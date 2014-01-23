ТОП-10 (23 января)

Фирташ купил «Правэкс-Банк»

Цена на газ для предприятий ГМК снижена на 9,5%

Кредит Украине зависит от того, на какие уступки оппозиции пойдет Янукович - российская газета

ВВП Украины за 2013 год составит около 1,475 трлн грн

Минфин привлек в госбюджет 1,881 млрд грн на внеплановом ОВГЗ-аукционе

DUPD планирует уйти с украинского рынка недвижимости

«Газпром» насчитал Украине 2,7 млрд долга за газ. Срок оплаты - 25 января

Эксперты пообещали стабильную гривну в течение года

В карантинной зоне Луганской области ликвидировали поголовье свиней

Украина расширит сотрудничество с компанией Shell - Азаров

***

Фирташ купил «Правэкс-Банк»

Группа компаний Group DF, объединяющая активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, 23 января подписала соглашение с итальянской группой Intesa Sanpaolo о приобретении 100% акций украинского «Правэкс-Банка», сообщила УНИАН Group DF.

«Приобретение группой банка полностью соответствует нашей стратегии по развитию банковского бизнеса, который является для группы одним из профильных. Благодаря этой сделке банковский бизнес группы существенно усилит свои позиции в розничном секторе банковского рынка», - цитирует пресс-служба управляющего директора Group DF Бориса Краснянского.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года в СМИ появилась информация относительно предстоящей покупки «Правэкс-Банка» собственником банка «Национальный кредит» Андреем Онистратом, но представители обоих банков эту информацию опровергли как недостоверную.

«Правэкс-Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков по объему активов. Владельцем банка являлась международная банковская группа Intesa Sanpaolo (Италия, 100% акций банка).

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, осуществляющая свою деятельность в ряде стран Европы и Азии. Принадлежит украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Основными направлениями деятельности группы являются азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Другие сферы деятельности группы в настоящее время включают агробизнес, медийный бизнес, производство кальцинированной соды, развитие энергетической инфраструктуры и недвижимость.

***

Цена на газ для предприятий ГМК снижена на 9,5%

С 1 января 2014 года цена на природный газ для предприятий горно-металлургического комплекса Украины снижена на 9,5% по сравнению с 2013 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил и.о. генерального директора объединения металлургических заводов «Металлургпром» Александр Зражевский.

Он уточнил, что стоимость природного газа с 1 января составляет чуть больше 3,462 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, в то время как на 31 декабря 2013 г. она составляла около 3,824 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Зражевский отметил, что цена на природный газ не изменится в течение 1-го квартала 2014 г.

Как сообщал УНИАН, в 2013 г. металлурги потребили 3,1 млрд куб. м природного газа (на 820 млн куб. м или 21% меньше, чем в 2012 году).

***

Кредит Украине зависит от того, на какие уступки оппозиции пойдет Янукович - российская газета

Москва. Россия предупреждает, что получение Украиной кредита зависит от того, на какие уступки оппозиции пойдет Президент Украины Виктор Янукович.

Об этом сообщает сегодня российская газета «Ведомости» в статье «Изменятся ли условия выдачи Россией кредита Украины» после первого раунда переговоров Януковича с лидерами оппозиции.

«Пока речь о том, чтобы приостановить выдачу кредитов, не идет, сказал «Ведомостям» российский федеральный чиновник, но все понимают, что, если политические риски на Украине будут нарастать, если появится угроза смены власти, мы будем анализировать ситуацию заново», - сообщает издание.

Отмечается, что позиция России принципиальная - ее обусловливает проект Соглашения Украины с Европейским Союзом, не сам факт соглашения, а его конкретные положения: останутся те же положения - та же позиция, появятся другие - Россия займет другую позицию, говорит человек, близкий к администрации российского президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолитическая неустойчивость остается риском для Украины – FitchВ то же время, по словам человека, близкого к руководству Партии регионов, никаких сигналов, что Россия может пересмотреть решение о выделении кредитной линии Украине, с российской стороны не поступало и, по мнению украинского руководства, в текущей ситуации вряд ли поступит.

