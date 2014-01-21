ТОП-10 (21 января)

В “Голосе Украины” опубликован закон о госбюджете-2014

В Давосе открывается 44-я сессия Всемирного экономического форума

Доллар на межбанке пробил отметку 8,42 гривни

ЕБРР сохранил прогноз роста экономики Украины

Профицит платежного баланса Украины за год составит 1,8 млрд долл. - НБУ

МВФ улучшил прогноз мирового роста экономики

Суд подтвердил законность спецпошлин на импортные автомобили

Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 199,7 млн долл. и 338,2 млн грн

Индекс деловых ожиданий в Украине заметно снизился

В бюджете-2014 предусмотрены займы на 163,501 млрд грн

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В “Голосе Украины” опубликован закон о госбюджете-2014

В газете Верховной Рады "Голос Украины" (№10 от 21 января 2014 г.) опубликован Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год".

Согласно закону, доходы госбюджета на 2014 год предусмотрены на уровне 395,304 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 345,459 млрд грн. Расходы госбюджета установлены на уровне 462,212 млрд грн, в т.ч. расходы общего фонда - 408,073 млрд грн. Предельный дефицит госбюджета определен на уровне 71,564 млрд грн, в т.ч. по общему фонду - 62,566 млрд грн.

Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн.

Согласно закону, прожиточный минимум в Украине с 1 января составляет 1 176 грн, с 1 июля - 1 207 грн, с 1 октября - 1 256 грн. Для детей до 6 лет - 1 032 грн, 1 059 грн и 1 102 грн, соответственно. Для детей от 6 до 18 лет - 1 286 грн, 1 320 грн и 1 373 грн, соответственно. Для работоспособных лиц: с 1 января - 1 218 грн, с 1 июля - 1 250 грн и с 1 октября - 1 301 грн. Для лиц, утративших работоспособность, - 949 грн, 974 грн и 1 014 грн, соответственно.

Минимальная зарплата предусмотрена на уровне 1 218 грн (в месяц) с 1 января, 1 250 грн - с 1 июля и 1 301 грн - с 1 октября. Почасово - 7,3 грн, 7,49 грн и 7,8 грн, соответственно.

Уровень обеспечения прожиточного минимума на 2014 года для работоспособных лиц установлен на уровне 21% прожиточного минимума, для детей - 85%, для утративших работоспособность - 100%. Размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям предусмотрен в пределах 75% прожиточного минимума для семьи.

Бюджетные назначения главным распорядителям средств, межбюджетные трансферты, перечень привлекаемых заимствований и подробные сведения о бюджетных программах предусмотрены в приложениях 1-11 к закону, которые, в соответствии с переходными положениями закона, являются его неотъемлемой частью, но не опубликованы.

Согласно переходным положениям закона, он вступает в действие с 1 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада Украины без обсуждения приняла закон о госбюджете на 2014 год. «За» проголосовали 249 народных депутатов из 261, зарегистрированного в сессионном зале (при необходимом минимуме в 226 голосов).

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон №719-VII «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» 17 января.

Согласно данным Минфина, обнародованным 16 января, по утвержденному в Верховной Раде госбюджету на 2014 год предельный дефицит госбюджета установлен на уровне 71,6 млрд грн, или 4,3% ВВП, доходы госбюджета - 392,6 млрд грн, расходы – 471,3 млрд грн.

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В Давосе открывается 44-я сессия Всемирного экономического форума

Последствия переустройства мира для власти, общества и бизнеса обсудят участники открывающейся в швейцарском Давосе 44-й сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ), передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщил накануне форума его основатель Клаус Шваб, ожидается, что в этом году в дискуссиях примут участие свыше 2500 представителей властных структур, бизнес-элиты и общественных организаций из 100 стран.

