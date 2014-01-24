ТОП-10 (24 января)

Доходы госбюджета Украины в 2013 году сократились на 2%

Треть из обещанных Россией денег Украине предоставят в виде СДР МВФ

В Украине в 2013 году существенно подорожали овощи

«Укрэксимбанк» за год нарастил прибыль на 29%

«Брокбизнесбанк» в 2013 году получил 19,6 млн грн убытка

Украина рассчитывает на взаимопонимание с Россией по газовому долгу - Бойко

Доллар на межбанке пробил отметку в 8,55 грн

Украина планирует в 2014 году импортировать максимум 35 млрд куб. м газа

Украина до конца января решит вопрос с оплатой долга "Газпрому" - Ставицкий

Правительство предлагает утвердить программу развития малого и среднего бизнеса до 2024 года

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Доходы госбюджета Украины в 2013 году сократились на 2%

За январь-декабрь 2013 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины поступило 339,18 млрд грн, что на 1,97%, или 6,8 млрд грн, меньше показателя 2012 года, сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

По уточненным данным Госказначейства, в 2013 году в общий фонд госбюджета поступило 291,573 млрд грн, что на 1,995 млрд грн, или на 0,7%, больше чем в 2012 году. В то же время, в специальный фонд госбюджета за 2013 год поступило 47,608 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), что на 8,79 млрд грн, или на 15,6%, меньше показателя 2012 года.

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Также сообщается, что в 2013 году возмещено налога на добавленную стоимость на сумму 53,448 млрд грн, что на 7,489 млрд грн, или на 16,3%, больше соответствующего показателя 2012 года.

Как сообщал УНИАН, по словам первого заместителя министра финансов Украины Анатолия Мярковского, дефицит государственного бюджета в 2013 году составил 4,5%, при этом госбюджет 2014 году предусматривает сокращение предельного дефицита до 4,3% ВВП.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет предполагает дефицит на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходы – 361,5 млрд грн, расходы – 411,9 млрд грн, предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможность предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Доходы госбюджета Украины в 2012 году составили 346 млрд грн, что на 10%, или на 31,4 млрд грн, больше аналогичного показателя 2011 года.

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Треть из обещанных Россией денег Украине предоставят в виде СДР МВФ

Власти России окажут финансовую поддержку Украине за счет Фонда национального благосостояния лишь на 10 млрд долларов, оставшиеся 5 млрд долларов из обещанного объема помощи в 15 млрд будут предоставлены в виде СДР (специальных прав заимствования МВФ).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр финансов России Антон Силуанов сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Из 15 млрд долларов часть - 5 млрд - будет предоставлена в виде СДР, а часть - 10 млрд долларов - будет вложена из средств Фонда национального благосостояния», - сказал Силуанов. При этом он отметил, что условия предоставления СДР и средств с ФНБ одинаковые – 5%. Силуанов сообщил, что за счет СДР Украина сможет погасить долги перед Международным валютным фондом.

По его словам, Минфин России работает с украинскими коллегами по подготовке к вложению средств ФНБ для второго транша еврооблигаций.

«Срок, на который мы вложили, - два года, и все бумаги, которые мы будем покупать, они будут иметь конечный срок погашения - конец 2015 года, то есть до 1 января 2016 года мы должны вернуть те инвестиции ФНБ, которые будут осуществлены», - сказал министр.

Он отметил, что ни о каком залоге в виде, например, имущественных комплексов речи не идет, залог это гарантии государства.

Силуанов подчеркнул, что Украина может расплатиться как за счет собственных доходов, так и за счет перекредитования этих ресурсов с внешних и внутренних рынков.

При этом он заявил, что весь объем средств в размере 15 млрд долларов будет выделен Украине в течение 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года Россия и Украина достигли договоренности о том, что РФ купит украинские евробонды на 15 млрд долларов, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния.

Силуанов тогда сообщил, что Россия будет покупать бумаги Украины в 2013 и 2014 годах.

24 декабря Национальный банк Украины получил первый транш кредита РФ в размере 3 млрд долларов в рамках предоставляемых 15 млрд долларов.

Организатором выпуска еврооблигаций Украины, который будет размещен на Ирландской фондовой бирже, выступит "ВТБ Капитал", подчеркнул Президент РФ Владимир Путин. По его словам, это было предложение украинской стороны, для России выбор организатора был непринципиален.

Средства Фонда национального благосостояния, которые РФ планирует инвестировать в еврооблигации Украины, размещаются на коммерческих условиях с купоном 5%, подчеркнул Путин.

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В Украине в 2013 году существенно подорожали овощи

Цены на овощи в Украине на протяжении 2013 года имели тенденцию к повышению, а к концу года стоимость некоторых из них выросла в разы, сообщила Государственная инспекция по контролю над ценами.

