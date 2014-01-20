ТОП-10 (20 января)

Объем задолженности госбюджета усложнит финансирование его расходной части - эксперты

Уход иностранных банков из Украины должен стать сигналом для изменения инвестполитики - банкиры

Дешевый российский газ не освобождает Украину от модернизации ЖКХ – глава Минрегиона

Нацкомиссия одобрила порядок эмиссии облигаций внутренних местных займов

Нефтегазовая компания JKX запустила новую скважину в Полтавской области

Нацбанк не видит реальных предпосылок для девальвации гривни

Прибыль банков Украины в 2013 году составила 2,5 млрд грн

ЕБРР сократил инвестиции в экономику Украины

Нацбанк собирается снизить лимит наличных расчетов

Прибыль «Укргазбанка» за год превысила 1 млрд грн

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Объем задолженности госбюджета усложнит финансирование его расходной части - эксперты

Значительный объем накопленной кредиторской задолженности бюджета будет оказывать давление на выполнение его расходной части в 2014 году, прокомментировали УНИАН эксперты Украинского кредитно-рейтингового агентства (UCRA).

«Мы считаем, что на выполнение расходной части бюджета в 2014 году будет оказывать давление значительный объем накопленной кредиторской задолженности бюджета. По состоянию на 1 декабря 2013 года кредиторская задолженность сводного бюджета по расходам составила 23,4 млрд грн, из которых 9,4 млрд грн – задолженность государственного бюджета», - отметили эксперты. Они полагают, что и в настоящее время непогашенный долг остается существенным, поскольку в декабре 2013 года финансировались в основном текущие платежи, в том числе зарплата бюджетникам.

В то же время, агентство UCRA считает утвержденные показатели доходной части госбюджета на 2014 год достаточно реалистичными. По их оценкам, показатели доходов по сравнению с утвержденными (с учетом изменений в декабре 2013 года) увеличатся на 41,4 млрд грн, или на 11,8%. В то же время, они прогнозируют, что выполнение запланированных показателей зависит от ряда факторов.

«Уровень выполнения плана будет зависеть от результатов реализации инвестиционной и долговой политики государства в рамках достигнутых договоренностей с Россией в декабре прошлого года, от ситуации на международных товарных и финансовых рынках и уровня взаимоотношений Украины с ключевыми странами-партнерами», - отметили эксперты.

Агентство UCRA положительно расценивает сам факт принятия госбюджета, поскольку это дает возможность обеспечить финансирование бюджетных программ в необходимых объемах. «В случае отсутствия бюджета финансирование проводится лишь по текущим статьям (в объеме 1/12 расходов прошлого года), а выполнение инвестиционных программ приостанавливается», - пояснили они.

Эксперты отметили, что от быстрого утверждения основного финансового плана страны существенно выигрывают органы местного самоуправления. «Отечественные города и регионы имеют возможность утвердить свои бюджеты в течение 2-х недель после официального опубликования государственного бюджета, а также урегулировать межбюджетные отношения – начать получение субвенций и дотации из государственной казны в нужных объемах с учетом уровня роста социальных стандартов и изменения уровня финансовой обеспеченности», - полагают они.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 16 января, приняла без обсуждения закон о госбюджете на 2014 год, одобрив во втором чтении законопроект №3000 от 19 декабря 2013 года с предложениями бюджетного комитета от 16 января текущего года.

По информации Минфина, предельный дефицит госбюджета 2014 года составит 71,6 млрд грн, или 4,3% ВВП, при этом доходная часть составит 392,6 млрд грн, включая доходы общего фонда бюджета 342,7 млрд грн, а расходная – 471,3 млрд грн.

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Уход иностранных банков из Украины должен стать сигналом для изменения инвестполитики - банкиры

Уменьшение доли иностранного капитала в банковской системе Украины в 2013 году должно стать сигналом для власти о необходимости изменений в инвестиционной политике, считают в ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС).

