространятся на продукты убоя диких кабанов, сырье, щетину, корма для свиней, охотничьи трофеи, не подвергнутые полной таксидермической обработке, а также оборудование для содержания, перевозки, убоя и разделки свиней, бывшее в употреблении.

Вместе с тем территориальным управлениям Россельхознадзора поручено усилить контроль за ввозом на территорию Российской Федерации из Украины животноводческой продукции в ручной клади и багаже.

Как сообщал УНИАН, 6 января в Станично-Луганском районе Луганской области на границе с Россией выявили тушку дикого кабана с диагностированным вирусом АЧС, который последний раз в Украине был зафиксирован в 2012 году в Запорожской области.

С 9 января 2014 года запрет на поставки свиней из Луганской области Украины ввела Беларусь.

В декабре прошлого года Луганская облгосадминистрация сообщила о намерениях усилить защитные меры по предотвращению заражения скота АЧС в регионе ввиду выявления случаев гибели животных от АЧС на пограничных территориях Ростовской области (Россия).

В 2012 году случаи возникновения АЧС были зафиксированы на территории Российской Федерации, а 31 июля 2012 года аналогичный случай произошел в селе Камышеватка Запорожской области.

В мае 2013 года Украина запретила ввоз свинины из Беларуси в связи с сообщениями СМИ о случаях гибели животных из-за АЧС.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.

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Темпы роста депозитов в 2013 году превысили темпы роста кредитов

Общий объем банковских депозитов в Украине в 2013 году вырос на 17,3% - до 666,1 млрд грн, в то время как объем кредитов вырос на 11,9% - до 905,9 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в декабре объем депозитов увеличился на 16,7 млрд грн, или на 2,6%. Депозиты национальной валюте в декабре выросли на 4,9% (с начала года на 31,6%), в иностранной валюте сократились на 1,1% (с начала года на 1,2%). Увеличение депозитов в декабре произошло за счет прироста средств юридических лиц на 7,1% (с начала года на 13,3%) - до 228,8 млрд грн, и физических лиц на 0,3% (с начала года на 19,5%) - до 437,2 млрд грн.

Общий объем остатков по кредитам в декабре увеличился на 23,9 млрд грн, или на 2,7%. Кредиты в национальной валюте в декабре выросли на 3,7% (с начала года на 17,2%), в иностранной валюте на 0,9% (с начала года на 2,9%). Кредиты юридическим лицам в декабре выросли на 3,3% (с начала года на 14,5%) - до 717,1 млрд грн, физическим лицам — на 0,6 (с начала года на 3,1%) - до 188,8 млрд грн.

В декабре средневзвешенные ставки по кредитам в гривне выросли на 0,57 п.п. до 17,47%, в иностранной валюте на 0,22 п.п. - до 8,74%. Средневзвешенные ставки по депозитам в декабре выросли на 2,6 п.п. - до 12,73%, в иностранной валюте на 0,29 п.п. - до 6,41%. Стоимость ресурсов на межбанковском кредитном рынке в национальной валюте выросла на 4,94 п.п. - до 11,05%.

Как сообщал УНИАН. Общий объем банковских депозитов в Украине в 2012 году вырос на 15,8%- до 566,3 млрд грн, в то время как объем кредитов вырос на 2,2% - до 810,6 млрд грн.

Общий объем остатков банковских депозитов в течение ноября 2013 года увеличился на 0,8% (с начала года - на 14,1% ) - до 648,0 млрд грн, в том числе в национальной валюте - на 1,5% (с начала года - на 25,2%). Остатки по депозитам в иностранной валюте понизились на 0,4% (с начала года - на 0,2%). Общий объем остатков по кредитам в ноябре 2013 года увеличился на 14,8 млрд грн, или на 1,7% (с начала года - на 9,0%) - до 882,2 млрд грн исключительно за счет прироста остатков в национальной валюте, которые в течение месяца выросли на 3,0% (с начала года - на 13,1%). В то же время, остатки в иностранной валюте за месяц снизились на 0,2% (с начала года рост составил 2,2%).

