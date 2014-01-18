Янукович сменил заместителей министра финансов
11:03, 18 января 2014Разное
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17 января Янукович уволил главу АП Сергея Левочкина
Президент Украины Виктор Янукович сменил заместителей министра финансов и руководителя аппарата.
Об этом говорится в указах, размещенных на сайте президента. Указом N17/2014 Янукович уволил заместителя министра финансов Украины - руководителя аппарата Юрия Шевченко. Указом N18/2014 с должности заместителя министра финансов был уволен Сергей Рыбак.
Указом N19/2014 заместителем министра финансов - руководителем аппарата назначена Ирина Каптилова. Следующим указом N20/2014 президент назначил Владимира Коцюбу заместителем министра финансов Украины.
Как сообщал УНИАН, Президент Виктор Янукович вечером 17 января уволил главу АП Сергея Левочкина.
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