«По итогам 11 месяцев 2013 года три банка с иностранным капиталом вышли с рынка Украины, что является рекордным количеством даже по сравнению с кризисными 2008-2012 годами. Это должно быть сигналом властям о необходимости изменений в инвестиционной политике страны», - цитирует пресс-служба генерального директора ассоциации Галину Олифер.

По мнению Олифер, от решения данного вопроса зависит не только состояние платежного баланса и финансового рынка, но и динамика социально-экономического развития Украины в целом.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе в январе-ноябре 2013 года сократилась на 5,8 п.п. - до 33,7%. Отток иностранного капитала в июне прошлого года произошел в результате закрытия сделок по продаже «Эрсте Банка» (прежний владелец - Erste Group, Австрия) и «Сведбанка» (Swedbank AB, Швеция) украинским собственникам.

В 2012 году доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась до 39,5% на 1 января 2013 года с 41,9% на 1 января 2012 года.

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Дешевый российский газ не освобождает Украину от модернизации ЖКХ – глава Минрегиона

Дешевый российский газ не лишает Украину стимулов к модернизации жилищно-коммунального хозяйства, снижению потребления газа и переходу на альтернативные источники энергии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на главу ведомства Геннадия Темника.

Министр пояснил, что коммунальная теплоэнергетика ежегодно использует более 10 млрд куб. м газа. При этом, на сегодняшний день государство покупает природный газ по цене 268 долл./тыс. куб. м, а предприятия теплоэнергетики закупают его у НАК «Нафтогаз» по цене 160 долл./тыс. куб. м. По данным Темника, эта разница обходится государству в 6 млрд грн ежегодно.

«Это большие убытки, которые стимулируют отрасль к существенной экономии. Государство заинтересовано, чтобы отечественная теплоэнергетика максимально уменьшила потребление природного газа. Над этим вопросом мы работаем давно, и в этом году также будем внедрять мероприятия по техническому переоснащению котельных и модернизации сетей, что позволяет сократить потребление газа предприятиями теплоэнергетики», - цитирует главу Минрегиона пресс-служба ведомства.

Министр также напомнил, что в 2013 году благодаря модернизации котельных, их переводу на альтернативные виды топлива, а также замене и капремонту теплосетей отечественные предприятия теплоэнергетики уже сократили потребление газа почти на 6% по сравнению с 2012 годом – до 10,1 млрд куб. м. По словам Темника, данная работа продолжится и в текущем году.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

По данным Минрегиона, снижение цены российского газа и, как следствие, уменьшение тарифов на тепло для бюджетных организаций, позволит Украине ежегодно экономить около 11 млрд грн бюджетных средств, часть из которых ведомство предлагает направить на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.

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Нацкомиссия одобрила порядок эмиссии облигаций внутренних местных займов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила проект решения «Об утверждении Положения о порядке осуществления эмиссии облигаций внутренних местных займов и их обращения», сообщила пресс-служба комиссии.

«В первую очередь, документом предусмотрен порядок осуществления эмиссии облигаций внутренних местных займов, порядок регистрации выпуска и проспекта эмиссии облигаций, изменений к проспекту эмиссии, а также отчета о результатах размещения облигаций и перечень необходимых для этого документов», - цитирует пресс-служба директора Департамента корпоративного управления и корпоративных финансов НКЦБФР Аллу Папаику.

По словам Папаики, необходимость совершенствования порядка эмиссии облигаций внутренних местных займов и их обращения обусловлена вступлением в силу ряда законодательных актов, в частности, Закона Украины «О депозитарной системе Украины» и стремлением регулятора усовершенствовать существующие инструменты на фондовом рынке.

Как сообщал УНИАН, с января по ноябрь 2013 г. регулятор зарегистрировал 229 выпусков облигаций предприятий на сумму 30,16 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года произошло уменьшение объема на 1,58 млрд грн.

