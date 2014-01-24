Intel назначил нового главу украинского представительства

Производитель компьютерных компонентов Intel назначил главой представительства компании в Украине, Беларуси и Молдове Василия Бояринова вместо ранее занимавшего этот пост Кшиштофа Йонака, сообщила пресс-служба компании.

«На позиции главы компании Intel в Украине, Беларуси, Молдове Василий Бояринов сосредоточится на работе с партнерами, помогая интегрировать передовые технологии в инновационные решения для корпоративного сегмента и конечных потребителей», - сказано в сообщении.

По данным компании, Бояринов начал карьеру в Intel в 2004 году на позиции бизнес-аналитика. Ранее Бояринов работал в российском офисе, занимаясь вопросами в области сотрудничества с телекоммуникационными компаниями России и стран СНГ.

Занимавший пост главы компании Йонак продолжит свою карьеру в Intel в роли регионального директора в странах Центральной и Восточной Европы.

Справка УНИАН. Компания Intel была создана в 1968 году в городе Санта-Клара, штат Калифорния, США. Корпорация производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры и чипсеты.

Intel начал работать на рынке Украины в 1993 году. На сегодняшний день в представительстве работает более 25 человек.

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