Азаров завтра отправится на Всемирный экономический форум в Давосе

Премьер-министр Украины Николай Азаров завтра, 22 января, отправится в Давос (Швейцария) на Всемирный экономический форум.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко.

«Поездка премьер-министра на Всемирный экономический форум состоится по поручению Президента Украины», - отметил он.

По словам Лукьяненко, премьер отправится в Давос после заседания правительства.

Пресс-секретарь отметил, что переносить заседание Кабинета министров не будут, несмотря на последние события в столице.

«События в Киеве заключаются в том, что какая-то группа экстремистов пытается навязать свою волю правительству и народу... Эта группа экстремистов действует на площади около 3 тыс квадратных метров, а в основном страна живет по закону», - отметил Лукьяненко.

Справка УНИАН. Всемирный экономический форум в Давосе будет проходить с 22 по 25 января.