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Нефтегазовая компания JKX запустила новую скважину в Полтавской области

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине JKX Oil&Gas с 15 января запустила в работу первую скважину на Елизаветовском месторождении, расположенном в 35 км к юго-востоку от Полтавы.

Об этом говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой бирже.

Согласно сообщению, компания добилась стабилизации суточной добычи газа на уровне около 200 тыс. куб. м (7,2 млн куб футов) и конденсата на уровне 0,5 куб. м в сутки (3 барреля).

"Запуск Елизаветовского месторождения был достигнут в срок и в рамках бюджета, а также отражает силу и глубину инженерного и управленческого потенциала нашей украинской дочерней компании «Полтавская газонефтяная компания». Мы с нетерпением ждем от компании реализации подобных проектов в ближайшем будущем", - говорится в сообщении компании со ссылкой на слова исполнительного директора JKX Пола Дэвиса.

Как ранее сообщал УНИАН, JKX Oil&Gas в третьем квартале 2013 года увеличила суточную добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 1,83 раза - до 1,9 млн куб. м.

В конце августа 2013 года JKX Oil&Gas успешно завершила последний этап многоступенчатого гидроразрыва пласта (ГРП) на скважине R-103 (Руденковское месторождение, Полтавская обл.).

JKX Oil&Gas в 2013 году вложила до 50 млн долл. в разведку и добычу углеводородов в Украине.

Компания JKX Oil&Gas plc занимается разведкой, добычей нефти и газа в Украине (основной бизнес), Грузии, Венгрии, Болгарии, Словакии, США и России. JKX Oil&Gas входит в листинг Лондонской фондовой биржи.

В Украине JKX Oil&Gas через созданную в 1994 году Poltava Petroleum Company (СП «Полтавская газонефтяная компания») разрабатывает Ново-Николаевское месторождение в Полтавской области общей площадью 271 кв. км, а также имеет разрешения на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярского-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.

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Нацбанк не видит реальных предпосылок для девальвации гривни

Национальный банк не видит реальных предпосылок для девальвации национальной валюты и располагает широким спектром возможностей для поддержания стабильности валютного курса, сообщил журналистам заместитель главы НБУ Алексей Ткаченко в ходе круглого стола в Киеве.









Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ткаченко, в январе регулятор на межбанковский рынок с интервенциями не выходил. «Курс 8,34-8,37 – этот тот курс, который сложился в результате декабрьских событий, когда начались комментарии о нестабильности и возможном повышении курса доллара», - отметил Ткаченко. – «В январе Нацбанк не выходил на рынок с интервенциями. При этом у регулятора есть все возможности для поддержания стабильности курса. Но ни банковская система, ни экономика не приемлет резких скачков».

При этом Ткаченко подчеркнул, что НБУ постоянно отслеживает ситуацию. «Мы постоянно мониторим: рынок сам способен балансировать спрос и предложение. Реальных предпосылок для девальвации гривни нет», - сказал замглавы НБУ.

По словам представителя НБУ, стабилизации ситуации на валютном рынке способствовали спокойствие населения, проведение НБУ и банками разъяснительной работы среди граждан, а также договоренности с правительством Российской Федерации о снижении цены на газ и получении кредит на 15 млрд долл., что способствовало снижению ставок и упрощению доступа к финансовым ресурсам на международных рынках для Украины.

Присутствующий на круглом столе исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Мамедов отметил, что колебания на валютной рынке обусловлены новогодними праздниками, и в ближайшее время ситуация стабилизируется. «Что касается курса, то я уверен, что ситуация стабилизируется. Это связано с новогодними праздниками, такие события всегда влияют на валютный курс. Мы видели, что в декабре курс рос, Нацбанк выходил на рынок с интервенциями, и курс снижался», - сказал он.