Свое участие подтвердили более 40 глав государств и правительств, в том числе президенты Бразилии Дилма Роуссефф, Южной Кореи Пак Кын Хе, Мексики Энрике Пенья Нието, премьер-министры Великобритании Дэвид Кэмерон, Италии Энрико Летта, Японии Синдзо Абэ. Свое мнение о глобальных вызовах и будущем Ближнего Востока озвучат президент Ирана Хасан Роухани, президент и премьер-министр Израиля Шимон Перес и Биньямин Нетаньяху. Кроме того, в Давос прибудет генсек ООН Пан Ги Мун, который в эти дни также выступит в Монтрё на конференции по сирийскому урегулированию "Женева-2".

Таким образом, Швейцария соберет в 20-х числах января видных политических и общественных деятелей, способных влиять на урегулирование кризисных явлений в мировой экономике.

Ключевые мероприятия форума пройдут с 22 по 26 января.

В эти же сроки на ВЭФ будет работать российская делегация. Основная сессия посвящена прогнозам России на будущее. Как рассказал глава делегации вице-премьер Аркадий Дворкович, "подобная сессия проходила и в прошлом году, но в этом году акцент будет сделан на региональном развитии, приоритете развития российских регионов".

Российскую сторону будут представлять вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития Алексей Улюкаев, президент Татарстана Рустам Минниханов, министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, шерпа РФ Светлана Лукаш, ряд заместителей министров. "Как всегда, на форуме будут представители большого количества российских компаний - как государственных, так и частных", - добавил вице-премьер.

"Наша программа сформирована исходя из приоритетных для нас направлений работы", - отметил Дворкович. В частности, Козак в рамках форума проведет мероприятия, анонсирующие Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи.

Международная повестка форума затронет вопросы G20 и работу БРИКС. Также на ВЭФ будут обсуждены вопросы глобальной энергетической безопасности. "В Давос приезжают лидеры глобального энергорынка - как частный сектор, так и министры, - я тоже поучаствую в этой сессии", - отметил Дворкович. На этой сессии будут рассмотрены основные тренды энергоразвития.

Как рассказал Клаус Шваб, в этом году программа сессии сфокусирована на четырех основных темах - влияние инноваций на современную жизнь, перспективы глобального развития, участие гражданского общества в экономических процессах, вопрос "9 миллиардов", связанный с ростом численности населения.

В ходе отдельных сессий, по словам основателя ВЭФ, будут обсуждаться проблема изменения климата, будущее здравоохранения, вопрос безработицы среди молодежи. Пройдут отдельные дискуссии, посвященные развитию экономик Китая, Индии, Мексики, Бразилии и России. Также, отметил Шваб, акцент во время встреч будет сделан на поиске решения проблем в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе ВЭФ опубликовал исследование глобальных рисков в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В документе отмечается, что основными проблемами остаются фискальный кризис в ключевых экономиках, нехватка питьевой воды и безработица. Отдельно в докладе выделена проблема растущего разрыва в доходах населения. Подчеркивается, что это "может подорвать позиции главной опоры стабильных экономик - среднего класса, сократив число его представителей до критического уровня". В топ-10 рисков по версии ВЭФ также вошли изменение климата, кибератаки, продовольственный кризис, природные и техногенные катастрофы, высокая политическая и социальная нестабильность, сбои в финансовых и институциональных механизмах.

Воздушное пространство над Давосом будет закрыто на все время проведения форума. Все летательные аппараты, оказавшиеся в 46-километровой запретной зоне, будут перехватываться силами ВВС Швейцарии.

22 января в Давос на Всемирный экономический форум отправится премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко, «поездка премьер-министра на Всемирный экономический форум состоится по поручению Президента Украины».

По словам Лукьяненко, премьер отправится в Давос после заседания правительства.

Пресс-секретарь отметил, что переносить заседание Кабинета министров не будут, несмотря на последние события в столице.

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Доллар на межбанке пробил отметку 8,42 гривни

Во вторник, 21 января, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,3800/8,4200.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2473/85, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,346+5/11,4025.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3536/38 (понедельник - 1,3542/44).

