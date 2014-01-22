Интернет ассоциация Украины объяснила технологию рассылки незаконных смс-уведомлений

Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) объяснила технологию рассылки незаконных смс-уведомлений без ведома мобильного оператора, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Согласно сообщению, противоправная смс-рассылка проводится с использованием так называемых «кетчеров» (IMEI-захватчиков), которые позволяют переключать на себя обмен мобильного телефона с GSM-сетью без ведома мобильного оператора.

По данным ИнАУ, система перехвата в радиусе своего действия работает незаметно для абонента и оператора и в состоянии самостоятельно направить на мобильный телефон смс-уведомление. При этом не имеет значение, сеть какого мобильного оператора использует абонент.

«Если в зону действия «кетчера» попал современный смартфон, то система перехвата может получить полный доступ к информации, которая на нем содержится (включая адресную книгу и электронную переписку)», - добавила пресс-служба.

В свою очередь, ИнАУ сообщила, что оператор мобильной связи не имеет отношения к передаче незаконных смс-сообщений, однако имеет техническую возможность для почти полного блокирования действия «кетчеров».

В ассоциации также отметили, что использование систем перехвата сигнала является незаконным и влечет уголовную ответственность за «незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей».

Как сообщал УНИАН, 21 января некоторые абоненты украинских мобильных операторов, находящиеся в центре Киева, получали смс-уведомления о том, что они зарегистрированы, как участники массовых беспорядков. При этом операторы связи опровергли причастие к незаконной смс-рассылке.