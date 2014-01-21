Опубликован закон о продаже SIM-карт по паспорту

В газете Верховной Рады “Голос Украины” (№10 от 21 января) опубликован закон, предусматривающий идентификацию абонентов и предоставление телекоммуникационных услуг с использованием SIM-карты на основании заключенного договора между оператором и абонентом.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ поднятием рук, без обсуждения, приняли 11 законов и одно постановление.

В частности, Верховная Рада приняла закон депутатов-регионалов Вадима Колесниченко и Владимира Олейника "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и в процессуальные законы относительно дополнительных мер по защите безопасности граждан", который устанавливает уголовную ответственность за клевету, запрещает распространение экстремистских материалов, усиливает регулирование деятельности общественных организаций, разрешает закрывать сайты без решения суда - на основании решения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязывает регистрировать интернет-СМИ, запрещает «незаконные» сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о правоохранителях, судьях и их близких родственниках или членах семьи, разрешает Президенту и Верховной Раде досрочно прекращать полномочия членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также содержит ряд других норм, которые ограничивают права и свободы граждан.

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