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,3700/8,3900 грн/долл. с 8,3695/8,3980 грн/долл. на 12:00.

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ЕБРР сохранил прогноз роста экономики Украины

Европейский банк реконструкции и развития сохранил выданный в ноябре 2013 года прогноз роста экономики Украины на уровне 1,5% в 2014 году и показателя инфляции на уровне 2,6%.

Об этом говорится в экономическом обзоре ЕБРР «Региональные экономические перспективы» (Regional Economic Prospects), текстом которого располагает УНИАН.

«Украина с середины 2012 года пребывает в рецессии, которая усугубляется внутриполитической нестабильностью в стране и снижением внутреннего потребления наряду с оттоком частного капитала и введением ряда торговых ограничений со стороны традиционных торговых партнеров Украины, - говорится в отчете. - В то же время Украина имеет шанс выйти из рецессии в среднесрочной перспективе, во многом благодаря договоренностям с Российской Федерацией (достигнутым в декабре 2013 года - УНИАН)».

По мнению аналитиков ЕБРР, инвестиционная активность в Украине в 2014 году останется ограниченной в силу проводимой в стране монетарной политики и все еще недружественного делового климата.

«Снижение тарифов на газ для населения и некоторые финансовые послабления, обусловленные предстоящими в марте 2015 года выборами президента Украины, могут сформировать краткосрочные условия экономического роста, однако отсутствие структурных реформ и дальнейшая фискальная нагрузка со временем способны усилить уязвимость экономики и привести к еще более резкой макроэкономической волатильности в среднесрочной перспективе. В этой связи мы оставляем неизменным наш прогноз роста ВВП Украины в 2015 году на уровне 1,5%», - говорится в отчете банка.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Европейский банк реконструкции и развития сохранил свой прогноз спада украинской экономики до «минус» 0,5% по итогам 2013 года и одновременно ухудшил прогноз роста экономики в 2014 году до 1,5% с 2,5%, озвученноых в мае 2013 года. По состоянию на ноябрь, в ЕБРР отмечали, что экономика Украины находится в состоянии падения, начиная с третьего квартала 2012 года, что связано с негативным влиянием внешних факторов, плохой бизнес-средой и нестабильностью внутренней политики. Снижение внешнего спроса привело к падению производства в таких ключевых секторах, как машиностроение, металлургия и химическая промышленность, при этом продолжает сокращаться строительство.

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Профицит платежного баланса Украины за год составит 1,8 млрд долл. - НБУ

В отличие от предыдущих двух лет, по итогам 2013 года мы ожидаем положительное сальдо сводного платежного баланса Украины на уровне около 1,8 млрд долл., заявил глава НБУ Игорь Соркин в интервью агентству УНИАН.

«В отличие от предыдущих двух лет, в 2013 году мы ожидаем положительное сальдо сводного платежного баланса Украины - на уровне около 1.8 млрд долл. США. Во-первых, увеличился приток капитала по финансовому счету, как в государственный, так и в частный сектор, а во-вторых, - существенно снизился спрос на наличную иностранную валюту со стороны населения», - сказал он.

По словам главы НБУ, в 2014 году ожидается улучшение торгового баланса за счет роста внешнего спроса на товары украинского экспорта и снижения импортных цен на газ. Также прогнозируемый рост экономической активности в Европе и России будет способствовать дальнейшему увеличению денежных переводов в Украину.

«Кроме того, ожидаемое в результате уменьшения внешнеэкономических рисков улучшение кредитных рейтингов для украинских заемщиков расширит их доступ к международным рынкам капитала. Поэтому, по нашим прогнозам, профицит сводного платежного баланса в 2014 году будет даже больше, чем в предыдущем», - прогнозирует Соркин. По его словам, это будет способствовать улучшению резервной позиции.

