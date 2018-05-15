Баланс недели: бюджет-катастрофа, полицейские законы и реакция Запада

Главным событием минувшей недели стало принятие Верховной Радой госбюджета на 2014 год. Отличился «эксклюзивностью» и сам процесс одобрения парламентом росписи казны. Он, по «просьбе» Кабмина, был сокращен в нарушение бюджетной процедуры до нескольких минут, минуя обязательные три чтения, как и обсуждение в целом.

Кроме того, провластное депутатское большинство продемонстрировало «верность» своим обещаниям, что правительственный законопроект будет принят, несмотря на блокирование оппозицией работы Рады, что продолжалось с 14 января.

16 января заседание парламента открыл с места в сессионном зале первый заместитель председателя ВР Игорь Калетник, и предложил главе бюджетного комитета Евгению Геллеру представить заключение комитета с места в правительственной ложе в связи с тем, что «парламент не может работать в нормальном режиме».

Геллер заявил, что «комитет принял решение предложить парламенту принять законопроект о госбюджете на 2014 год за основу и в целом».

Кстати, 15 января свое решение бюджетный комитет принял поздно вечером. Оппозицию на заседание допустили условно на 15 минут и не более. Поэтому ее мнение учтено не было.

По «совету» Геллера, парламент принял роспись госказны 249 голосами народных депутатов из 261 зарегистрированных в сессионном зале. То есть, власти удалось «подарить» стране бюджет, который смело можно назвать долговой распиской, составленной в «розовых очках».

Сначала бюджет формировался на основе следующих показателей: инфляция на уровне 4,3%, рост ВВП - 3%, номинальный ВВП - 1 трлн 653 млрд грн, доходная часть сводного госбюджета - 498,9 млрд грн, общий фонд госбюджета - 389,7 млрд грн, дефицит бюджета на уровне 59,5 млрд грн и госдолг - 35% ВВП.

В то же время, сразу после принятия закона опрошенные УНИАН депутаты от Партии регионов заявили, что госбюджет-2014 предусматривает немного иные цифры: рост ВВП - 3%, инфляцию - 4,7%, доходы - 500 млрд грн, расходы - 570 млрд грн, дефицит - 70 млрд грн, или 3,6% ВВП, курс гривни - 8,4-8,5 грн за доллар.

На следующий день Минфин обнародовал на своем сайте и вовсе другие данные по бюджету: предельный дефицит госбюджета составит 4,3% ВВП, при этом доходная часть - 392,6 млрд грн, включая доходы общего фонда бюджета 342,7 млрд грн, а расходная – 409,4 млрд грн.

Путаница в показателях бюджета говорит о том, в каком хаосе он составлялся и принимался. Но, несмотря на "корректировку", эксперты и оппозиционные народные депутаты заявляют, что госбюджет на 2014 год нельзя назвать ни бюджетом развития, ни социальным. Он является бюджетом долговой политики, не предусматривающей развитие экономики.

Народный депутат от фракции «Батькивщина», члена бюджетного комитета Татьяна Слюз считает, что пока нет оснований для оптимистических прогнозов по росту украинской экономики в 2014 году. «Имеем рецессию в экономике, начиная с 4-го квартала 2012 года. Почти все отрасли демонстрируют спад, соответственно, перспектив для роста ВВП в 2014 году я не вижу», - сказала Слюз.

Народный депутат от фракции «УДАР», экс-министр финансов Виктор Пинзеник более категоричен и называет бюджет-2014 трагедией для страны. «И в данном случае, я имею в виду не процедуру принятия закона и даже не то, что мало кто успел хотя бы полистать документ», - отметил депутат.

Принятый закон, по его оценке, содержит рекордную за все время независимости несбалансированность, масштабы которой критические. Дефицит бюджета Виктор Пинзеник оценивает в 200 млрд грн, с учетом текстовых бюджетных росписей, которые не отображены в таблице расходов. Но, как подчеркивает депутат, на сумму расходов, предусмотренных законом, нет реальных источников поступлений.

«На какое чудо надеются те, кто ожидает такого феноменального роста? На какой планете они живут? Нереальность заложенных цифр доходов очевидна», - отметил депутат.

