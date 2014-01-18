«Законы 16 января» отдаляют Украину от Евросоюза - МИД Польши

Варшава. Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность способом принятия и сутью принятых Верховной Радой Украины 16 января законов и подчеркнуло, что они отдаляют Украинское государство от интеграции с Европейским Союзом.

Об этом говорится в заявлении министерства, которое имеет в своем распоряжении УНИАН.

"Они отдаляют Киев от Евросоюза и вынуждают сомневаться в правдивости деклараций власти о желании в дальнейшем работать во имя европейской интеграции. Такие действия также ставят под сомнение подлинность функционирования государства права в Украине", - подчеркивается в документе.

Как сообщалось, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из провластных фракций поднятием рук, без обсуждения приняли 11 законов и одно постановление.

В частности, ВР приняла закон депутатов от Партии регионов Вадима Колесниченко и Владимира Олейника, который устанавливает уголовную ответственность за клевету, запрещает распространение экстремистских материалов, ужесточает регулирование деятельности общественных организаций, позволяет закрывать сайты без решения суда - на основании решения Нацкомисии, которая осуществляет государственное регулирование в области связи и информатизации, обязывает регистрировать Интернет-СМИ, запрещает «незаконный» сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о правоохранительных органах, судьях и их близких родственниках или членах семьи, разрешает Президенту и Верховной Раде досрочно прекращать полномочия членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также содержит ряд других норм, которые ограничивают права и свободы граждан.

17 января Президент Украины Виктор Янукович подписал законы, принятые Верховной Радой в целом 16 января.