Лавров рассказал, для кого открыт Таможенный союз

Москва. Таможенный союз, в первую очередь, открыт для стран-членов зоны свободной торговли Содружества Независимых Государств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел Сергей Лавров сказал на итоговой пресс-конференции в Москве.

"Наша интеграционная структура (Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана - УНИАН) открыта и для других партнеров, включая, прежде всего, всех участников ЗСТ СНГ", - сказал Лавров.

При этом он напомнил, что Россия, Беларусь и Казахстан нацелены на создание к 1 января Евразийского экономического союза.

Также Лавров пожелал успеха Украине на посту председателя Содружества в 2014 году. По его словам, РФ поддерживает программу Украины, которую сформулировало украинское руководство для своего председательства.

Он считает, что рассуждения о наличии системных проблем в партнерстве РФ и Евросоюза представляются надуманными, если руководствоваться принципами равенства и взаимного уважения.

По словам главы МИД РФ, страны-участницы программы ЕС "Восточное партнерство" не должны стоять перед выбором по принципу "или-или", их право самостоятельно выбирать, в какие объединения им интегрироваться, является фундаментальным.

Лавров считает, что в XXI веке стираются разделительные линии, и интеграционные процессы должны гармонизироваться между собой.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2015 года Россия, Беларусь и Казахстан планируют переформатировать ТС и ЕЭП в Евразийский экономический союз, где будет организована свобода передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Сейчас страны ведут переговоры о договоре о Евразийском экономическом союзе, который должен регламентировать деятельность этого союза.