Кроме того, как заявил директор украинского аналитического центра «Открытое общество» Иван Сикора, приближенные к правительству бизнес-группы могут получить из госбюджета на 2014 год до 188 млрд грн для собственных целей.

«По нашим оценкам, 170-188 млрд грн, или 21-24 млрд долл. - это те деньги, которые могут не попасть в бюджет. Мы просили 10-15 млрд внешних заимствований, а на самом деле эти деньги можно было бы легко аккумулировать из бюджета Украины, в случае проведения эффективной политики и отхода от политики, ориентированной на получение ренты со стороны заинтересованных групп», - сказал Сикора, подчеркнув, что бюджет на 2014 год построен исключительно в интересах крупных компаний и монополий, приближенных к власти.

Таким образом, депутаты в угоду власти приняли бюджет, основанный на фееричных прогнозах, который не то что не решит, а усугубит финансовую несостоятельность страны, которая в последнее время с трудом выполняет свою основную функцию – кормить население. Хотя, в Кабмине уверяют, что все будет «тип-топ», вероятно, в надежде на российский кредит, который остается на сегодня под большим вопросом в силу оставляющего желать лучшего экономического положения восточной соседки. От помощи МВФ – основного кредитора и индикатора для инвесторов - власти фактически отказались, опираясь не неприемлемость основного требования предоставления Фондом займа – поднять тарифы на газ для населения до экономически обоснованных. И это понятно – кто же в преддверии президентских выборов будет злить электорат, хотя другого решения для аннулирования критического для бюджета перекрестного субсидирования разницы в закупке и продаже газа населению нет. Но если даже Украина и получит обещанный заем от России в полном объеме, то эти деньги не подымут обвалившийся производственный потенциал страны. Все средства пойдут на «заигрование» к электорату - на копейки будут подымать соцвыплаты и зарплаты бюджетникам. Властям, вероятно, сейчас не до восстановления экономики. Кстати, президент подписал закон о госбюджете на 2014 год, что было вполне прогнозируемо.

«Фантасмагоричным» бюджетом не ограничились

В преддверии голосования 16 января нардепы в кулуарах говорили журналистам, что бюджет бюджетом, а основное для них – принятие ряда «архиважных» законов. Потом выяснилось, что речь идет о документах, превращающих Украину в полицейское государство - существенно ограничивающих права и свободы граждан. А принимались они Верховной Радой в беспрецедентный способ - поднятием рук без обсуждения.

Подсчет голосов «за» объявлял председатель Счетной комиссии, депутат от Партии регионов Владимир Олейник. Причем делал он это буквально через несколько секунд после голосования. Позже лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что все депутаты подтвердят свои голоса персональными подписями – «чтобы не возникало никаких вопросов». Между тем, оппозиция внесла в ВР проекты постановлений об отмене принятых 16 января законопроектов, в том числе и о госбюджете, как нарушающих Конституцию и Регламент парламента.

Ряд юристов разделяют эту позицию. По словам директора юридической компании Lions Litigate Станислава Батрина, наиболее важно то, что статья 37 Регламента ВРУ предусматривает, что голосование осуществляется каждым народным депутатом лично с помощью электронной системы или путем поднятия руки. «Вместе с тем, голосование путем поднятия руки возможно исключительно в случае отсутствия технической возможности голосования при помощи электронной системы. Но, как известно, ни один компетентный орган не установил и не предоставил вывод о том, что электронная система, которая предназначена для голосования, была технически неисправной. Учитывая изложенное, народные депутаты не имели права переходить к голосованию путем поднятия руки», - отметил юрист.

Что касается самих законов, то их положения ужесточают законодательство Украины в различных сферах - от проведения митингов до покупки SIM-карт. Причем во всем отслеживается «копия» российских веяний в отношении подавления протеста граждан в ответ на диктаторские действия властей.

Так, согласно принятым законам, при покупке SIM-карты граждане будут обязаны предъявлять паспорта, а мобильные операторы - заключать с клиентами договоры с указанием паспортных данных.