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Президент подписал закон о госбюджете на 2014 год

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон №719-VII «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 декабря 2013 года подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год. Рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета ВР и принятие его в целом было запланировано на 16 января 2014 года. При этом депутаты от оппозиции блокировали работу парламента, не давая рассмотреть проект госбюджета.

Вместе с тем 16 января Верховная Рада Украины без обсуждения приняла закон о госбюджете на 2014 год. «За» проголосовали 249 народных депутатов из 261, зарегистрированного в сессионном зале (при необходимом минимуме в 226 голосов).

Справка УНИАН. Впервые проект бюджета был представлен в парламенте 19 декабря 2013 года – с нарушением всех возможных сроков подачи проекта бюджета и его рассмотрения, прописанных Бюджетным кодексом.

Сначала бюджет формировался на основе следующих показателей: инфляция на уровне 4,3%, рост ВВП - 3%, номинальный ВВП - 1 трлн 653 млрд грн, доходная часть сводного госбюджета — 498,9 млрд грн, общий фонд госбюджета — 389,7 млрд грн, дефицит бюджета на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% ВВП. Предусматривалось, что Пенсионный фонд получит из бюджета 87,4 млрд грн, доход от приватизации составит 17 млрд грн.

В то же время после принятия закона опрошенные УНИАН депутаты от Партии регионов заявили, что госбюджет на 2014 год предусматривает рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 4,7%, доходы - 500 млрд грн, расходы - 570 млрд грн, дефицит на уровне 70 млрд грн, или 3,6% ВВП, курс гривни на уровне 8,4-8,5 грн за доллар.

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Спад промпроизводства в Украине за год ускорился до 4,7%

Спад промышленного производства в Украине в декабре 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года составил 0,5%, в то время как в ноябре 2013 года по сравнению с ноябрем 2012 года спад составлял 4,7%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-декабре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства ускорился до 4,7% с 0,5%. По отношению к ноябрю 2013 года зафиксирован рост промпроизводства на 0,1%, в то время как в ноябре по сравнению с октябрем был зафиксирован спад на 2,6%.

По данным Госстата, в январе-декабре 2013 года по отношению к январю-декабрю 2012 года рост производства зафиксирован только в добыче металлических руд - на 4,6%,(декабрь 2013 к декабрю 2012 - 9,9%), производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 11,6% (4%), производстве изделий из дерева - на 2,6% (7,1%).Остальные отрасли в январе-декабре 2013 года показали спад по отношению к предыдущему году. Наибольший спад объемов производства зафиксирован в машиностроении - на 13,8% (декабрь 2013 к декабрю 2012 - 9,7%), производстве химических веществ и химической продукции - на 17,5% (3,6%), производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 11,2% (4,8%), металлургическом производстве - на 5,8% (9,7%), текстильном производстве и производстве одежды - на 6,2% (7,3%), производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 5,5% (7,3).

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в ноябре 2013 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 4,7%, по отношению к октябрю 2013 года - 2,6%, в январе-ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 5%. Ранее Госстат сообщал о спаде промпроизводства в Украине по итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом на 1,8%. По уточненным данным Госстата, спад промпроизводства за этот период составил 0,5%. В 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

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Fitch улучшило прогноз курса гривни до 8,3 грн за доллар

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз курса гривни по итогам 2014 года и первой половины 2015 года до 8,3 грн за доллар, в то время как в ноябре 2013 года агентство прогнозировало девальвацию гривни по итогам 2014 года до 9 грн за доллар.

Об этом говорится в комментарии рейтингового агентства, размещенном на корпоративном сайте.

«Fitch ожидает, что курс гривни к доллару составит 8,3 грн за доллар до конца первого полугодия 2015 года», - говорится в комментарии агентства.

