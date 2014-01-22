ТОП-10 (22 января)

Минфин выпустит евробонды на 2 млрд долл. до конца января

Дефицит госбюджета в 2013 году составил 4,5% ВВП

Минфин: Расчетный курс доллара на 2014 год составляет 8 – 8,5 грн

Крым принял бюджет с доходами 5,4 млрд и расходами 5,3 млрд грн

Интернет ассоциация Украины объяснила технологию рассылки незаконных смс-уведомлений

Доллар на межбанке пробил отметку в 8,45 грн

Крым принял бюджет с доходами 5,4 млрд и расходами 5,3 млрд грн

В ЕС готовы проверить банковские счета украинских олигархов

Долг правительства еврозоны снизился впервые с 2007 года

Депутаты подготовили законопроекты об отмене "законов 16 января"

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Минфин выпустит евробонды на 2 млрд долл. до конца января

Министерство финансов Украины намерено выпустить евробонды на 2 млрд долл. под 5% годовых до конца января в рамках привлечения российского кредита, сообщил сегодня первый замминистра финансов Анатолий Мярковский в кулуарах Кабинета министров Украины.

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН об объемах выпуска евробондов, он сказал: «Да, (2 млрд долл. - УНИАН) под 5% годовых на 2 года».

При этом он уточнил срок выпуска бондов. «Думаю, до конца месяца...», - сказал Мярковский.

Одновременно он сообщил, что Минфин рассматривает возможность выхода Украины на внешние рынки заимствований в случае благоприятной рыночной конъюнктуры. Причем такой выход, по словам Мярковского, может состояться уже в первом квартале 2014 года. Однако Мярковский не стал называть возможного минимума или максимума выпуска бумаг.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством Президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов. В рамках выполнения договоренностей, Украина 20 декабря 2013 года выпустила еврооблигации на 3 млрд долл. со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 5%.

Первый транш в размере 3 млрд долл. от продажи России украинских евробондов Киев получил 24 декабря.

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Дефицит госбюджета в 2013 году составил 4,5% ВВП

Дефицит государственного бюджета в 2013 году составил 4,5%, при этом госбюджет 2014 году предусматривает сокращение предельного дефицита до 4,3% ВВП, сообщил на брифинге в Кабинете министров первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский.

«В 2013 году дефицит бюджета составил 4,5% ВВП – это порядка 60 млрд грн. В 2014 году предельный дефицит сокращен до 4,3% ВВП», - сказал Мярковский.

При этом он подтвердил, что госбюджет утвержден с показателями доходов на уровне 395,3 млрд грн, расходов – 462,2 млрд грн и дефицита на уровне 71,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по официальным данным Минфина дефицит государственного бюджета Украины по итогам 11 месяцев 2013 ода составлял 46,502 млрд грн, что на 12,81% больше дефицита по итогам аналогичного периода 2012 года.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн. 19 декабря 2013 года Верховная Рада Украины внесла изменения в закон и повысила предельный уровень бюджетного дефицита на 19,396 млрд грн.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечало усиление фискального давления в Украине и прогнозировало рост дефицита госбюджета до 6,5-7% ВВП по итогам 2013 года.

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Минфин: Расчетный курс доллара на 2014 год составляет 8 – 8,5 грн

Коридор курса национальной валюты - гривни по отношению к доллару США, который заложен в качестве одного из показателей расчета государственного бюджета, составляет 8 – 8,5 грн за доллар, сообщил в ходе брифинга в Кабинете министров первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский.

«Курс доллара рассчитывается всегда в коридоре, чтобы не допустить форс-мажора, в том числе по выплатам внешних обязательств. За курсовую политику отвечает Нацбанк, и потому вопрос курса (гривня - доллар – УНИАН) нужно задавать им. Но коридор – 8 – 8,5 грн за доллар», - сказал Мярковский, отвечая на уточняющий вопрос журналистов.

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Крым принял бюджет с доходами 5,4 млрд и расходами 5,3 млрд грн

Верховный Cовет АР Крым сегодня на внеочередном заседании принял бюджет региона на 2014 год с доходами 5 млрд 377,6 млн грн и расходами 5 млрд 252,9 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно принятому документу, объем общего фонда доходной части бюджета утвержден на уровне 5 млрд 31,7 млн грн, спецфонда - 345,89 млн грн.