По информации издания, потеря поддержки со стороны силовиков Януковичу не угрожает, говорит человек, близкий к руководству силовых структур Украины: МВД полностью подконтрольно нынешнему руководству Украины, а настроение сотрудников МВД не позволяет говорить о том, что они в сколько-нибудь значимых количествах могут перейти на сторону протестующих или не выполнить приказы руководства; армия же какого-то серьезного значения в свете происходящих событий не имеет и в отличие от МВД недееспособна.

При этом директор Центра политконъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что Россия - не благотворительная организация, и экономическое благоприятствование будет той власти, которая благожелательно относится к Москве. По его словам, было бы странно оказывать помощь власти, которая настроена против нее. Чеснаков считает, что о смене власти в Украине можно говорить лишь гипотетически. Он констатирует, что сейчас в тупике и власти, и оппозиция: о чем договариваться, если лидеры оппозиции признают, что не контролируют радикалов и выдвигают заведомо невыполнимые лозунги.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве в ходе заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

По итогам шестого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии подписано 14 совместных документов.

***

ВВП Украины за 2013 год составит около 1,475 трлн грн

Номинальный ВВП Украины по итогам 2013 года составит около 1,475 трлн грн, что на 101 млрд грн или на 6,41% ниже планового показателя номинального ВВП в сумме 1,576 млрд грн, сообщается на сайте Счетной палаты Украины.

В опубликованном сегодня заключении Счетной палаты по итогам экспертизы законопроекта о госбюджете на 2014 год напоминается, что при утверждении госбюджета на 2013 год показатель номинального ВВП по итогам года запланирован на уровне 1,576 трлн грн, рост реального ВВП - на 3,4%, повышение потребительских цен - на 4,8%.

«Согласно данным Государственной службы статистики, номинальный ВВП за три квартала 2013 года составил 1,046 трлн грн, а рост потребительских цен в декабре 2013 года к декабрю 2012 - 0,5%. С учетом этого, номинальный ВВП за 2013 год составит около 1,475 трлн грн», - отмечается в заключении.

Согласно заключению, запланированные доходы госбюджета на 2014 год на 15,7% выше их фактического объема в 2013 году, а реальные доходы, рассчитанные с использованием дефлятора ВВП, должны вырасти на 6,3%, в то время как рост экономики прогнозируется на 3%.

«С учетом возможного недостижения прогнозного показателя экономического роста, учтенного при составлении проекта государственного бюджета на 2014 год, предложенные в законопроекте объемы доходов государственного бюджета является достаточно оптимистичными», - отмечается в заключении.

Также Счетная палата акцентирует внимание, что финансирование госбюджета предусмотрено за счет новых госзаимствований, при этом запланировано превышение поступлений от госзаймов над суммой их погашения, что приведет к дальнейшему росту госдолга.

«Объем государственных заимствований на 20,3% превысит прогнозный объем государственных заимствований, определенный на 2014 год Среднесрочной стратегией управления государственным долгом на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 21 января, опубликован Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", согласно которому доходы госбюджета на 2014 год предусмотрены на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн. Согласно переходным положениям закона, он вступает в действие с 1 января 2014 года.

***

Минфин привлек в госбюджет 1,881 млрд грн на внеплановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины в четверг, 23 января, привлекло в государственный бюджет 1,881 млрд грн на внеплановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, размещение ОВГЗ проводилось только в национальной валюте. В госбюджет поступило 702,121 млн грн в результате размещения 5-летних облигаций под 14,25% годовых по единственной поданной заявке, 674,332 млн грн от размещения 3-месячных облигаций под 8,25% годовых по 5 из 6 поданных заявок, 505,338 млн грн от размещения 4-месячных облигаций под 9% годовых по 4 поданным заявкам.

Также сообщается, что по результатам проведенного аукциона в госбюджет привлечено 1,881 млрд грн (по курсу НБУ), что соответствует предельному уровню госдолга в рамках Бюджетного кодекса и Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 21 января привлек в госбюджет 199,727 млн долл. и 338,201 млн грн, 14 января - 1,15 млрд грн. В январе Минфин планирует провести еще один аукцион по размещению ОВГЗ - 28 января.