При этом в Fitch убеждены, что власти вряд ли сделают некие шаги, способные существенно повлиять на курс гривни в сторону ее девальвации. «Это маловероятно, во всяком случае, до апреля 2015 года», - отмечают в агентстве.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services также спрогнозировало девальвацию гривни до 9,5 грн/долл. в 2014 году против ожидаемых 8,2 грн/долл. в 2013 году.

В то же время, государственный бюджет на 2014 год, по информации опрошенных УНИАН парламентариев, рассчитывался исходя из курса гривни на уровне 8,4 – 8,5 грн за доллар.

Установление в Украине плавающего курса гривни является одной из рекомендаций Международного валютного фонда Украине, активное сотрудничество с которым на текущий момент приостановлено по решению властей страны.

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Соглашения на поставки газа из Словакии в Украину не существует - словацкий оператор ГТС

Контракта на поставки природного газа из Словакии, который, по словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Украина подписала в начале года, не существует.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Eustream, оператора газотранспортной системы Словакии.

«Не существует договора/соглашения на поставку газа между Eustream и украинским партнером», - говорится в сообщении компании.

В то же время в компании уточнили, что на данный момент в разработке находится меморандум о взаимопонимании между сторонами в отношении исследования возможности строительства технического решения для осуществления реверса газа.

«Eustream пригласил украинских партнеров в Братиславу доработать Меморандум о взаимопонимании. Речь идет о последних деталях, а также о последних событиях в газовой отрасли Украины», - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил 9 января, что Украина, получив на треть более дешевый российский газ с нового года, прекращает реверсные поставки газа из Европы.

Ранее Украина получала газ в реверсном режиме из Польши и Венгрии и планировала подписать соглашение о поставках газа из Словакии до конца декабря 2013 года.

Напомним, что вопрос организации реверсных поставок газа из Словакии, как одного из ключевых альтернативных маршрутов поставок топлива в Украину, активно обсуждался в течение всего 2013 года.

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Украина и Словакия не изменили планов по реверсу газа – пресс-секретарь ЕС

Украина и Словакия не изменили намерений подписать соглашение о реверсивных поставках газа в Украину, несмотря на официальный отказ Киева от поставок газа из стран - членов ЕС после достижения соглашения с Россией о скидке цены на газ.

Об этом УНИАН сообщила Сабин Бергер, пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Оттингера.

"Соглашение о реверсивных поставках должно быть подписано исключительно между двумя операторами газопроводов - в Украине это "Укртрансгаз", а в Словакии - это компания "Eustream". Европейская комиссия действовала в этих переговорах в качестве посредника. Насколько мы понимаем, намерения обеих сторон подписать соглашение не изменились", - заявила госпожа Бергер.

Ранее на этой неделе словацкие масс-медиа сообщили, что Киев и Братислава все-таки планируют подписать Соглашение о реверсных поставках, несмотря на скидку России на газ для Украины на треть после декабрьских украинско-российских договоренностей в Москве.

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий сообщил 15 января, что украинская сторона уже подписала соглашение о реверсивных поставках газа в Украину из Европы через территорию Словакии и направила ее словацкой стороне.

Однако в пресс-службе компании Eustream, оператора газотранспортной системы Словакии, заявили, что контракта на поставки природного газа из Словакии, который, по словам Ставицкого, Украина подписала в начале года, не существует.

«Не существует договора/соглашения на поставки газа между Eustream и украинским партнером», - говорится в сообщении компании.

Как ранее сообщал УНИАН, 9 января Ставицкий заявил, что Украина, получив на треть более дешевый российский газ с нового года, прекращает реверсивные поставки газа из Европы.

Раньше Украина получала газ в реверсном режиме из Польши и Венгрии и планировала подписать соглашение о поставках газа из Словакии до конца декабря 2013 года.

Напомним, что вопрос организации реверсивных поставок газа из Словакии, как одного из ключевых альтернативных маршрутов поставок топлива в Украину, активно обсуждался на протяжении всего 2013 года.

УНИАН