По данным ведомства, к 31 декабря 2013 года картофель в стране подорожал по сравнению с концом 2012 года на 145,1% - до 5,49 грн/кг, лук – на 179,3%, до 6,2 грн/кг, свекла – на 36,6%, до 3,88 грн/кг, а морковь – на 29,6%, до 3,98 грн/кг. Наименее к концу прошлого года подорожала капуста – на 3,3%, до 2,53 грн/кг.

Наибольший рост цен на овощи в Украине Госценинспекция отмечает во втором полугодии 2013 года. В ведомстве отметили, что из-за неблагоприятных погодных условий в сентябре прошлого года уборка урожая овощей замедлилась, а их урожайность снизилась. В результате, валовой сбор овощей в стране сократился по сравнению с 2012 годом, а убранная продукция была худшего, чем годом ранее, качества.

Повышение цен на овощи Госценинспекция также зафиксировала в декабре, что связано с подорожанием их хранения в холодное время года. Кроме того, рост цен стимулировался предпраздничным спросом.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, урожай картофеля в Украине в 2013 году составил 22,1 млн тонн картофеля, что на 4,5% меньше, чем в 2012 году. Урожай овощей закрытого грунта в прошлом году сократился на 2,6% - до 8,9 млн тонн.

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«Укрэксимбанк» за год нарастил прибыль на 29%

Государственный «Укрэксимбанк» в 2013 году по сравнению с 2012 годом нарастил прибыль на 29,28% - до 198,616 млн грн, сообщил банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, с начала 2013 года активы банка выросли на 7,31% - до 94,349 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 4,58%, до 42,274 млрд грн, обязательства - на 8,83%, до 76,265 млрд грн, средства клиентов снизились на 4,17% - до 42,970 млрд грн, собственный капитал вырос на 1,31% - до 18,083 млрд грн, уставный капитал - на 0,41%, до 16,514 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Укрэксимбанк» в 2012 году увеличил прибыль по сравнению с 2011 годом на 81,3% - до 159,73 млн грн.

«Укрэксимбанк» (Государственный экспортно-импортный банк Украины) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. Банк на 100% находится в собственности государства.

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«Брокбизнесбанк» в 2013 году получил 19,6 млн грн убытка

Входящий в группу крупных финучреждений «Брокбизнесбанк» в 2013 году получил 19,620 млн грн убытка против прибыли годом ранее, сообщил банк в отчетности на официальном сайте.

Согласно отчетности, с начала 2013 года активы банка выросли на 70,77% - до 28,914 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 89,28%, до 26,261 млрд грн, обязательства - на 3,03%, до 14,436 млрд грн, средства клиентов снизились на 11,96% - до 10,864 млрд грн, собственный капитал вырос в 4,96 раза - до 14,478 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 2,524 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Брокбизнесбанк» в 2012 году снизил прибыль в 44 раза - до 518 тыс. грн по сравнению с показателем 2011 года в 22,8 млн грн.

«Брокбизнесбанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупных банков.

В июле текущего года группа компаний ВЕТЭК заявила о вхождении в акционерный капитал «Брокбизнесбанка», а в августе прежние мажоритарные акционеры банка - Александр и Сергей Буряки сообщили о продаже большей части своих акций, в результате чего доля каждого из них снизилась до уровня менее 10%.

Справка УНИАН. «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) объединяет энергетические активы бизнесмена Сергея Курченко. В нее входят структуры, осуществляющие реализацию сжиженного газа, нефтепродуктов, природного газа, сети АЗС и АГНКС и другие профильные активы в Украине и ряде других стран. ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина».

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Украина рассчитывает на взаимопонимание с Россией по газовому долгу - Бойко

Украина рассчитывает найти взаимопонимание с Россией по газовому долгу за 2013 год в размере 2,7 млрд долл., который «Газпром» требует вернуть к 25 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Юрий Бойко журналистам.

«Мы рассматриваем разные варианты. Есть понимание, что в рамках стратегического партнерства с Российской Федерацией мы найдем вариант, который будет приемлем для обеих сторон», -сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, 23 января начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Газпром" Виктор Валов заявил, что долг Украины за прошлогодние поставки российского газа составляет 2,7 миллиарда долларов, срок погашения - 25 января.

В начале декабря 2013 года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долг "Нафтогаза Украины" за поставки газа в августе, октябре и ноябре составляет 2,02 миллиарда долларов. Ранее глава "Нафтогаза" Евгений Бакулин заявил, что холдинг договорился с «Газпромом» о переносе на весну 2014 года платежей за поставки газа в октябре-декабре.

17 декабря 2013 года во время двусторонней встречи Президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

До этого Украина долго и безуспешно вела переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.

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Доллар на межбанке пробил отметку в 8,55 грн

В пятницу, 24 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,5100/8,5500 грн/долл. с 8,4800/8,4900 на 12:00.