Трансферты из госбюджета составят 2 млрд 999,6 млн грн.

Общий фонд расходной части финдокумента - 4 млрд 916,7 млн грн, расходы спецфонда - 336,22 млн грн.

Крым планирует собрать в этом году 2 млрд 032,1 млн грн налогов и сборов.

В бюджете региона на 2014 год увеличиваются расходы на образование - на 34,2 млн грн, здравоохранение - на 59,9 млн грн, культуру и искусство - на 27, 6 млн грн, физкультуру и спорт - на 2,6 млн грн.

Главный финансовый документ Крыма предусматривает рост расходов по защищенным статьям: на 8,8% увеличиваются расходы на выплату заработной платы работникам скорой помощи, на 7% - работникам сферы культуры и искусств.

На 46,9 млн грн увеличиваются расходы на соцзащиту.

Как сообщал УНИАН, бюджет Крыма на 2013 год был принят с доходами 4 млрд 797,9 млн и расходами 4 млрд 797,7 млн грн.

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Интернет ассоциация Украины объяснила технологию рассылки незаконных смс-уведомлений

Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) объяснила технологию рассылки незаконных смс-уведомлений без ведома мобильного оператора, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Согласно сообщению, противоправная смс-рассылка проводится с использованием так называемых «кетчеров» (IMEI-захватчиков), которые позволяют переключать на себя обмен мобильного телефона с GSM-сетью без ведома мобильного оператора.

По данным ИнАУ, система перехвата в радиусе своего действия работает незаметно для абонента и оператора и в состоянии самостоятельно направить на мобильный телефон смс-уведомление. При этом не имеет значение, сеть какого мобильного оператора использует абонент.

«Если в зону действия «кетчера» попал современный смартфон, то система перехвата может получить полный доступ к информации, которая на нем содержится (включая адресную книгу и электронную переписку)», - добавила пресс-служба.

В свою очередь, ИнАУ сообщила, что оператор мобильной связи не имеет отношения к передаче незаконных смс-сообщений, однако имеет техническую возможность для почти полного блокирования действия «кетчеров».

В ассоциации также отметили, что использование систем перехвата сигнала является незаконным и влечет уголовную ответственность за «незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей».

Как сообщал УНИАН, 21 января некоторые абоненты украинских мобильных операторов, находящиеся в центре Киева, получали смс-уведомления о том, что они зарегистрированы, как участники массовых беспорядков. При этом операторы связи опровергли причастие к незаконной смс-рассылке.

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Доллар на межбанке пробил отметку в 8,45 грн

В среду, 22 января, на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару к 12:00 снизились до 8,4350/8,4550 грн/долл. против 8,4000/8,4200 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к 12:00 понизились до 11,4215/11,4525 грн/евро по сравнению с 11,3750/11,4040 грн/евро на открытии торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3542/1,3544, изменяясь в достаточно узком коридоре.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 понизились до 0,2488/0,2496 грн/рубль по сравнению 0,2480/0,2488 грн/рубль на открытии торгов.

В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 33.8995 (-0.0705).

Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,4000/8,4150 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,3640/11,3885 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2477/0,2485 грн/рубль.

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Крым принял бюджет с доходами 5,4 млрд и расходами 5,3 млрд грн

Верховный Cовет АР Крым сегодня на внеочередном заседании принял бюджет региона на 2014 год с доходами 5 млрд 377,6 млн грн и расходами 5 млрд 252,9 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно принятому документу, объем общего фонда доходной части бюджета утвержден на уровне 5 млрд 31,7 млн грн, спецфонда - 345,89 млн грн.

Трансферты из госбюджета составят 2 млрд 999,6 млн грн.

Общий фонд расходной части финдокумента - 4 млрд 916,7 млн грн, расходы спецфонда - 336,22 млн грн.

Крым планирует собрать в этом году 2 млрд 032,1 млн грн налогов и сборов.

В бюджете региона на 2014 год увеличиваются расходы на образование - на 34,2 млн грн, здравоохранение - на 59,9 млн грн, культуру и искусство - на 27, 6 млн грн, физкультуру и спорт - на 2,6 млн грн.

