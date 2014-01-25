Компания Ахметова призвала к мирному решению конфликта

У политического кризиса в Украине может быть только одно решение – мирное, а любой силовой вариант и применение оружия недопустимы, говорится в официальном заявлении компании СКМ Рината Ахметова, размещенном на сайте компании.

«При таком сценарии в Украине не будет победителей, будут только жертвы и проигравшие. Но самое главное – силовым путем выход не найти», - отмечается в заявлении.

Его авторы подчеркивают, что бизнес не может оставаться в стороне, когда гибнут люди, возникает реальная угроза раскола страны, политический кризис может вызвать системный экономический кризис и в результате неминуемое снижение уровня жизни.

В компании считают, что в данной ситуации единственным выходом будет переход от уличного противостояния и попыток его подавления к конструктивным переговорам и достижению результата».

«Участники переговоров должны руководствоваться интересами всей страны. Именно всей страны! И быть готовыми к реальному сотрудничеству и поиску компромисса. Ради будущего всей Украины и каждого украинца», - отмечается в заявлении.

Компания также выражает глубокое соболезнование родным и близким погибших.

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Как сообщал УНИАН, столкновения между митингующими и милицией начались в Киеве 19 января. Сотни людей ранены, есть погибшие.

В МВД подтвердили, что во время столкновений на Грушевского погибли два человека: 20-летний житель Днепропетровской области Сергей Нигоян и 25-летний гражданин Республики Беларусь Михаил Жизневский. Эксперты установили, что они оба погибли в результате огнестрельных ранений.

Справка УНИАН. Компания «Систем Кэпитал Менеджмент» – профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В Группу СКМ входят компании «Метинвест холдинг», ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, «Сегодня Мультимедиа», «ТРК Украина», «ЭСТА Холдинг», «Украинский Ритейл», машиностроительный холдинг «Corum» и другие.

100% акций «СКМ» принадлежит Ахметову.

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