Анонс на 22 января

* Заседание Кабинета министров Украины. Во время заседания запланировано проведение брифингов первого заместителя министра финансов А.Мярковского, главы Государственной миграционной службы Н.Ковальчука, главы Государственного агентства по туризму и курортам Е.Шаповаловой.

* Н.Азаров отправится в Давос (Швейцария), где до 24 января примет участие в работе Всемирного экономического форума.

* Круглый стол на тему: «Мораторий на тарифы, или украинская власть против украинской энергетики». Вопросы: Мораторий на повышение тарифов - станет ли энергетическая отрасль заложницей политических решений? Внедрение стимулирующего тарифообразования отложено. Что это означает для энергораспределительных компаний и всей энергосистемы страны? Участники: Вадим Гламаздин, замгендиректора Центра исследований энергетики (EIRCenter.com); Василий Котко, президент ВОО «Энергетическая ассоциация Украины»; Борис Цыганенко, директор Энерджи Консалтинг (Группа компаний «Энергетический стандарт»); Ирина Протопопова, руководитель департамента по регуляторным вопросам дирекции по дистрибуции и сбыту электроэнергии ДТЭК; Игорь Судак, вице-президент по электроэнергетическому бизнесу компании "ВС Энерджи Интернейшнл Украина"; Вольфрам Ребок, старший партнер компании Arzinger.

* Состоится премьера документального фильма «Есть ли жизнь на Марсе?» режиссеров Ольги Крайник и Владимира Хмельницкого.

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