Главный финансовый документ Крыма предусматривает рост расходов по защищенным статьям: на 8,8% увеличиваются расходы на выплату заработной платы работникам скорой помощи, на 7% - работникам сферы культуры и искусств.

На 46,9 млн грн увеличиваются расходы на соцзащиту.

Как сообщал УНИАН, бюджет Крыма на 2013 год был принят с доходами 4 млрд 797,9 млн и расходами 4 млрд 797,7 млн грн.

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В ЕС готовы проверить банковские счета украинских олигархов

Европейский Союз пока не говорит о введении адресных санкций против представителей руководства Украины, но готов проверить счета украинских олигархов в банках стран Евросоюза в качестве "предсанкционного шага", если сила и дальше будет применяться против митингующих в Киеве.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам бюджета Януш Левандовский.

"Евросоюз выйдет за рамки заявлений, осуждающих насилие. Сейчас не говорим о санкциях со стороны ЕС, но есть интересы олигархов, есть банковские счета, которые можно проверить", - заявил комиссар Левандовский.

"Это шаги, которые могут быть осуществлены до введения санкций, но они могут быть ощутимыми, если затронут интересы, которые имеют правящие группы в Украине", - сказал комиссар ЕС.

Он добавил, что сейчас шансы на подписание Соглашения об ассоциации "снижаются до нуля", на повестке дня Украины и ЕС доминируют негативные реакции и заявления.

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Долг правительства еврозоны снизился впервые с 2007 года

Объем задолженности правительства еврозоны упал впервые с конца 2007 года. Такая динамика может говорить о том, что регион успешно борется с одной из самых насущных проблем.

Общий долг сократился в еврозоне до 92,7% от внутреннего валового продукта по итогам III квартала по сравнению с показателем в 93,4% во II квартале, сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные статистического агентства ЕС.

Тем не менее, показатель остается выше уровня в 90%, который был зафиксирован в III квартале 2012 года, и он значительно выше предельного уровня в 60% от ВВП, установленного правилами ЕС.

Государственный долг вырос на фоне экономического спада после кризиса 2008 года, так как стоимость спасения банков резко выросла, а налоговые поступления сократились. В Греции, Ирландии и Португалии уровень долга вырос так быстро, что инвесторы перестали покупать государственные облигации.

Снижение уровня госдолга в III квартале прошлого года благоприятно для политиков, поскольку является признаком того, что их стратегия для решения экономических проблем работает успешно, несмотря на очень высокие уровни безработицы и медленный рост.

Но пока экономический рост остается слабым, сокращение уровня долга займет много времени. Госдолг Греции, например, составил 171,8% от ВВП, Ирландии – 124,8%, Португалии – 128,7%.

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Депутаты подготовили законопроекты об отмене "законов 16 января"

В Верховной раде Украины сегодня зарегистрированы два законопроекта, которые отменят новопринятые законы по заочному уголовному судопроизводству и так называемый Закон "Олийныка-Колесниченко".

Согласно сообщению пресс-службы парламента, инициатором законопроекта является народный депутат от фракции "Батькивщина" Владимир Яворивский.

Так, «Проект Закона о признании утратившим силу Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальных законов о дополнительных мерах защиты безопасности граждан» зарегистрирован под номером 4005, это так называемый Закон "Олийныка-Колесниченко".

«Проект закона о признании утратившим силу Закона Украины о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно заочного уголовного производства) зарегистрирован под номером 4006.

Кроме того, в пресс-службе народного депутата Игоря Еремеева сообщили, что внефракционные народные депутаты подготовили законопроект о признании утратившими силу восьми "диктаторских законов", принятых 16 января.

"Законопроект о признании "диктаторских законов" утратившими силу сегодня подписан внефракционными народными депутатами. Речь идет об отмене 8-ми из 10-ти законов, которые вступили в силу 22 января", - сообщил Еремеев.

"Он представлен на регистрацию в ВР, однако из-за срочной и принудительной эвакуации аппарата Парламента на рабочем месте сегодня нет ни одного человека, который бы мог сделать регистрацию!", - отметил депутат.

"Надеемся, что завтра наш законопроект будет зарегистрирован", - прокомментировал Еремеев.

УНИАН