Как сообщал УНИАН, профицит сводного платежного баланса Украины за январь-ноябрь 2013 года снизился до 0,4 млрд долл. с 1,1, млрд долл. в январе-октябре, поскольку в ноябре платежный баланс, шестой месяц подряд, был сведен с дефицитом. В то же время, с начала 2013 года сальдо сводного платежного баланса оставалось положительным и составило 0,4 млрд долл., против дефицита в 3,3 млрд долл. за аналогичный период 2012 года.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом - до 4,174 млрд долл.

Золотовалютные резервы Нацбанка на 1 января 2014 года составили 20,416 млрд долл., что на 8,53%, или на 1,604 млрд долл. больше показателя на 1 декабря 2013 года в 18,812 млрд долл., рост резервов произошел за счет поступлений средств от размещения государственных ценных бумаг в объеме 3 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл.

По итогам 2012 года резервы Нацбанка сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл.

Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН-Экономика: Председатель НБУ Игорь Соркин: «Текущий год будет непростым».

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МВФ улучшил прогноз мирового роста экономики

Международный валютный фонд незначительно улучшил прогноз мирового экономического роста до 3,7% в 2014 году за счет улучшения экономической ситуации в развитых странах, говорится в Обзоре мировой экономики, опубликованном на сайте Фонда.

Ранее, в октябре 2013 года, МВФ прогнозировал рост мировой экономики на уровне 3,6%.

«Как ожидается, экономическая активность вырастет в 2014 и 2015 годах – преимущественно за счет восстановления развитых экономик – и обусловит рост в 3,7% в 2014 году с последующим увеличением этого показателя до 3,9% в 2015 году», - говорится в обзоре.

Такая оценка совпадает с ранее опубликованным обзором Всемирного банка, также прогнозирующим рост мировой экономики в основном за счет восстановления экономик развитых стран.

При этом в МВФ отмечают, что прогноз роста мирового ВВП на 2015 год не менялся и остался на уровне, определенном в октябре 2013 года. Более того, в Фонде подчеркивают, что, несмотря на прогнозируемый рост, риски спада экономики остаются достаточно вероятными.

«В развитых экономиках экономические разрывы остаются значительными, и потому их монетарная политика должна быть сообразной ситуации при сохранении фискальной консолидации. В развивающихся странах основополагающим фактором роста станет внешний спрос развитых стран, в то время как внутреннее потребление по-прежнему останется слабым», - говорится в обзоре.

При этом аналитики МВФ отмечают, что в ряде стран возможно введение мер монетарной поддержки, а в других – развитие близко к потенциалу, и потому дальнейший рост возможен только при условии проведения структурных реформ. По прогнозам МВФ, рост экономики в развивающихся странах составит в 2014 году в целом 5,1% - в основном за счет роста экономики Китая и Индии. В то же время в странах Центральной и Восточной Европы рост будет меньшим – 2,8%, а в государствах СНГ – 2,6%.

В то же время рост экономики США, по оценкам МВФ, составит 2,8%, рост экономики еврозоны - 1% с последующим ростом до 1,4% в 2015 году, Японии – 1,7% в 2014 и 2015 годах.

Как сообщал УНИАН, ранее Всемирный банк также вышел с прогнозом мировой экономики и впервые за 5 лет оценил возможный рост на уровне 3,2% в 2014 году с последующей стабилизацией этого показателя на уровне 3,4-3,5% преимущественно за счет восстановления экономик развитых стран.

Как подчеркнули во Всемирном банке, для развитых стран вопросы фискальной консолидации или политической нестабильности больше не будут иметь критического значения. Более того, общий рост развитых стран будет во многом обусловлен ростом экономики США, которая, как ожидается, вырастет на 2,8% в 2014 году, тогда как в 2013 году экономический рост США составил 1,8%. Рост еврозоны составит 1,1% в 2014 году и достигнет 1,5% к 2016 году.

