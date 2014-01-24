Анонс на 24 января

* Начнется расширенное заседание правления Украинского союза промышленников и предпринимателей. Участники: первый вице-премьер-министр Украины С.Арбузов, вице- премьер-министр Ю.Бойко, президент УСПП А.Кинах, президент ТПП Украины Г.Чижиков, генеральный директор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Ю.Пероганич, ректор Европейского университета И.Тимошенко, ректор Киевского университета рыночных отношений В.Черевань, председатель Союза предпринимателей поляков Украины В.Мидзяновський. * Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии руководства Министерства экологии и природных ресурсов Украины. *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

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