Нацкомиссию по регулированию в сфере связи и информатизации наделили правом обязать интернет-провайдеров ограничивать доступ своих абонентов к сайтам всемирной сети. Кроме того, операторы телекоммуникаций и интернет-провайдеры будут обязаны за собственные средства закупать и устанавливать оборудование для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивать функционирование этих технических средств и способствовать самому проведению оперативно-розыскных мероприятий. Также телеком-операторы и провайдеры должны будут проводить лицензирование услуг доступа к сети Интернет.

Президент холдинга «Интернет Инвест» Александр Ольшанский считает, что принятые законы имеют репрессивный характер, однако не берется давать каких либо других комментариев без детального анализа текстов документов.

При этом Ольшанский добавил, что если законы будут подписаны президентом в полном объеме, Украина станет в одну шеренгу с Северной Кореей и Китаем по контролю интернет-ресурсов. Ведь в законах не выписано определение «экстремизма», и может так получиться, что критика властей или журналистские расследования будут восприниматься как экстремизм или как призыв к совершению преступлений.

Дальше – больше. ВР приняла репрессивные законы в отношении мирных акций протеста. Так, движение в автоколоннах с более чем 5 авто без согласования с МВД теперь будет запрещено. Как и участие в собраниях, митинге, уличных шествиях в маске, шлеме или шарфе или шапке, утрудняющих идентификацию лица, в форменной одежде или одежде, похожей на форму военнослужащих.

Запрещены наличие у участников акций оружия, пиротехнических средств, слезоточивого газа, а также установка малых архитектурных форм без разрешения правоохранителей. Запрещается блокирование зданий или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти и объединений граждан, сопротивление представителям власти с применением оружия или других предметов; публичные призывы к захвату зданий или сооружений, блокирование доступа к жилью, предприятиям, а также распространение, изготовление или хранение материалов такого содержания.

Запрещены незаконный сбор, хранение или распространение конфиденциальной информации о судье, его близких родственниках или членах семьи, а также оскорбление или оказание давления на судью. Рада поддержала введение ответственности за распространение клеветы, в том числе в Интернете. Под клеветой имеется ввиду «умышленное распространение заведомо недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица». За все перечисленные правонарушения наказанием подразумевается весомый штраф, а также уголовная ответственность.

В Европе обеспокоены ситуацией и уже заявили, что данные поправки в украинское законодательство ограничивают гражданские свободы и противоречат европейским устремлениям Украины и обязательствам, взятым ею согласно Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон призвала президента Виктора Януковича гарантировать, что «эти решения (принятые 16 января законы – УНИАН) будут пересмотрены и приведены в соответствие с международными обязательствами Украины».

«Я глубоко обеспокоена событиями в Киеве. Некоторые части законов, ограничивающие основные права граждан Украины, были поспешно проголосованы с очевидным неуважением к парламентским процедурам и демократическим принципам», - подчеркнула Эштон.

Она также отметила, что в Украине «досадные события происходят в момент политического кризиса и не способствуют укреплению доверия к поиску политического решения, которое может быть найдено исключительно на основе диалога всех со всеми заинтересованными сторонами».

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что западные страны введут санкции против украинских высокопоставленных должностных лиц, если власть применит к участникам акций протеста репрессивные методы, предусмотренные принятыми 16 января законами.

«Если все-таки будут массовые аресты, и будут применяться те репрессии, которые приняты законодательно, то тогда предупреждения о санкциях со стороны международного сообщества станут реальными. Слушания, которые были в Сенате США, - это предупреждение», - считает эксперт.

Стоит напомнить, что в начале января, с учетом политического кризиса в Украине, сенат США принял резолюцию в поддержку украинского народа и его права на независимое и демократическое будущее и пригрозил украинским властям за применение насилия против мирных демонстрантов, выступающих против сворачивания евроинтеграции, санкциями.

Между тем, Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак заявил, что подписал все принятые 16 января законы и подчеркнул, что «все состоялось в рамках закона о Регламенте Верховной Рады Украины». Ряд документов уже передан на подпись президента. Осталось дождаться его реакции. К сожалению, она опять-таки вполне прогнозируемая.

Нана Черная (УНИАН)