В конце декабря 2013 года Международный валютный фонд прогнозировал спад экономики Украины по итогам 2013 года на 0,3% и ухудшил прогноз роста в 2014 году до 1%, тогда как в октябре 2013 года прогнозировал рост на 0,4% в 2013 году и на 1,5% в 2014 году.

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Суд подтвердил законность спецпошлин на импортные автомобили

Высший административный суд Украины подтвердил легитимность специального расследования в отношении импорта легковых автомобилей и введения специальных пошлин на них. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе всеукраинской ассоциации автопроизводителей «УкрАвтопром».

«Высший административный суд Украины постановил оставить без удовлетворения кассационную жалобу ООО «Торговый дом — Нико», а постановление окружного административного суда Киева и постановление киевского апелляционного административного суда — без изменений», - говорится в сообщении.

Судами установлено, что заявление о необходимости специального расследования подано полномочным субъектом, а решение комиссии принято в порядке, определенном законодательством.

В пресс-службе также уточнили, что в данном случае речь идет об иске предприятия «Торговый дом - Нико» к Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) о признании противоправным и отмене решения о возбуждении специального расследования в отношении причинения значительного ущерба национальному производителю вследствие роста импорта легковых автомобилей.

Как известно, следствием этого расследования стало введение в Украине временных специальных пошлин на бензиновые легковые авто.

Справка УНИАН. 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Спецпошлины были введены сроком на 3 года.

29 февраля 2012 года окружной административный суд г. Киева отказал в удовлетворении административного иска ООО «Торговый дом - НИКО» к Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ), Министерству экономического развития и торговли Украины (третье лицо – Ассоциация украинских автомобилепроизводителей «УкрАвтопром») о признании их действий противоправными и отмене решения МКМТ от 30 июня 2011 г.

30 июня 2011 года Межведомственная комиссия по международной торговле по итогам рассмотрения заявления Ассоциации украинских автопроизводителей «УкрАвтопром» приняла решение о начале специального расследования по импорту в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта с объемом двигателя 1000-2200 куб. см.

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Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 199,7 млн долл. и 338,2 млн грн

Министерство финансов Украины во вторник, 21 января, привлекло в государственный бюджет 199,727 млн долл. и 338,201 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, наибольшая доля средств привлечена в валюте в результате размещения сверхкоротких ОВГЗ в долларах США сроком обращения 21 день под 5% годовых, по которым Минфин удовлетворил обе поданные заявки. Ранее, с ноября 2013 года, размещение таких облигаций проводилось только в национальной валюте.

Наибольшее привлечение в гривне проведено в результате размещения 5-летних ОВГЗ на 250,578 млн грн под 14,25% годовых, по которым Минфин удовлетворил обе поданные заявки. 87,623 млн грн привлечено в результате размещения 4-месячных ОВГЗ под 8,25% годовых, по которым Минфин удовлетворил 3 из 6 поданных заявок.

Также сообщается, что по результатам проведенного аукциона в госбюджет привлечено 1,935 млрд грн (по курсу НБУ), что соответствует предельному уровню госдолга в рамках Бюджетного кодекса и Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 14 января привлек в госбюджет 1,15 млрд грн на первом в текущем году аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа. В январе Минфин намерен провести еще один аукцион по размещению ОВГЗ - 28 января.

По состоянию на 21 января объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 253,517 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 149,554 млрд грн, в собственности банков - 79,027 млрд грн, нерезидентов - 12,050 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 20 января, с начала года расходы госбюджета на погашение госдолга составили 304,1 млн грн, на обслуживание госдолга — 1,173 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

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Индекс деловых ожиданий в Украине заметно снизился

Индекс деловых ожиданий руководителей предприятий Украины в четвертом квартале 2013 года снизился на 2,4 п.п. до 111,4%, сообщила пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Ассоциация приводит результаты опроса деловых ожиданий руководителей предприятий, проведенного Национальным банком Украины в конце 2013 года, в котором респонденты оценивали перспективы развития своих предприятий в течение 2014 года.