Банкир рекомендовал гражданам не принимать поспешных решений и не поддаваться панике. «В конечном итоге люди, которые накупили валюты, финансово пострадали. Я бы всем предложил более взвешенно подходить к решения, анализировать и просчитывать, принимать решения не спеша и взвешенно», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет на 2014 год рассчитан с учетом курса гривни на уровне 8,4- 8,5 грн за доллар. В то же время Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз курса гривни по итогам 2014 года и первой половины 2015 года до 8,3 грн за доллар, в то время как в ноябре 2013 года агентство прогнозировало девальвацию гривни по итогам 2014 года до 9 грн за доллар. По мнению аналитиков Fitch, стабильный курс гривни продержится вплоть до выборов президента Украины, запланированных в 2015 году. И потому сейчас, убеждены в Fitch, власти вряд ли сделают некие шаги, способные существенно повлиять на курс гривни в сторону ее девальвации.

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Прибыль банков Украины в 2013 году составила 2,5 млрд грн

Прибыль банковской системы в 2013 году (по предварительным данным) составила около 2,5 млрд грн, сообщил журналистам исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Мамедов в ходе круглого стола в Киеве. «Что касается результатов 2013 года, то банковская система работает прибыльно. Прибыль составила порядка 2,5 млрд грн, по предварительным оценкам», - сказал Мамедов.



По словам банкира, положительный результат работы банков два года подряд свидетельствует о качестве работы банков и ситуации в целом.

В отношении влияния политических событий в стране на работу банковской системы Мамедов отметил, что банковская система работает стабильно, и в настоящий момент не испытывает проблем с ликвидностью.

«Как влияют события? Негативно влияют, потому что человек, который собирается разместить деньги, сдерживается. Но в настоящий момент банковская система сверхликвидна, прирост депозитов за 2013 год составил порядка 70 млрд грн, в том числе порядка 50% - в гривне, и сроки депозитов увеличиваются», - отметил банкир.

Среди основных факторов роста доверия вкладчиков к банкам он выделил стабильный курс нацвалюты, высокую доходность депозитов, существующую система гарантирования вкладов и отсутствие налогообложения процентов по депозитам.

Присутствующий на круглом столе заместитель председателя Нацбанка Алексей Ткаченко отметил, что в 2013 году банковская система развивалась более динамично, чем в 2011 и 2012 годах.

«Годовой прирост активов составил 140 млрд грн, и на 1 января общие активы банков составили 1,410 трлн грн… прирост депозитов практически на 100% - в гривне… снизился уровень долларизации: на начало года он превышал 50%, на сегодня это 43%», - сказал он.

По словам представителя НБУ, располагая достаточной ресурсной базой, банки наращивали кредитование реального сектора экономики, также преимущественно в гривне. «В 2013 году рост кредитов юридическим лицам втрое больше, чем в 2012 году, или 90 млрд грн… общие активы банков выросли на 11%, кредитование юрлиц – на 15%, то есть, больше, чем прирост активов. Несмотря на спад промышленности, банковская система поддерживала реальный сектор экономики», - сказал он.

Также Ткаченко отметил улучшение качества кредитного портфеля банковской системы. По его словам, просроченная задолженность в портфелях банков продолжает снижаться и составляет менее 8%, негативно классифицированная задолженность – менее 14%.

Как сообщал УНИАН, по итогам 11 месяцев 2013 года прибыль банков оставляла 2,4 млрд грн, что оказалось в 1,8 раза ниже аналогичного показателя 2012 года. По официальным данным НБУ, за 11 месяцев 2012 года прибыль банков составляла 4,4 млрд грн.

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ЕБРР сократил инвестиции в экономику Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР в 2013 году профинансировал в общей сложности 32 проекта в Украине на общую сумму 820 млн евро (свыше 1 млрд долл.), что на 0,2 млрд долл. меньше показателя 2012 года, сообщили УНИАН в Представительстве Банка.

