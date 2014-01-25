Грузия подпишет соглашение об ассоциации с ЕС до августа 2014 года, об этом заявил глава МИД Швеции Карл Бильдт после состоявшейся встречи с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили в рамках проходящего в Давосе международного экономического форума, передают РИА «Новости».

Информацию об этом в субботу днем распространила пресс-служба Гарибашвили. На встрече присутствовали министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе и министр экономики и устойчивого развития Георгий Квирикашвили.

Грузия в конце ноября 2013 года парафировала соглашение об ассоциации с ЕС. В дипломатической практике парафирование означает предварительное подписание международного договора лицами, участвовавшими в его разработке, в подтверждение достигнутой договоренности.

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Представители правительства страны не раз выражали уверенность, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом будет обязательно подписано в сентябре 2014 года.

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