Согласно опросу, текущее финансово-экономическое состояние своих предприятий как хорошее оценили 16,6% опрошенных руководителей, как удовлетворительное - 65,7%, как плохое - 17,8%. При этом улучшения финансового состояния предприятий в течение ближайшего года ожидают 29,5% респондентов, и только 13,6% допускают его ухудшение. Среди факторов, которые наиболее ограничивают способность предприятий увеличивать производство, традиционно указываются слишком высокие цены на энергоносители, нехватка оборотных средств и высокая конкуренция.

Большинство опрошенных компаний констатируют отсутствие проблем с проведением операций со средствами, размещенными на банковских счетах (так считают 95,2% респондентов).

Опрос показал, что доля респондентов, прогнозирующих повышение потребности в заимствованиях в первом квартале 2014 года, выросла на 4,1 п.п. - до 29,5%. Привлекать банковские кредиты планируют 42,9% опрошенных руководителей предприятий. К самым влиятельным факторам, которые заставляют предприятия откладывать использование кредитных услуг банков, относятся высокие ставки по кредитам и жесткие требования к стоимости залога.

Как сообщал УНИАН, индекс деловых ожиданий руководителей предприятий Украины в третьем квартале 2013 года снизился на 0,6 п.п. до 113,8% с 114,4% в предыдущем квартале.

По информации Нацбанка, ежеквартальный опрос относительно деловых ожиданий проводится среди руководителей предприятий Украины, в опросе принимают участие представители предприятий из всех регионов страны, представляющих экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам по количеству работников. Результаты опроса отражают мнения респондентов - руководителей предприятий Украины и не являются оценками Национального банка Украины.

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В бюджете-2014 предусмотрены займы на 163,501 млрд грн

Закон о госбюджете на 2014 год предусматривает объем государственных заимствований в размере 163,501 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно обнародованным приложениям к закону о госбюджете на 2014 год, внутренние заимствования предусмотрены в размере 111,320 млрд грн, внешние — 52,181 млрд грн, или 6,5 млрд долл. по курсу Национального банка Украины. Таким образом, предполагаемая сумма внешних займов почти вдвое меньше суммы кредита от Российской Федерации, получение которого ожидалось в начале текущего года.

Также сообщается, что 157,312 млрд грн займов предусмотрено по общему фонду госбюджета, 6,189 — по специальному. Фактические данные по привлеченным займам в госбюджет за 2013 год в целом, по общему и специальному фонду, пока не обнародованы. В то же время, согласно данным Госказначейства по объемам займов в общий фонд, в 2013 году в госбюджет поступило 156,938 млрд грн. Таким образом, прирост займов по общему фонду госбюджета по сравнению с фактическим данными 2013 года составляет 347,7 млн грн, или 0,2%.

По информации на сайте Министерства финансов Украины, закон о госбюджете на 2013 год предусматривал объем госзаимствований на 2013 год в размере 135,531 млрд грн, в т.ч. внутренние займы на 92,863 млрд грн, внешние — на 42,668 млрд грн. Согласно изменениям к закону, внесенным в декабре 2013 года, госзаймы были увеличены на 19,396 млрд грн. Таким образом, по сравнению с прошлогодними плановыми показателями прирост объемов займов на 2014 год составляет 8,574 млрд грн, или 5,53%.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 января, опубликован закон "О Государственном бюджете Украины на 2014 год". Согласно закону, доходы госбюджета на 2014 год предусмотрены на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн. Согласно переходным положениям закона, он вступает в действие с 1 января 2014 года.

На заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов.

Украина получила первый транш от России в размере 3 млрд долл. в рамках предоставляемого кредита 24 декабря путем размещения двухлетних еврооблигаций внешнего госзайма с погашением в декабре 2015 года по ставке доходности 5% годовых.

Как заявлял премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабинета министров 25 декабря, Россия осуществит очередной выкуп украинских евробондов на 12 млрд долл. в начале 2014 года.

УНИАН