По состоянию на 22 января, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 253,852 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 149,554 млрд грн, в собственности банков - 79,055 млрд грн, нерезидентов - 12,122 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 20 января 2014 г., с начала года расходы госбюджета на погашение госдолга составили 304,1 млн грн, на обслуживание госдолга - 1,173 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

***

DUPD планирует уйти с украинского рынка недвижимости

Фонд инвестиций в украинскую недвижимость Dragon Ukrainian Properties and Development Plс (DUPD) планирует отказаться от финансирования проектов в Украине и продать свои активы в стране.

Об этом компания сообщила на веб-сайте Лондонской фондовой биржи.

«Компания принимает новую инвестиционную политику, согласно которой планирует не делать новых инвестиций в рынок недвижимости Украины и монетизировать существующие инвестиции настолько быстро и эффективно, насколько позволит украинский рынок, а также вернуть полученную выручку акционерам», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что данный вопрос будет обсуждаться на внеочередном общем собрании акционеров, запланированном на 17 февраля текущего года.

Как сообщал УНИАН, DUPD в I полугодии 2013 года увеличил чистый убыток в 9 раз – до 17,7 млн долл. Убыток от операционной деятельности компании в январе-июне 2013 года вырос в 3,5 раза - до 18,89 млн долл. Чистая стоимость активов на 30 июня 2013 года по сравнению с показателем на 31 декабря 2012 года снизилась на 8,9% - до 180,3 млн долл.

В компании чистый убыток до налогообложения по тогам І полугодия в 18,8 млн долл. объясняли обесцениванием земельного банка (6 млн долл.), снижением стоимости торговой недвижимости (3 млн долл.), а также решением оценивать проекты в Кременчуге и Ривном как земельные участки, а не девелоперские проекты (1,4 млн долл.).

Справка УНИАН. Компания Dragon Ukrainian Properties & Development PLC (DUPD) была создана инвестиционной компанией Dragon Capital в феврале 2007 года с целью инвестирования в проекты коммерческой и жилой недвижимости в Украине.

С 2007 года акции фонда торгуются на площадке AIM в составе Лондонской фондовой биржи.

***

«Газпром» насчитал Украине 2,7 млрд долга за газ. Срок оплаты - 25 января

Долг Украины за прошлогодние поставки российского газа составляет 2,7 миллиарда долларов, срок погашения - 25 января.

Об этом сообщает агентство РИА-Новости со ссылкой на слова замначальника департамента внешнеэкономической деятельности компании "Газпром" Виктора Валова в ходе конференции в четверг.

"За поставки они должны 2,7 миллиарда долларов, срок оплаты - 25 января. Возможно, Украина попросит перенести погашение на более поздний срок", - цитирует российское агентство слова Валова.

В тоже время агентство отмечает, что Украина уже начала погашение, но при этом не исключил пролонгацию сроков. Также Валов сообщил, что "Газпром" ожидает от Украины в 2014 году закупки 35-40 миллиардов кубометров российского газа.

Напомним, Украина в 2013 году сократила импорт российского газа по сравнению с 2012 годом на 15,1% - до 28,1 млрд куб. м.

В тоже время, как заявлял ранее вице-премьер-министра Юрий Бойко, Украина в переговорах с Российской Федерацией не согласилась на увеличение объемов закупки газа в ответ на снижение цены газа до 268,5 долларов за тысячу кубометров.

По прогнозам чиновников, потребности Украины в 2014 году в импортном топливе составят не более 30-33 млрд кубометров.

Кроме этого, "Газпром" в текущем году не планирует поставлять газ холдингу Ostchem украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. "В текущем году поставки для Ostchem не рассматриваются", - цитирует агентство слова Валова.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долг "Нафтогаза Украины" за поставки газа в августе, октябре и ноябре составляет 2,02 миллиарда долларов. Ранее глава "Нафтогаза" Евгений Бакулин заявил, что холдинг договорился с «Газпромом» о переносе на весну 2014 года платежей за поставки газа в октябре-декабре.