Как сообщает финансовая компания ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,6475/11,7060 грн/евро с 11,5925/11,6105 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3665/1,3740.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,2464/0,2469 грн/рубль с 0,2458/0,2463 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34.5190 (+0.4425).

Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,4350/8,4500 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,4975/11,5220 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2475/0,2483 грн/рубль.

Коридор курса национальной валюты – гривни по отношению к доллару США, который заложен в качестве одного из показателей расчета государственного бюджета, составляет 8-8,5 грн за доллар.

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Украина планирует в 2014 году импортировать максимум 35 млрд куб. м газа

Украина планирует в 2014 году импортировать максимум 35 млрд кубометров газа, несмотря на то, что российская сторона уже потребовала увеличения закупки газа до 40 млрд кубометров в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Что касается вопроса закупки газа в этом году, то это будет составлять 33-35 млрд кубометров», – сказал министр. По его словам, такое расхождение в объемах закупки объясняется температурными максимумами и минимумами в отопительный период.

«Мы выходим пока что из расчета максимальной закупки», - сказал Ставицкий.

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Украина до конца января решит вопрос с оплатой долга "Газпрому" - Ставицкий

Украина планирует до конца января решить вопрос с оплатой долга перед российским газовым монополистом «Газпромом» в объеме 2,7 млрд долл., и у сторон есть понимание решения вопроса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам в пятницу министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Этот вопрос будет решен до конца месяца. Есть способы, как его решить», - сказал министр.

При этом он заверил, что все расчеты будут проведены своевременно. «Вы знаете, что мы перенесли расчеты на март 2014 года. Мы своевременно рассчитаемся с нашими партнерами», - сказал Ставицкий.

В то же время, министр отметил, что погашение долга перед "Газпромом" будет осуществляться за счет собственных средств НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, ранее вице-премьер-министр Юрий Бойко заявлял, что Украина рассчитывает найти взаимопонимание с Россией по газовому долгу, и в рамках стратегического партнерства с Российской Федерацией Украина найдет вариант, который будет приемлем для обеих сторон.

Как сообщал УНИАН, 23 января начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Газпром" Виктор Валов заявил, что долг Украины за прошлогодние поставки российского газа составляет 2,7 миллиарда долларов, срок погашения - 25 января.

В начале декабря 2013 года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долг "Нафтогаза Украины" за поставки газа в августе, октябре и ноябре 2013 года составляет 2,02 миллиарда долларов. Ранее глава "Нафтогаза" Евгений Бакулин заявлял, что холдинг договорился с «Газпромом» о переносе на весну 2014 года платежей за поставки газа в октябре-декабре.

17 декабря 2013 года во время двусторонней встречи Президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году). До этого Украина долго и безуспешно вела переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.

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Правительство предлагает утвердить программу развития малого и среднего бизнеса до 2024 года

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде утвердить программу развития малого и среднего предпринимательства на 2014-2024 года. Об этом говорится в проекте закона №4003, опубликованном на парламентском портале 21 января. Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Украины Николай Азаров.

Согласно пояснительной записке, в законопроекте предусмотрены комплексные меры, направленные на развитие малого и среднего бизнеса. В частности, запланировано расширение возможностей доступа субъектов бизнеса к получению кредитных ресурсов, содействие развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, поддержка экспортной деятельности. Кроме того, предполагается развитие социальной ответственности бизнеса на добровольных началах, совершенствование системы профессионального образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, сотрудничество между государством, частным сектором и общественными организациями в сфере обучения предпринимательству, а также совершенствование системы информационной поддержки.

По мнению авторов законопроекта, сегодня имеется целый комплекс проблем, которые мешают развитию бизнеса в Украине. В частности, это сложность доступа к финансовым ресурсам, наличие административных барьеров, недостаточно развитая система инфраструктуры поддержки предпринимательства и несовершенная система госконтроля.

В пояснительной записке отмечается, что программа развития должна способствовать решению проблем. В частности, развитию и повышению конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на отечественном и мировом рынке путем внедрения инновационных технологий, улучшению бизнес-климата и созданию позитивного имиджа для привлечения инвестиций, созданию рабочих мест и снижению уровня безработицы. Кроме того, ожидается, что реализация программы приведет к активизации финансово-кредитных и инвестиционных механизмов, насыщению товарных рынков высококачественной конкурентоспособной продукцией, развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в регионах.

Как сообщал УНИАН, эксперты заявляли, что Кабмин в госбюджете Украины на 2014 год не учел интересы малого и среднего бизнеса, запланировав микрокредитование предприятий на уровне 11,2 млн грн, что почти в 20 раз меньше, чем было предусмотрено правительственной программой стимулирования развития экономики на 2013-2014 годы. По мнению экспертов, правительство продолжает политику финансирования крупных компаний, монополий и не поддерживает развитие малого и среднего бизнеса.