«Банк совместно с украинскими и иностранными инвесторами, а также государственными органами Украины продолжил работу, направленную на улучшение бизнес-климата и борьбу с коррупцией и недобросовестной конкуренцией, - говорится в сообщении банка. – Банк способствовал политическому диалогу на высоком уровне в зерновом и молочном секторах, достиг значительного прогресса в деле развития рынка капитала в Украине, в том числе посредством получения разрешения на выпуск облигаций в национальной валюте Украины. Это позволит ЕБРР решить критические проблемы кредитования МСП и муниципального сектора с одновременным снижением валютных рисков для заемщиков».

Как отмечается, крупнейшей сделкой 2013 года стал кредит для украинского государственного предприятия НАЭК «Энергоатом» в размере 300 млн евро, выданный на реализацию комплексной программы повышения уровня безопасности действующих энергоблоков украинских АЭС. «Целью этой программы является приведение украинских АЭС в соответствие с международными стандартами безопасности, в том числе требованиями МАГАТЭ», - подчеркнули в банке.

Порядка 54 млн евро были выделены на проекты в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности, включая строительство ветряного парка «Новоазовский» мощностью 57,5 MВт, солнечной электростанции мощностью 4,2 MВт в Одесской области, а также тепловой электростанции мощностью 18 MВт в Киевской области, которая будет работать на древесных отходах.

Более 56 млн евро, по данным банка, выделили на поддержку муниципальных проектов Днепропетровска, Львова и Луганска.

«ЕБРР очень активно работал в секторе агробизнеса, выделив 163 млн евро на различные проекты – от зернотрейдинга до розничной торговли. Кроме того, банк предложил поддержку банковского сектора Украины новыми кредитами и продуктами в соответствии с актуальными потребностями рынка. В частности, выделил 8 коммерческим банкам финансирование на общую сумму 126 млн евро и утвердил новую программу кредитования проектов энергоэффективности через финансовые посреднические учреждения общим объемом 100 млн долл», - сообщили в банке.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ЕБРР вкладывал средства в 35 украинских проектов в разных экономических секторах, в том числе недвижимости, транспорте, возобновляемой энергетике. Самым крупным проектом ЕБРР в Украине в 2012 году был назван кредит для «Днепропетровского метрополитена» под государственную гарантию на сумму 152 млн евро.

По результатам 2011 года Европейский банк реконструкции и развития показал второй по величине финансовый результат с начала работы в Украине в 1993 году. Банк заключил 41 новую сделку на сумму 1,3 млрд долл.

На текущий момент ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2014 г. банк взял на себя обязательства относительно предоставления 8,7 млрд евро (11,9 млрд долл.) в рамках 321 проекта в Украине.



Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР в 2013 году профинансировал в общей сложности 32 проекта в Украине на общую сумму 820 млн евро (свыше 1 млрд долл.), что на 0,2 млрд долл. меньше показателя 2012 года, сообщили УНИАН в Представительстве Банка.

«Банк совместно с украинскими и иностранными инвесторами, а также государственными органами Украины продолжил работу, направленную на улучшение бизнес-климата и борьбу с коррупцией и недобросовестной конкуренцией, - говорится в сообщении банка. – Банк способствовал политическому диалогу на высоком уровне в зерновом и молочном секторах, достиг значительного прогресса в деле развития рынка капитала в Украине, в том числе посредством получения разрешения на выпуск облигаций в национальной валюте Украины. Это позволит ЕБРР решить критические проблемы кредитования МСП и муниципального сектора с одновременным снижением валютных рисков для заемщиков».

Как отмечается, крупнейшей сделкой 2013 года стал кредит для украинского государственного предприятия НАЭК «Энергоатом» в размере 300 млн евро, выданный на реализацию комплексной программы повышения уровня безопасности действующих энергоблоков украинских АЭС. «Целью этой программы является приведение украинских АЭС в соответствие с международными стандартами безопасности, в том числе требованиями МАГАТЭ», - подчеркнули в банке.

