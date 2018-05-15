Баланс недели: бегство инвесторов и стратегический намек России





Политическое противостояние в Украине достигло апогея. На фоне трагических событий в центре Киева на минувшей неделе обострилась негативная ситуация и в экономике страны. Ее трясет в ожидании введения Чрезвычайного положения, что грозит «коллапсом» банковской системе, а также информационной сфере. Власть уверяет, что на такой шаг не пойдет. Да и крупнейшие украинские мобильные операторы опровергли информацию о поступлении распоряжения об ограничении доступа к услугам связи. Но это пока…

Между тем, финансовый рынок эскалацию конфликта уже переживает в полной мере. На межбанке котировки гривни по отношению к доллару установились вблизи отметки 8,5 грн/долл. Курс нацвалюты упал после укрепления в период новогодних праздников, достигнув минимального значения с 2009 года. При этом Нацбанк пока воздерживается от интервенций в поддержку гривни.

Исполнительный директор центра социально-политических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук считает, что такое поведение НБУ может указывать на то, что регулятор решил воспользоваться политической ситуацией и немного отпустить курс гривни, но если бы не было на то необходимости, Нацбанк вряд ли рисковал. По его мнению, если у НБУ есть реальные для поддержки гривни ресурсы, то курс не опустится ниже 8,5 грн/долл.

«Но реальность может быть намного более занимательной. Проблема в том, что и политика НБУ, и договоренность с Россией - непрозрачны. Но что точно стоит за этим – сказать не могу. Одна из догадок, что часть кредита могла быть в рублях (не зря же НБУ повысил статус рубля до валюты первой категории – чтобы в резервах можно было учитывать)», - сказал эксперт.

Ситуацию с российским кредитом разъяснил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, Москва окажет финподдержку Украине за счет Фонда национального благосостояния лишь на 10 млрд долларов, оставшиеся 5 млрд долларов из обещанного объема помощи в 15 млрд долларов будут предоставлены в виде СДР (специальных прав заимствования МВФ). При этом он отметил, что условия предоставления СДР и средств из ФНБ одинаковые – 5%. Силуанов сообщил, что за счет СДР Украина сможет погасить долги перед Международным валютным фондом, добавив, что сейчас идет подготовка к финансированию второго транша украинских еврооблигаций. Он заверил, что весь объем средств в размере 15 млрд долларов будет выделен в течение 2014 года.

Тут стоит отметить, что этот «спасательный» кредит нужно будет погашать, причем либо за собственные средства, либо за счет перекредитования предоставленных ресурсов на внешних рынках. Вот только незадача – казна пуста, а бесконечно жить в долг на фоне обвала собственного производства невозможно.

Бегство с корабля

Ухудшение экономической ситуации в Украине хорошо прочувствовали зарубежные инвесторы – их бегство из нашей страны ускорилось, причем за любые деньги. Так, на минувшей неделе итальянская группа Intesa Sanpaolo продала свой актив в Украине - «Правэкс-Банк» группе компаний Group DF Дмитрия Фирташа, которая уже является собственником банка «Надра». Сделку оценивают в 74 млн евро. Итальянцы получат убыток порядка 100 млн евро после уплаты налогов, включая около 60 млн евро за счет курсовых разниц от переоценки резервов. То есть, лишь бы поскорей уйти из Украины.

По мнению аналитика банковского сектора группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Михаила Демкива, основные причины, которые могли побудить итальянскую группу Intesa Sanpaolo решиться на такой шаг – «не идеальные» результаты работы, в том числе высокая доля «плохих » активов, в первую очередь по ипотечным кредитам, и необходимость приспосабливаться к жестким требованиям к капиталу, которые должны быть введены в Европе.

Тем не менее, эксперты подчеркивают, что уменьшение доли иностранного капитала в банковской системе Украины должно стать сигналом для власти о необходимости изменения инвестиционной политики (в 2013 году сразу несколько западных банковских групп свернули свой бизнес в Украине: Swedbank, Erste Bank, Societe Generale. Raiffeisen Bank International (RBI) ведет переговоры о продаже дочернего подразделения - Райффайзен Банка Аваль).

Генеральный директор ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС) Галина Олифер считает, что от решения данного вопроса зависит не только состояние платежного баланса и финансового рынка, но и динамика социально-экономического развития Украины в целом.

По прогнозу эксперта UniCredit Bank Тантели Ратувухери, тенденция выхода иностранных игроков из банковской системы Украины в текущем году продолжится: «западные инвесторы будут либо проводить консервативную политику удержания позиций, либо все же частично уходить. Российский капитал постарается закрепиться или расширяться, украинский - закрепить прошлогодние достижения, хотя, скорее всего, более умеренными темпами».

Бегут из Украины не только инвесторы финансового сектора, но и других сегментов отечественной экономики. Так, на минувшей неделе Фонд инвестиций в недвижимость Dragon Ukrainian Properties and Development Plс (DUPD) заявил о планах отказаться от финансирования проектов в Украине и продать свои активы в стране. Причем свой уход фонд рассчитывает осуществить как можно скорее. «Компания принимает новую инвестиционную политику, согласно которой планирует не делать новых инвестиций в рынок недвижимости Украины и монетизировать существующие инвестиции настолько быстро и эффективно, насколько позволит украинский рынок, а также вернуть полученную выручку акционерам», – сказано в сообщении фонда.

«Дружеский» намек

На фоне критической как политической, так и экономической ситуации «руку помощи» Украине на минувшей неделе протянул славянский брат. Традиционно, как никогда вовремя, Москва напомнила Киеву о «крючке» - дескать, не забывай об обещании в обмен на скидку цены на газ "быть верным дружбе", которой сейчас угрожает вероятность реформирования власти. «Газпром» предъявил счет - Украина должна за прошлогодние поставки российского газа 2,7 млрд долл., срок оплаты истекает 25 января.

Заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Виктор Валов не исключает, что «возможно, Украина попросит перенести погашение на более поздний срок».

Стоит напомнить: ранее глава «Нафтогаза» Евгений Бакулин заявлял, что НАК договорилась с «Газпромом» о переносе на весну 2014 года платежей за поставки газа в октябре-декабре, а за август они оплачены в полном объеме.

Что же тогда случилось? Да просто Кремль решил напомнить украинской власти о своей значимости в плане вектора развития Украины. И Киев откликнулся - рассчитывает найти взаимопонимание по газовому долгу.

«Мы рассматриваем разные варианты. Есть понимание, что в рамках стратегического партнерства с Российской Федерацией мы найдем вариант, который будет приемлем для обеих сторон», - заявил вице-премьер-министр Юрий Бойко.

Позже министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил, что «газовый» вопрос может быть решен до конца января: «Этот вопрос будет решен до конца месяца. Есть способы, как его решить». Он заверил, что все расчеты будут проведены своевременно, причем за счет собственных средств «Нафтогаза». Правда, как известно, НАК в состоянии банкротства. Откуда власти возьмут деньги, пока не понятно. Видимо, сыграет свою роль «стратегическое партнерство» с Россией. Лишь бы это не усугубило эскалацию противостояния в Украине.

Нана Черная (УНИАН)