17 декабря во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

До этого Украина долго и безуспешно вела переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.

Напомним, что согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе, а среднегодовая цена за 2013 год – около 400 долл. за тыс. кубометров.

***

Эксперты пообещали стабильную гривну в течение года

Привлечение $ 2 млрд посредством выпуска еврооблигаций, которые выкупит Россия, окажет поддержку золотовалютным резервам Украины что, соответственно, позитивно скажется на курсе гривне - считают аналитики инвестиционной компании «Eavex Capital».

«Получение средств в иностранной валюте после размещения анонсируемых еврооблигаций должно укрепить золотовалютные резервы НБУ, так как выплаты правительства в валюте по обслуживанию госдолга на январь составляют немногим менее $1 млрд.

На февраль выплаты на аналогичные цели составляют лишь $250 млн - отмечается в ежедневном аналитическом обзоре «Eavex Capital» - Таким образом, в конце месяца стоит ожидать определённой стабилизации курса гривны».

Оценивая перспективу курса национальной валюты на текущий год, аналитики ожидают среднегодовой показатель на уровне 8,4 грн/$, что соответствует правительственному прогнозу, на основании которого был рассчитан госбюджет 2014 года.

***

В карантинной зоне Луганской области ликвидировали поголовье свиней

Во избежание распространения африканской чумы свиней (АЧС) в карантинной зоне Луганской области, в которую попали села Камышное, Колесниковка и Югановка, местные власти ликвидировали поголовье свиней в хозяйствах населения.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте агропромышленного развития Луганской областной государственной администрации.

«На подконтрольных территориях осуществлен убой свиней из домохозяйств, находящихся в I угрожаемой зоне под контролем Государственной службы ветеринарной медицины, они направлены для дальнейшей промышленной переработки для изготовления вареных изделий», - сказано в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что поголовье у селян было выкуплено по средним ценам, которые сложились на перерабатывающих предприятиях региона. При этом в департаменте не уточнили, какое количество свиней было закуплено и отправлено на убой, однако по оценкам Госветфитослужбы поголовье животных, подлежащее ликвидации, составляло 110 голов.

Кроме того, в Луганской ОГА отметили, что на сегодняшний день в области усилен контроль над реализацией продукции животного происхождения на продовольственных рынках, а перемещение всех сельскохозяйственных животных проводится с разрешения государственной ветеринарной службы.

Как сообщал УНИАН, 6 января вирус африканской чумы свиней был выявлен в Станично-Луганском районе в Луганской области на границе с Россией. Вирус был диагностирован в тушке дикого кабана.

Ранее Луганская облгосадминистрация сообщила о намерениях усилить защитные меры по предотвращению заражения скота АЧС в регионе ввиду выявления случаев гибели животных от АЧС на пограничных территориях Ростовской области (Россия).

До этого вспышка АЧС в Украине произошла в 2012 году в Запорожской области.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.

***

Украина расширит сотрудничество с компанией Shell - Азаров

Украина намерена расширить сотрудничество с одной из крупнейших в мире нефтегазодобывающих компаний Shell и на другие сферы, кроме добычи сланцевого газа.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в Давосе во время встречи с руководством компании Royal Dutch Shell, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабинета министров.

«Мы не отказываемся от разработки сланцевого газа. Сотрудничество с Shell будет расширено и на другие сферы», - сказал Азаров.

В свою очередь председатель правления Royal Dutch Shell Йорма Оллила отметил, что компания настроена на долгосрочное сотрудничество с Украиной.

«У нас долгосрочные интересы в Украине. Мы настроены на реализацию масштабных проектов», - сказал он и отметил, что компания Shell гордится сотрудничеством с Украиной.

Как сообщал УНИАН, международная компания Shell занимается в Украине реализацией проектов по добыче сланцевого газа.

Shell ведет разработку Юзовской площади (Донецкая и Харьковская обл.).