Порядка 54 млн евро были выделены на проекты в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности, включая строительство ветряного парка «Новоазовский» мощностью 57,5 MВт, солнечной электростанции мощностью 4,2 MВт в Одесской области, а также тепловой электростанции мощностью 18 MВт в Киевской области, которая будет работать на древесных отходах.

Более 56 млн евро, по данным банка, выделили на поддержку муниципальных проектов Днепропетровска, Львова и Луганска.

«ЕБРР очень активно работал в секторе агробизнеса, выделив 163 млн евро на различные проекты – от зернотрейдинга до розничной торговли. Кроме того, банк предложил поддержку банковского сектора Украины новыми кредитами и продуктами в соответствии с актуальными потребностями рынка. В частности, выделил 8 коммерческим банкам финансирование на общую сумму 126 млн евро и утвердил новую программу кредитования проектов энергоэффективности через финансовые посреднические учреждения общим объемом 100 млн долл», - сообщили в банке.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ЕБРР вкладывал средства в 35 украинских проектов в разных экономических секторах, в том числе недвижимости, транспорте, возобновляемой энергетике. Самым крупным проектом ЕБРР в Украине в 2012 году был назван кредит для «Днепропетровского метрополитена» под государственную гарантию на сумму 152 млн евро.

По результатам 2011 года Европейский банк реконструкции и развития показал второй по величине финансовый результат с начала работы в Украине в 1993 году. Банк заключил 41 новую сделку на сумму 1,3 млрд долл.

На текущий момент ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2014 г. банк взял на себя обязательства относительно предоставления 8,7 млрд евро (11,9 млрд долл.) в рамках 321 проекта в Украине.

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Нацбанк собирается снизить лимит наличных расчетов

После введения этой нормы выросло количество операций физлиц, которые проводятся с участием банков.

Об этом в интервью информационному агентству УНИАН заявил глава Национального банка Украины Игорь Соркин.

«Во многих европейских странах размер суммы наличных расчетов значительно ниже, чем в Украине, например в Италии – это 1000 евро, во Франции – 3000 евро. Снижение лимита расчетов наличными – наш следующий шаг. И мы его сделаем при достижении соответствующего уровня развития безналичных расчетов», - сказал он.

По словам Соркина, сегодня в Украине на 10 человек выпущено 15 платежных карт, что сопоставимо со средним показателем в странах ЕС.

В связи с этим он уточнил, что за последние 5 лет доля безналичных платежей с использованием платежных карт увеличилась почти в 4 раза.

«Вопрос развития розничных безналичных платежей для Национального банка является одним из приоритетных. Ведь каждая безналичная гривна работает на экономику нашей страны», - подчеркнул глава Нацбанка.

Между тем, Соркин заметил, что платежная инфраструктура еще развита недостаточно, поэтому на ближайший год ее дальнейшее развитие будет являться для регулятора одним из приоритетных заданий.

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Прибыль «Укргазбанка» за год превысила 1 млрд грн

Прибыль государственного «Укргазбанка» за 2013 год превысила 1 млрд грн, сообщил сегодня глава правления банка Сергей Мамедов.

На вопрос корреспондента УНИАН относительно того, оправдались ли его ожидания относительно прибыли банка за 2013 год, банкир ответил: «Да, миллиард у нас есть, чуть больше миллиарда».

По словам Мамедова, все показатели работы банка оказались лучше, чем годом ранее. «Рост активов, прибыли, все количественные показатели, комиссионные доходы у нас даже больше, чем в прошлом году», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июле Сергей Мамедов сообщил, что по итогам 2013 года прибыль «Укргазбанка» составит 800-850 млн грн, в октябре он повысил свои ожидания до 1 млрд грн.

Прибыль банка за январь-сентябрь 2013 года составила 859 млн грн, по итогам 2012 года - 1,1 млрд грн, в то время как 2011 год банк закончил с убытком в 3,6 млрд грн.

«Укргазбанк» (Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков.

По результатам докапитализации при участии государства на 10 млрд грн доля государства в лице Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.

УНИАН